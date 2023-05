L'oroscopo del 20 e del 21 maggio 2023 vedrà in risalita eccezionale il segno del Pesci, per arrivare con un altro segno che guadagna di nuovo la prima posizione, ovvero il segno della Vergine.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo del weekend per la fortuna: attività fisica per Toro

1° Vergine: preparare il terreno per i progetti che avete in mente di sfruttare la prossima settimana saranno quasi esclusivamente concentrati in queste due giornate. più ci metterete di impegno, più vi sentirete carichi dal punto di vista energetico e forti sul piano mentale, secondo l'oroscopo.

2° Pesci: la vostra volontà sarà alle stelle, in questo periodo. Farete ogni cosa che necessiterà al lavoro e alla vostra professione affinché siate sempre sulla cresta dell'onda, ma soprattutto che vi faccia guadagnare qualcosa di più rispetto alla norma. Secondo l'oroscopo ora sarete imbattibili sul piano professionale.

3° Toro: avrete un fine settimana quasi esclusivamente dedicato a voi stessi, a ciò che amate fare di più e alla tendenza che avete di fare attività fisica. Sul posto di lavoro avrete ancora molta fortuna da mettere in campo per le situazioni più disparate, uscendone vincitori. Continuate così.

4° Cancro: ci saranno occasioni di lavoro per chi ancora lo sta cercando, ma anche una straordinaria voglia di mettervi in gioco e di osare anche con una mansione in cui non siete proprio pratici.

Secondo l'oroscopo avrete tanti assi nella manica da cui poter estrapolare la fortuna che vi servirà.

Acquario stanco ma determinato

5° Scorpione: affidarvi una responsabilità sul posto di lavoro in questo momento potrebbe portarvi dell'orgoglio e una determinazione nuova nell'affrontare le avversità in generale. Vi sentirete molto bene e disposti a lavorare anche più dell'orario normale per poter dare prova delle vostre abilità e della vostra creatività.

6° Bilancia: se nella giornata di sabato potrebbero esserci delle dissonanze fra voi e la squadra di lavoro, la domenica potreste avere un barlume di fortuna che sarà perfettamente in grado di far fronte a qualche responsabilità più grave del normale. Secondo l'oroscopo ora avrete una lenta ripresa.

7° Acquario: nonostante siate molto stanchi sotto certi aspetti, ora sarete ben lieti di sfoderare i vostri artigli sul lavoro e fare tutto ciò che serve per poter concludere un affare o un progetto che valga la pena di essere fatto.

Ci saranno dei guadagni inaspettati, secondo l'oroscopo.

8° Leone: state resistendo contro qualche turbolenza sul posto di lavoro che potrebbe rallentare notevolmente i progetti in essere, e fare qualcosa che possa conciliare le varie anime, come una bella idea, non farà altro che accrescere un senso di tranquillità forte, seppure relativa, secondo l'oroscopo.

Ostacoli per Ariete

9° Ariete: avrete qualche piccolo ostacolo che non vi darà dei risultati catastrofici, ma che al tempo stesso potrebbero essere motivo di una battuta d'arresto nel corso della giornata di domenica. Fate in modo che troviate del tempo per voi, anche se doveste procrastinare un appuntamento.

10° Capricorno: in questo fine settimana sarete molto più tendenti a concedervi del riposo, magari anche con qualche strappo alla regola che abbia su di voi un effetto rigenerante.

Ad ogni modo, avrete un lento calo della produttività, ma nulla di cui dovreste preoccuparvi in questo momento. La fortuna gira comunque dalla vostra parte.

11° Gemelli: le spese in aumento saranno motivo di qualche sacrificio da fare e di una propensione a dover necessariamente stringere la cinghia, in questo momento. Purtroppo anche sul lavoro la poca interazione con i colleghi potrebbe darvi dei momenti di difficoltà, secondo l'oroscopo.

12° Sagittario: purtroppo la stanchezza potrebbe essere molto forte in questo momento, e forzare il vostro fisico nella giornata di sabato affinché le cose vadano meglio potrebbe non dare i risultati sperati. Secondo l'oroscopo la domenica dovreste fermarvi a riposare in modo più che adeguato.