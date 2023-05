L'oroscopo è pronto a svelare tutte le proprie previsioni per la settimana compresa fra lunedì 15 e domenica 21 maggio per tutti i segni dello zodiaco. Saranno sette giorni positivi in particolare per i Gemelli e per il Cancro, il Sagittario sarà felice a metà, mentre per l'Ariete potrebbero arrivare opportunità sentimentali.

I primi sei segni dello Zodiaco

Ariete: il cambiamento è già in atto e dovrete seguire la scia e lasciatevi guidare. Questo è un ottimo momento per il lavoro e da martedì 16 avrete la possibilità di firmare nuovi progetti o nuove opportunità.

Giovedì 18 è la giornata più potente per chi vuole iniziare un nuovo percorso. Servirà un po' di cautela e una lettura attenta dei dettagli o delle clausole che dovrete firmare, ma buttatevi in questa nuova avventura. Venere è nel vostro segno e darà ampio spazio all'amore: qualcuno potrebbe "bussare alla vostra" porta proprio domenica 21 maggio. I single non si ostinino a cercare il modello ideale che hanno in mente: mettete i piedi per terra e state in contatto con la realtà perchè l'amore è dietro l'angolo. Le coppie in crisi avranno la possibilità di recuperare il loro rapporto in questa settimana di maggio. I vostri numeri fortunati sono i dispari: 7 e 9.

Toro: i nati sotto il segno del Toro hanno il cielo che si schiera in loro favore: oltre Mercurio e Sole, entrerà presto anche Venere.

Sarà per voi una settimana magica. Lunedì 15 e martedì 16 saranno due giornate positive in cui riceverete buone notizie e anche per portare avanti positivamente iniziative che avevate già programmato nel vostro lavoro. Seguite il flusso positivo e non forzate la mano per raggiungere a tutti i costi i vostri obiettivi. Per quanto riguarda l'amore e non ostinatevi a portare avanti una storia che non funziona.

Piuttosto lasciatevi trasportare perchè le cose migliori sono quelle impreviste. Durante questa settimana potrebbe accadere qualcosa che non avevate previsto ma che vi riaprirà il cuore. Per le coppie che vorranno coronare un sogno è il momento propizio. I vostri numeri fortunati sono il 6 e il 66.

Gemelli: dal giorno 20 Sole entra nel segno dei nati in Gemelli e porterà tantissime novità.

Si sta avvicinando un periodo di grande stabilità lavorativa e per qualcuno anche di cambiamenti. Il cielo che vi invita alla collaborazione e a rimettervi in gioco e non dovrete essere troppo diffidenti nei confronti di chi vi sta tendendo una mano. Tra martedì 16 e giovedì 18 Marte e Giove, insieme a Luna potrebbero far nascere una buona collaborazione lavorativa. Tante soddisfazioni per chi sta ancora studiando. Ottimo periodo anche in amore: le coppie che hanno iniziato un progetto ' a due' potranno portarlo a termine. Il tandem Marte e Giove è propizio anche per chi vuole mettere in 'cantiere' un figlio. Per qualcuno è arrivato il momento di liberarsi di partner che vi hanno tenuto sotto scacco così potrete ricominciare a volare.

Per i single c'è un bel movimento di cuore attorno al 17 di maggio. I vostri numeri fortunati hanno a che fare con il 5 e il 25.

Cancro: da martedì 16 maggio Mercurio finalmente abbandona il segno del Cancro e lascia spazio alla positività. Da punto di vista professionale vi state lasciando alle spalle tutte le difficoltà che avete affrontato finora. Si rimetteranno in moto finalmente contatti e relazioni che vi aiuteranno nei vostri nuovi progetti. Dal punto di vista lavorativo la strada imboccata è quella giusta. La lunga sosta di Venere, in quadratura in Ariete, può aver creato qualche distanza con il partner. Qualcuno di voi sta mettendo in discussione rapporti consolidati. Tuttavia il vostro cielo si sta liberando pian piano di grandi fardelli che lasciano spazio ad una maggiore autonomia e libertà di pensiero.

