La settimana che va dal 15 al 21 maggio 2023 potrebbe essere parecchio interessante per l'amore, secondo l'Oroscopo. Ci sarà un grande salto in avanti per il segno del Toro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo settimanale per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale per l'amore

1° Toro: fare una sorpresa al partner potrebbe essere l'avvio per una esperienza sorprendente, oppure l'inizio di una presa di coscienza che potrebbe determinare un passo in avanti nella vostra storia d'amore. Anche in famiglia ritroverete l'intesa e la voglia di stare insieme.

I single potrebbero fare incontri davvero soddisfacenti, secondo l'oroscopo, specialmente nei momenti in cui ci sarà più propensione ad uscire.

2° Leone: il romanticismo non sarà per nulla banale, anzi, si renderà sempre più avvincente di giorno in giorno. Farete di tutto pur di trascorrere del tempo con la persona amata, e confessarvi a lei, se ancora non lo avete fatto, potrebbe essere un atto non solo positivo per la coppia, ma anche liberatorio per voi.

3° Sagittario: finalmente ci saranno novità che risveglieranno il vostro romanticismo e che con qualche dettaglio in più potrebbe ravvivare in modo significativo l'intesa di coppia. In questa settimana avrete a che fare con delle magnifiche esperienze che in compagnia del partner potrebbero darvi qualche idea decisamente originale per poter portare avanti la vostra relazione.

La famiglia sarà al centro della vostra attenzione nel weekend.

4° Scorpione: il vostro segno zodiacale sarà segnato da qualche novità di stampo sentimentale, forse un nuovo incontro che potrebbe farvi sentire al centro dell'attenzione. Secondo l'oroscopo si apriranno anche degli spiragli significativi per le questioni familiari da risolvere e per contrarre delle amicizie che a causa del tempo avete lasciato durante il cammino.

Starete molto bene anche da soli, ma non rifiuterete affatto qualche avance che per voi potrebbe essere molto significativa.

Vergine responsabile

5° Vergine: saprete come risolvere le discussioni e farvi volere bene da molte più persone, secondo l'oroscopo. Sarete in grado di lasciarvi andare molto di più alla passione. Potreste fare uno strappo alla regola con qualche sorpresa che possa costituire un tentativo di riappacificazione con qualcuno all'interno del contesto familiare.

La solitudine sarà sempre e comunque un toccasana di tanto in tanto, specialmente nel fine settimana.

6° Capricorno: sicuramente nella coppia riscontrerete molta stabilità, ma avrete bisogno di essere spronati dal partner se vorrete realmente fare qualcosa di divertente e che dia quel tocco di spensieratezza alla vostra relazione. Secondo l'oroscopo avrete anche l'esigenza di fare nuove amicizie che possano compensare qualche senso di delusione che in questo momento aleggerà nella vostra vita. Sicuramente in famiglia ci sarà molta più complicità senza complicazioni di sorta.

7° Gemelli: secondo l'oroscopo potreste sempre e comunque regalare al partner delle esperienze uniche che vi porteranno anche a momenti di spensieratezza molto efficaci per superare qualche episodio di stress nel corso della settimana.

Questa sintonia si rispecchierà in modo sensibile anche sulla famiglia.

8° Acquario: avrete l'esigenza di fare qualcosa di diverso, e probabilmente la vostra relazione, anche se va bene, non vi sta dando quella soddisfazione che va al di là dell'intesa di coppia. Avete bisogno di spazio, di amicizie, più che del partner, e sicuramente il weekend potrebbe fare al caso vostro. Il rapporto con i figli sarà sempre più tranquillo, mentre con altri tipi di parentela ci potrebbero essere delle complicazioni, forse non volute. Essere single adesso sarà una condizione decisamente voluta.

Dubbi amorosi per il Cancro

9° Cancro: avrete qualche dubbio in amore, forse una faccenda che è rimasta in sospeso e che molto probabilmente arrecherà qualche danno.

Chiarire in questo momento così delicato potrebbe essere controproducente, perché potrebbero esserci dei fraintendimenti. Preferire la compagnia di una amicizia che vi sappia ascoltare e anche farvi distrarre potrebbe aiutare ad allentare la tensione. Nel weekend la situazione potrebbe tornare alla normalità.

10° Pesci: non ci saranno dei salti di qualità in amore che possano in qualche modo tranquillizzarvi sulla vostra storia, anzi. Sarete poco propensi a perdonare e a cercare di riportare a tutti i costi la relazione a punti positivi cruciali, eviterete di essere troppo indulgenti, perché ora come ora fare qualcosa completamente soli potrebbe essere per voi la chiave per aprire molte più porte.

Fare qualche amicizia in questo momento non sempre porterà a soddisfazioni future.

11° Bilancia: state camminando su un sentiero non adatto a voi in amore, per cui vi conviene molto di più riflettere per cercare una via alternativa. Ci saranno troppe divergenze fra voi e la persona amata, per cui dovreste decidere cosa fare della vostra vita, anche se questo significherà essere single per un po' di tempo. Potreste avere qualche possibilità di incontri, ma solo se sarete disposti a fare qualche passo in avanti su una strada completamente diversa.

12° Ariete: l'amore purtroppo potrebbe essere in un periodo negativo. Con tutta probabilità la voglia di restare single in questo momento farà più forte che mai, anche alla luce di esperienze che vi hanno portato qualche delusione.

Sicuramente anche sul piano delle amicizie tenderete ad essere più selettivi. Le tensioni già in corso da qualche tempo a questa parte potrebbero acuirsi. Il weekend sarà molto più positivo se starete da soli.