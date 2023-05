L'oroscopo di martedì 9 maggio ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. È presente anche una classifica generale che svela il posizionamento di ogni profilo in relazione alla ruota planetaria.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 9 maggio 2023.

Previsioni astrologiche del 9 maggio

Sagittario (1° posto): la giornata di oggi vi offrirà tante possibilità. Vivrete momenti emozionanti in compagnia delle persone care.

Il lavoro non vi peserà, anche se dovrete attendere un po' di tempo prima di poter raccogliere i frutti del vostro impegno. Per fortuna, la pazienza sarà una caratteristica altamente presente, così come il desiderio di scoprire nuove cose.

Vergine (2° posto): vi cimenterete in percorsi ancora sconosciuti. La relazione con le emozioni provate migliorerà sensibilmente. Non avrete più paura di aprire il vostro cuore al partner. Sarete sinceri e in grado di ascoltare lunghi discorsi. Dalle sue parole trarrete conclusioni importanti che potrebbero aiutarvi a deciderete le prossime mosse da compiere.

Scorpione (3° posto): deciderete di trascorrere un po' di tempo fuori da casa. Sarete stanchi delle mura domestiche.

Si rivelerà una buona mossa perché vi consentirà di entrare in relazione con persone ancora tutte da scoprire. Non vi porrete alcun limite, però, in ambito sentimentale, procederete con attenzione, senza saltare a conclusioni affrettate.

Gemelli (4° posto): il lavoro vi farà crescere sia dal punto di vista professionale che personale.

Apprenderete nuove abilità, che vi consentiranno di raggiungere un buon livello di padronanza. L'equilibrio sarà tutto per voi. Cercherete di non perdere mai il controllo e di gestire le vostre reazioni nel modo più pacato possibile. Le persone attorno vi considerano un esempio.

Oroscopo di martedì 9 maggio

Capricorno (5° posto): non scapperete davanti agli impegni.

Al contrario, deciderete di affrontare per prime le questioni più spinose. In questo modo, avrete anche la serata libera. Il partner sarà felicissimo di passarla insieme a voi. Potrebbe essere un buon momento per mettere alla prova il vostro spirito romantico. Le sorprese saranno bene gradite.

Toro (6° posto): avrete una spiccata immaginazione. La userete per tirarvi fuori dai guai. Sarà una soluzione efficace, che vi aprirà tante prospettive diverse, però, in alcune situazioni non basterà. Le previsioni astrologiche del 9 maggio vi consigliano di farvi sempre carico delle vostre responsabilità. In questo modo, dimostrerete di essere seri e diligenti.

Leone (7° posto): sconfiggere la stanchezza non sarà facile.

La mancanza di sonno potrebbe rivelarsi un bel problema. Nonostante questo, continuerete a seguire gli impegni della vostra routine quotidiana. Le previsioni astrologiche del 9 maggio vi consigliano di provare a inserire qualche pausa in più: potrebbe spegnere la tensione interiore.

Bilancia (8° posto): la vostra sensibilità non vi consentirà di rapportarvi con tutti. Ci saranno atteggiamenti che proprio non riuscirete a tollerare. Preferirete allontanarvi piuttosto che subirne le conseguenze. Sul posto di lavoro, le cose saranno un po' più complesse da gestire. Non sempre avrete modo di voltarvi dall'altra parte. Dovrete scendere a compromessi.

Previsioni zodiacali del 9 maggio

Ariete (9° posto): alcuni aspetti della giornata proseguiranno senza ostacoli, mentre altri non vi consentiranno di rimanere sereni.

Il vostro umore, di conseguenza, subirà cambiamenti improvvisi, poco controllabili. Potrebbe essere opportuno mettervi alla ricerca di una valvola di sfogo. Un po' di sana attività fisica o qualche nuovo hobby potrebbero fare la differenza.

Acquario (10° posto): il lavoro non vi soddisferà affatto. Avrete la tendenza a confondere documenti importanti. Le sgridate saranno dietro l'angolo, così come la rabbia dei colleghi. Chiedere scusa non basterà per sistemare le cose. Per fortuna, non si tratterà di errore eccessivamente gravi. Vi basterà un pizzico di attenzione in più per non ripeterli.

Cancro (11° posto): non sarà una giornata molto fortunata per voi. Dovrete fare i conti con i capricci del partner.

Non vi piacerà assecondarlo, ma in alcune occasioni non avrete altra scelta. I contrasti potrebbero causare un allontanamento difficile da colmare. Per fortuna, potrete contare sulla vicinanza degli amici e sui loro preziosissimi consigli.

Pesci (12° posto): la settimana non precederà nel migliore dei modi. Questo martedì, come previsto, vi metterà seriamente alla prova. Potreste non riuscire a confrontarvi con alcune affermazioni. Sarete sensibili alle critiche ed eccessivamente gelosi nei confronti del partner. Inoltre, non riuscirete ad accettare alcune svolte stabilite dalla sorte.