Pian piano i nati sotto il segno del Cancro stanno iniziando a 'chiedere', e a d essere meno bisognosi. Lunedì 15 e martedì 16 potrebbero essere due giornate molto impegnative che potrebbero portarvi a prendere decisioni drastiche. I vostri numeri fortunati hanno a che fare con il 2. Quindi puntiamo su 21 e 42.

Leone: i nati sotto il segno del Leone in questo periodo sono impegnati a costruire il proprio futuro, ma dovranno rispettare delle regole un po' troppo strette per loro. La settimana è positiva dal punto di vista lavorativo, ma alcuni di voi si sentiranno troppo 'dipendenti' e non accettate volentieri invasioni di campo per poter dire liberamente il vostro pensiero e dover accettare compromessi.

La quadratura in Mercurio potrebbe comportare maggiori spese per la casa o per la famiglia: quindi fate attenzione, usate cautela. Il bisogno di libertà viene avvertito anche da chi sente la responsabilità della famiglia, al partner o ad una nuova storia dove l'altro chiede sempre di più. Venere potrebbe farvi prendere una 'sbandata' che non saprete come gestire. Per i single continua il risveglio emotivo e il vero amore non tarderà a farsi sentire. I vostri numeri fortunati sono legati al 7. Quindi 27 e 47.

Vergine: i nati sotto il segno della Vergine si sentiranno come dentro ad un frullatore, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista amicale, dove ci saranno continue richieste di aiuto e di supporto.

Marte si fa ancora sentire, ma la triangolazione con Mercurio farà bene alle vostre finanze e si potranno sbloccare situazioni economiche che erano stagnanti da tempo. In questo periodo avete la testa presa da mille progetti quindi c'è poco spazio per l'amore. In particolari i single che si devono riprendere dalle delusioni di amori appena passati. In questo periodo darete molta più importanza alle amicizie che alle storie d'amore, ma pian piano si faranno avanti anche quelle. Le coppie consolidate in questi giorni potranno sentire il desiderio di ravvivare il proprio rapporto. La giornata di sabato 20 sarà un po' sottotono, quindi prestate attenzione. I vostri numeri fortunati sono legati all'1.

Quindi 11 e 71.

I secondi sei segni dello Zodiaco

Bilancia: per i nati sotto il segno della Bilancia, questa settimana sarà l'inizio di una vera rivoluzione. E' un periodo molto faticoso ma è importante sapere che sarete presto ricompensati. Vedrete il bicchiere mezzo pieno e quelle che vi sembreranno difficoltà, alla fine si dimostreranno vere e proprie opportunità. Giove nel vostro segno vi ha permesso di fare i conti con problemi del passato e chiudere cerchi aperti. Mercurio lascia l'opposizione e riporta finalmente lucidità di pensiero. Dal punto di vista sentimentale, con Venere in opposizione, i single non troveranno ancora la pace che cercano. La giornata di giovedì 18 potrebbe offrire a molti un'occasione speciale, da non lasciarsi scappare.

Siete in una fase di cambiamento e se finora avete guardato in più direzioni, da questa settimana vi potrete concentrare sulla persona che più vi interessa. Le coppie in crisi dovranno superare alcune difficoltà. I vostri numeri fortunati sono l'8 e l'85.

Scorpione: i nati sotto il segno dello Scorpione in questo momento sentono grandi movimenti di inquietudine interiore. Non pretendete tutto e subito, perchè potrebbe essere una trappola. Siete in una fase di confusione, ma è proprio da questi tumulti che tirerete fuori le vostre verità. Vi sentite ingabbiati quindi è arrivato il momento di rompere la corazza di abitudini e di vincoli. Nella giornata di martedì 16 troverete una risposta ad un vostro interrogativo e cercate di interagire con gli altri per un confronto.

Anche se i single sono concentrati sul lavoro che desta non poche preoccupazioni, il week end sarà il momento per sciogliervi e lasciarvi andare. Alcune coppie stanno valutando l'ipotesi di un trasferimento o di un cambio casa, ma è probabile che si debba aspettare dopo l'estate. In questo momento è importante darsi nuovi obiettivi e guardare avanti. Chi è in crisi o vive una storia clandestina, non saprà ancora che decisione prendere. I vostri numeri fortunati sono il 13 e il 30.

