Secondo l'oroscopo del 9 maggio 2023, si prospetta un periodo entusiasmante per molti nati dell'Acquario e fortunato per le persone che appartengono al segno dello Scorpione. Per i nati in Bilancia, è arrivato il momento di eliminare qualsiasi tipo di dubbio, mentre i single del Sagittario devono fare attenzione ai colpi di testa. A seguire, le previsioni degli astri per la giornata di martedì 9 maggio, e le pagelle con voto da 0 a 10.

La giornata di martedì 9 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, voi e la vostra dolce metà avete in mente di sfornare un nuovo progetto insieme, portatelo a termine entro la fine di maggio, dopo potrebbero nascere ripensamenti o incomprensioni.

In campo lavorativo, molti nati dell’Ariete ritroveranno la voglia di fare e di rimettersi in gioco. Attenzione agli affari poco chiari. Voto: 7,5

Toro – Se avete afferrato al volo le opportunità che vi sono state date negli ultimi tempi, il vostro futuro sarà sereno. Se, invece, ve li siete fatti sfuggire, vi attende un periodo faticoso. Il credervi infallibili è proprio il vostro tallone di Achille. I lavori iniziati l’anno scorso continueranno senza problemi. Fare il passo più lungo della gamba potrebbe costarvi caro. Voto: 7

Gemelli – È tempo sprecato trascinare un rapporto dove non c’è amore. Armatevi di coraggio e mettete un punto a questa relazione tossica. I cuori solitari del segno fanno bene a non accontentarsi e a continuare a cercare il partner dei loro sogni.

Nel lavoro, i più avvantaggiati sono i professionisti che possono accogliere i cambiamenti senza problemi economici. Voto: 7

Cancro – Frenate il vostro entusiasmo e realizzate solo i progetti realmente fattibili, presto vi porterà molte soddisfazioni. Il periodo trascorso vi è servito da lezione, per ridimensionare il vostro ego.

Anche le prospettive lavorative devono essere ponderate. Dovete saper riconoscere i vostri limiti e mantenere buoni i rapporti con le persone che lavorano con voi. Voto: 7

Previsioni segno per segno, martedì 9 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Gettate le cose negative alle vostre spalle. Presto le nuove opportunità si presenteranno sia nella vostra vita lavorativa che quella sentimentale.

È il momento di voltare pagina e di non farvi più influenzare dalle critiche pesanti degli altri. Le coppie stanche dovrebbero darsi una seconda possibilità. In campo lavorativo, accontentatevi di piccoli lavoretti o degli extra che vi costringono a fare. Non buttatevi giù, tutto questo vi servirà per acquistare nuove esperienze. Voto: 6,5

Vergine – A volte, le parole possono ferire di più di un gesto, ma l'Oroscopo consiglia di non cedere alle provocazioni e di far sbollire la rabbia lontano da tutti. Fate vedere agli altri quanto siete pazienti e che i giudizi altrui non vi fanno né caldo e né freddo. I single devono fare attenzione alle avventure amorose di breve durata. Dal punto di vista lavorativo, questo non è il momento adatto per abbandonare una strada sicura.

Voto: 6

Bilancia – Se avete qualche dubbio, cercate di scioglierlo il prima possibile. La soluzione giusta per non creare ulteriori incomprensioni con la persona amata è quella di parlare chiaro. Se volete aumentare la vostra cassa di risparmio, dovete fare molta attenzione anche alle piccole entrate. Alla fine, sommandole tirerete su una bella somma che vi farà dormire notti serene. Voto: 6,5

Scorpione – Secondo l'oroscopo, questo è un periodo baciato dalla fortuna. Molti nati in Scorpione riusciranno a dare vita a nuovi progetti che porteranno tante soddisfazioni anche di natura economica. In amore, c’è chi si sente molto appagato dalla storia che sta vivendo e chi è in apprensione per i problemi di coppia.

Non esagerate con le spese, andateci cauti con il vostro guadagno mensile. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 9 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Fate attenzione ai colpi di testa, potreste ritrovarvi al centro di una situazione ingestibile. Questo messaggio non vale solo per i single che vogliono tenere un piede in due scarpe, ma anche per gli eterni indecisi che preferiscono accontentarsi di un’avventura breve. Non modificate le vostre abitudini lavorative, portate avanti i compiti che vi hanno assegnato e fate attenzione a ciò che succede nel vostro ambiente di lavoro. Voto: 6

Capricorno – L’amore non sta attraversando un bel periodo. Molti nati in Capricorno hanno difficoltà a gestire il rapporto di coppia.

Chi ha una relazione amorosa da poco farebbe bene a stringere i denti almeno per un po’. La cosa migliore da fare è evitare polemiche e discussioni. Perdonate anche quando avete voglia di urlare contro chi vi sta accanto. In campo commerciale, è importante creare nuovi contatti e fare buon viso a cattivo gioco. Sfruttate le vostre energie con intelligenza. Voto: 6

Acquario – In amore, si prospetta un periodo entusiasmante, soprattutto per quelli che sono all’inizio di una relazione. Se avete intenzione di fare il passo successivo, non esitate. Cercate di essere felici anche se non avete ancora trovare la vostra anima gemella. In questo periodo potreste ricevere delle buone offerte di lavoro che vi permetteranno di migliorare la vostra situazione economica.

Un po’ di stanchezza si fa sentire, organizzate bene la vostra giornata. Voto: 8

Pesci – L'oroscopo del 9 maggio dice che dovete pensare al futuro della vostra relazione d’amore. Negli ultimi mesi, alcuni nati Pesci hanno vissuto troppi tira e molla, è il momento di smettere e di fare chiarezza sul rapporto e sui sentimenti. Dare vita a nuovi progetti di lavoro potrebbe riscattarvi da un periodo negativo che vi ha visto protagonisti. Voto: 7