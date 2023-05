L'oroscopo di martedì 9 maggio 2023 vedrà i segni dei Gemelli, dei Pesci e del Toro in cima alla classifica astrologica. Bilancia e Capricorno invece potrebbero subire dei cali molto importanti. Acquario anomalo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco della giornata di martedì.

L'oroscopo di martedì 9 maggio: miglioramenti per Toro

1° Gemelli: sicuramente le idee potranno essere fonte di guadagni niente male e di una interazione sempre più sincera e sana con l'ambiente professionale. Secondo l'oroscopo potreste anche avere delle sorprese di stampo emozionale che supereranno di gran lunga quelle delle ultime settimane.

2° Pesci: la creatività a portata di mano favorirà non solo gli affari, ma incrementerà la vostra percezione del lavoro in positivo. Secondo l'oroscopo, si accrescerà in modo decisamente sostanziale l'intesa con la persona amata, forse grazie ad una riappacificazione molto passionale.

3° Toro: i miglioramenti non tarderanno ad arrivare nel corso di questa giornata di martedì, anzi, si direbbe che questo sarà uno dei giorni migliori dell'intera settimana. Probabilmente le soddisfazioni incrementeranno anche la voglia di mettervi in gioco e di fare del vostro meglio ad ogni minima occasione.

4° Ariete: le occasioni sia per guadagnare che per incontrare persone nuove in questo momento vi daranno anche una spinta emotiva ad aprirvi in modo molto più tranquillo e sincero anche con le amicizie di vecchia data.

Ora potreste avviare un progetto più ambizioso rispetto ai precedenti.

Novità per Vergine

5° Vergine: avrete novità che potrebbero essere essenziali per il perseguimento di alcuni obiettivi molto difficili da raggiungere, mentre in amore state vivendo qualche tenerezza che per voi non sarà affatto da poco. Secondo l'oroscopo potreste fare una piccola pausa dal lavoro in serata.

6° Sagittario: avrete un periodo molto fortunato con gli affari, ma anche con l'amore riuscirete a giocare le vostre carte. La persona amata potrebbe avere per voi una bella sorpresa che vi porterà anche a responsabilizzarvi molto di più e a pensare all'ambito domestico.

7° Scorpione: sebbene ci siano degli impegni inderogabili in questo momento che vi prenderanno molto tempo, avrete comunque l'ottimismo necessario per affrontare tutto con il sorriso e senza lasciarvi andare troppo alla malinconia.

8° Bilancia: le questioni professionali potrebbero essere un po' problematiche al momento, per cui evitate di fare spese che potrebbero mettere a repentaglio qualche risparmio. Ci saranno altre occasioni di fare shopping.

Ostacoli per Leone

9° Cancro: i progetti che arriveranno potrebbero essere difficili e voi tenderete a demoralizzarvi, ma le energie che saranno al massimo faranno il loro dovere anche se talvolta sentirete un po' di stanchezza in corpo. Avrete una situazione amorosa stabile, ma poco romantica in questo momento.

10° Leone: avrete qualche ostacolo professionale che potrebbe rallentare il vostro lavoro e renderlo anche molto più difficile. Gli aiuti esterni perciò potrebbero essere presi in considerazione senza pensare troppo al vostro orgoglio.

11° Capricorno: la lucidità in questo momento potrebbe non essere alla vostra portata, per cui vi conviene di gran lunga fare una pausa che possa rivitalizzare la vostra dinamicità mentale. Secondo l'oroscopo potreste avere anche qualche diverbio in famiglia.

12° Acquario: nonostante la presenza di Giove, l'aspetto umorale in questo momento potrebbe mettere seriamente a rischio qualche progetto che altrimenti potrebbe andare decisamente bene, se non eccellere. Avrete bisogni di riposo, secondo l'oroscopo.