Sagittario: i nati sotto il segno del Sagittario si sentono felici a metà, non riescono a godersi fino in fondo i momenti intensi di questa settimana. In questa settimana vi renderete conto che il denaro potrebbe avere il suo peso nella vostra vita, a cui dare il giusto valore e prestare molta attenzione.

Meglio essere prudenti perchè dovrete fare attenzione alle uscite economiche. Alcuni potrebbe investire in un nuovo progetto che però non darà frutti nell'immediato. Tuttavia in settimana potreste avere delle sorprese e alcune situazioni potranno sbloccarsi inaspettatamente. In arrivo una buona notizia per il giorno 18. Venere in buon aspetto e Marte in dissonanza stanno creando qualche momento di confusione in amore. Può riguardare le coppie appena formate o quelle già consolidate. Cercate di non abbondare con le critiche verso i partner, perchè potrebbero portare tensioni di non facile risoluzione. Cercate di ritrovare un terreno comune di confronto e di dialogo. I vostri numeri fortunati sono il 19 e il 90.

Capricorno: per i nati sotto il segno del Capricorno è il momento di recuperare le energie perchè Mercurio, dopo numerose settimane, torna in posizione favorevole, soprattutto sul piano psicologico e sentimentale. Il nuovo trigono di Mercurio rimette in moto gli aspetti finanziari. Potrete finalmente portare avanti trattative che si erano arenate nelle settimane scorse. La vita affettiva è ancora un po' sotto tensione, per alcune preoccupazioni che arrivano dall'ambito famigliare. Intorno a lunedì 15 alcuni di voi potrebbero essere chiamati a fare discussioni con il partner legata ad una importante decisione da prendere. Chi ha avuto un figlio da poco, potrebbe vivere momenti di ansia e preoccupazione. A volte bisogna chiedere aiuto al partner o a qualcuno che possa alleggerire il suo carico di lavoro. Nasceranno tenere amicizie per i single e ci saranno nuove opportunità il 19 maggio. I vostri numeri fortunati ruotano attorno al numero 4. Quindi puntate sul 14 e sul 44.

Acquario: i nati sotto il segno dell'Acquario sono pronti per accedere a nuove sfide e nuove opportunità che si riveleranno vincenti già da questa settimana. Il 'cielo' del lavoro ha visto nelle ultimi settimane un netto miglioramento e in questa settimana il trend potrà stabilizzarsi, portando alla concretizzazione i nuovi progetti in cantiere. La giornata di giovedì 18 maggio sono incoraggianti: infatti Giove, in collaborazione con Luna e Marte, illumina il settore dei viaggi e di nuovi studi. In amore ci saranno belle novità per i single che riguardano recenti incontri con persone nuove. Tuttavia gli Acquario sono sempre abbastanza prudenti, e si prendono i loro tempi per definire meglio l'impegno in una nuova storia. Anche se tutto è in divenire troverete il giusto equilibrio e farete le scelte migliori. Se il vostro cuore è già impegnato sarà più difficile trovare gli incastri giusti. Le giornate migliori per vivere al meglio il vostro amore sono il17 e il 18. I vostri numeri fortunati sono il 22 e l'82.

Pesci: i nati sotto il segno dei Pesci stanno per entrare in un periodo di grande riflessione e fare un bilancio sulla propria vita. E' arrivato il momento di rielaborare alcune recenti esperienze non troppo positive, e coglierne gli aspetti buoni, per non farvi sopraffare dai sensi di colpa. L'ingresso di Sole nel segno può innalzare un po' di nervosismo sul campo lavorativo: questo stato di insoddisfazione deve fungere da spinta per aprire nuove strade e non abbattervi. L'amore delle coppie consolidate procede senza intoppi e vedrà la realizzazione di obiettivi importanti. Chi sta vivendo una nuova conoscenza lo fa con 'trattenuta' curiosità. I Pesci in questo momento sono nella modalità San Tommaso, anche se è importante lasciare almeno il beneficio del dubbio. Intorno alla metà della settimana alcuni Pesci potranno discutere per poi trovare soluzioni positive a problemi famigliari. Per i single si prospetta un fine settimana esplosivo. I vostri numeri fortunati sono il 90 e il 19.