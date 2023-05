La settimana fra lunedì 29 maggio e domenica 4 giugno 2023 sarà da ricordare per il passaggio del pianeta Venere nella costellazione del Cancro. L'Oroscopo dell'amore vedrà quindi dei desideri di avverarsi per i segni di acqua, ma ci saranno novità importanti anche per gli altri simboli astrologici.

A seguire approfondiamo le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore in ordine di classifica.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Cancro al 'top' nella classifica settimanale

1° Cancro: la combinazione fra Venere e Mercurio, uniti a Giove, saranno portatori di grandi amori e di esperienze al di sopra delle aspettative.

Per le coppie sarà tempo di rinnovare il proprio amore con un viaggio o comunque una qualsiasi esperienza che li faccia staccare la spina dalle vicende quotidiane e faccia ritornare il romanticismo in tutto il suo splendore. Secondo l'oroscopo l'armonia che si respirerà in famiglia sarà appagante, mentre ci saranno opportunità a non finire per chi è ancora single.

2° Pesci: serenità e tanta passione. Questa settimana sarà densa di aspettative che saranno presto esaudite, soprattutto pregna di passionalità e di quel romanticismo che avvierà un dialogo consistente e carico di progetti da fare in due. Secondo l'oroscopo le amicizie potranno essere delle ottime compagne di viaggio se siete single e conferirvi quel senso di libertà che al momento vi servirà per ristabilire la vostra indipendenza.

La famiglia sarà sempre al centro dei vostri pensieri, soprattutto nel fine settimana.

3° Vergine: gli atteggiamenti dolci che in questa settimana avrete nei confronti del partner potrebbero essere davvero positivi per il dialogo e la comprensione. La passionalità e il romanticismo riaffioreranno con il trascorrere delle giornate, regalandovi non soltanto delle emozioni intense, ma anche una sicurezza l'uno dell'altro che potrebbe essere decisamente duratura.

Secondo l'oroscopo fare amicizia ora sarà sempre più semplice, anche in famiglia si respirerà una atmosfera di armonia e di pace.

4° Scorpione: Venere manderà influssi positivi al vostro segno e potrebbe anche avviare una fase di fiducia reciproca in famiglia, oltre che quella che intercorre fra voi e il partner. Ci saranno tante occasioni per fare amicizia o per incontrare una persona che possa farvi battere il cuore, ma potrebbe anche rispuntare una persona dal passato che vorrebbe essere per voi qualcosa di più.

L'allegria farà parte del weekend.

Capricorno stabile in amore

5° Toro: sicuramente l'amore farà parte positivamente della vostra settimana, le coppie potranno finalmente trovare delle situazioni molto romantiche che con il trascorrere del tempo potrebbero intensificarsi e trasformarsi in qualcosa di più concreto. La comunicazione illuminata dal pianeta Mercurio potrebbe darvi la chiave per alcune risposte che state cercando da molto tempo. Sarete molto più maturi e responsabili, soprattutto se avete una famiglia di cui prendervi cura. Il weekend potrebbe avere dei risvolti passionali.

6° Capricorno: la stabilità in amore è tutto ciò che vi serve per poter affrontare le giornate in modo completamente sereno, anche se di tanto in tanto vi mancherà la vena di romanticismo che ha spesso fatto parte della vostra vita di coppia.

Secondo l'oroscopo sarete all'altezza di qualche piccola sfida amorosa, che con tutta probabilità vi condurrà verso un fine settimana di soddisfazioni. Sarete propensi a lasciare qualche amicizia che vi arreca noia.

7° Acquario: sarete molto annoiati della vostra vita di coppia e vorreste qualcosa che possa in qualche modo ravvivarla, come ad esempio una sorpresa per il partner che potrebbe in qualche modo riaccendere la passionalità. Secondo l'oroscopo le persone single invece avranno voglia di sperimentare nuovi orizzonti in totale libertà, per cui alcune amicizie come compagne di viaggio saranno più che sufficienti. Il weekend si presenterà denso di sorprese.

8° Gemelli: in amore potreste apparire alquanto impulsivi, in alcune situazioni la persona amata sta attendendo solo un vostro cenno positivo, quindi se lo farete sarete accolti a braccia aperte.

Secondo l'oroscopo il vostro modo di agire influirà parecchio sui risvolti sentimentali, per cui essere taciturni potrebbe non portarvi a nulla, al contrario esternare ciò che provate potrebbe darvi dei bei risultati. La seconda metà della settimana potrebbe essere decisiva per il proseguimento di un rapporto sentimentale.

Bilancia in ribasso

9° Sagittario: per il momento avrete a disposizione tempo ed energie solo per qualche avventura e non vorrete invece dei legami duraturi che possano essere in qualche modo stimolanti per altri. In famiglia potrebbe regnare una serenità che però non avrà nulla a che vedere con l'intesa, quanto piuttosto di un clima di distensione e di disinteresse. Ravvivare qualche amicizia sarà per voi entusiasmante.

10° Ariete: il vostro segno si presenterà con Venere sfavorevole e la vostra storia potrebbe essere preda di incomprensioni molto forti oppure di perplessità a cui dovreste andare incontro con una riflessione decisamente approfondita. Secondo l'oroscopo in famiglia ci saranno molti momenti di tensione che non sempre riuscirete ad appianare, mentre con le amicizie dovreste esser decisamente più selettivi a causa di qualcuna che vi ha delusi nel profondo. Cercate di trovare in voi stessi un equilibrio e di prendere cura di voi, sarà un'ottimo rimedio.

11° Leone: spesso e volentieri in questa settimana non sarete molto propensi a pensare ai sentimenti, essendo occupati con altro. Però potreste avere qualche novità con le amicizie che vi spingerà a essere sempre più solitari.

Purtroppo la poca fiducia che riponete negli altri avrà delle ripercussioni sulle relazioni e sull'amore. Ci potrebbero essere dei ripensamenti oppure una strana voglia di proseguire il vostro cammino da soli.

12° Bilancia: il transito di Venere in Cancro per il vostro segno sarà decisamente sfavorevole, di conseguenza non sarà un caso se vedrete affiorare delle incomprensioni con il partner che potrebbero portare a una rottura più o meno definitiva. Avviare una fase in cui vi prenderete semplicemente più cura di voi stessi e della famiglia potrebbe essere una mossa positiva. Però con alcuni membri della famiglia dovreste essere più comprensivi. Occhio a non 'perdere' qualche amicizia che per voi è importante.