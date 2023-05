Prende ufficialmente il via l'ultima giornata del mese di maggio. È stato un periodo che ha portato tantissimi cambiamenti e novità a tutti i segni zodiacali. In questa sede approfondiamo come si concluderà mese, leggendo l’oroscopo e le previsioni del 31 maggio 2023 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore al mattino ci sarà qualche ora di forza, ma presto sopraggiungerà la stanchezza, non sarà una giornata semplice da gestire. Nel lavoro qualcuno attende delle conferme e anche un aiuto in più.

Toro: per i sentimenti Mercurio nel segno aiuta le nuove conoscenze, ma bisognerà darsi da fare.

Nel lavoro una valutazione attenta renderà tutto più facile.

Gemelli: a livello amoroso va meglio rispetto agli scorsi giorni, si potrebbe stabilire un nuovo equilibrio nella vita di coppia. Nel lavoro, se siete in attesa di chiamate, esse non si faranno attendere.

Cancro: in amore con la Luna in opposizione meglio evitare scontri inutili, cercate di portare avanti soltanto i progetti interessanti. A livello lavorativo arriva il momento di nuovi investimenti ma anche di nuove occasioni.

Leone: per i sentimenti chi è in bilico tra due storie in questo momento dovrà fare una scelta, molti sono determinati a cambiare vita. Nel lavoro è meglio stare attenti alle spese di troppo.

Vergine: a livello sentimentale giornata migliore per gli incontri, i cuori solitari potranno sbloccarsi.

Nel lavoro meglio non esagerare, attenzione a possibile dispute.

Previsioni e oroscopo del 31 maggio 2023: la seconda sestina

Bilancia: in amore, se qualcuno è stato contro di voi di recente, da ora potreste anche dimenticarlo. Questa è una fase di recupero. Nel lavoro la stanchezza si farà sentire, riuscirete comunque ad avere una visione migliore del futuro.

Scorpione: per i sentimenti la Luna torna a sorridere, quindi tutto sarà più semplice da gestire adesso. Nel lavoro dovreste rivedere alcune spese e in generale anche altre revisioni sono necessarie.

Sagittario: in amore la situazione è migliore, sarà possibile dimostrare qualcosa di più adesso. Nel lavoro se c'è stata una delusione ora tutto si potrà recuperare, qualcosa di nuovo arriva.

Capricorno: a livello amoroso - se il partner al momento pare lontano - bisogna fase dei tentativi per riavvicinarsi. Nel lavoro le trattative non sono facili, ma alla fine le vostre capacità riusciranno a superare ogni sfida.

Acquario: a livello sentimentale - con la Luna e il Sole in buona aspetto - i nuovi incontri potranno essere intriganti. Non mancheranno nuove proposte. Nel lavoro è probabile che alcune persone vogliano cambiare, alcuni invece l'hanno già fatto.

Pesci: in amore arrivano delle giornate che porteranno nuove emozioni. Nel lavoro non mancheranno le belle idee, quindi inizia da ora una fase più soddisfacente.