L'oroscopo della giornata di martedì 9 maggio prevede un Capricorno più attento ai sentimenti del partner grazie alla Luna in congiunzione, mentre Cancro dovrà ancora essere paziente in amore. Ariete sarà chiamato a riflettere sulla sua attuale situazione sentimentale, mentre Leone avrà bisogno di nuovi stimoli professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 9 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 9 maggio 2023 segno per segno

Ariete: tra voi e il partner la situazione non migliorerà affatto considerato che oltre a Venere, anche la Luna sarà in cattivo aspetto.

Single oppure no, sarete chiamati a riflettere sulla vostra attuale situazione sentimentale, cercando di non peggiorare le cose. Sul fronte professionale avrete ancora il sostegno di Giove per provare a mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 6️⃣

Toro: questa giornata di maggio si rivelerà ottima per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto per voi cuori solitari in vena di allargare i vostri orizzonti. Molto bene anche in ambito lavorativo grazie a Mercurio e Marte, validi alleati per gestire i vostri progetti professionali e arrivare al successo che meritate. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vi vedranno alle prese con progetti impegnativi ma stimolanti secondo l'oroscopo. Questo cielo vi darà una mano, anche se la maggior parte del lavoro toccherà a voi.

In amore ci sarà una discreta stabilità tra voi e il partner. Con il giusto atteggiamento, potrete arrivare a vivere una giornata tranquilla e affiatata. Voto - 7️⃣

Cancro: anche se Venere sarà nel vostro segno zodiacale, in questa giornata dovrete ancora avere pazienza sul fronte sentimentale, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Capricorno.

Single oppure no, presto anche voi avrete i vostri momenti d'amore. In ambito lavorativo sarete in grado di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti grazie a Mercurio in congiunzione. Voto - 7️⃣

Leone: avrete bisogno di nuovi stimoli professionali, secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Le capacità non vi mancano, quello che vi serve è qualcosa che possa rendervi soddisfatti e fieri di voi stessi.

In amore questo cielo sarà stabile, e vi permetterà di godere di una relazione di coppia abbastanza tranquilla e affiatata. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata perfetta per concentrarsi sui sentimenti grazie alla Luna e Venere in equilibrio tra loro. Cuori solitari o meno, anche voi riuscirete a stabilire un legame equilibrato e piacevole insieme alla vostra fiamma, soprattutto per i nati nella prima decade. Nel lavoro potrete fare affidamento alla buona posizione di Mercurio per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Bilancia: il rapporto tra voi e la vostra anima gemella potrebbe complicarsi a causa della Luna e di Venere entrambi in quadratura. Anche i single potrebbero non avere così tanta voglia di condividere le proprie emozioni con qualcuno.

Un po’ meglio in ambito lavorativo, considerato che questo cielo si sta muovendo a vostro favore, ciò nonostante, dovrete faticare ancora molto per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di martedì. Secondo l'oroscopo, potrete contare su Venere e sull'astro argenteo per poter vivere un rapporto affiatato con la vostra anima gemella. Se siete single, potrebbe essere il momento di fare quel passo in più con la vostra fiamma. Nel lavoro non mancherà una certa determinazione grazie a Marte, ma con Mercurio opposto non sempre potreste avere le giuste competenze. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso gradevole per voi nativi del segno.

Il rapporto con la vostra anima gemella sarà sempre più tranquillo e piacevole nelle prossime giornate. Anche voi single avrete modo di sentirvi più in pace con voi stessi e con gli altri. In ambito lavorativo ve la caverete piuttosto bene in questa giornata, con idee o risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in congiunzione ritarderà gli effetti negativi di Venere opposta. Farete più attenzione ai sentimenti del partner e i suoi desideri. I cuori solitari preferiranno prendersi cura di sé stessi. In ambito professionale, ci penserà Mercurio a portare buone idee, che però dovrete essere in grado di applicare. Voto - 7️⃣

Acquario: le relazioni amorose si faranno piacevoli e produttive secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Questo cielo vi metterà nelle giuste condizioni per provare a godere di una storia d'amore affiatata, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo non vi adagerete sugli allori, anzi, vi adeguerete alla situazione e saprete come raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali eccellenti sul fronte amoroso grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, troverete sempre il giusto pretesto per andare d'accordo con le persone che amate. Sul fronte professionale questo cielo vi darà tutto ciò di cui avrete bisogno per completare con successo i vostri progetti. Voto - 8️⃣