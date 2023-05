È pronto l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 maggio dedicato ai cuori solitari di tutti i segni zodiacali. Le stelle di quest’ultima settimana di maggio raccomandano i single dei Gemelli di avere ancora un po’ di pazienza. I single Scorpione che sono stanchi di questo status devono riflettere attentamente su ciò che vogliono dalla vita. Anche i nati del Sagittario devono capire se è meglio vivere una vita da single oppure in coppia. Per sapere come sarà la vostra settimana, le stelle consigliano di leggere attentamente le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 maggio.

L'oroscopo dell’amore per i single, settimana dal 22 al 28 maggio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Parlando di spese, prendete anche in considerazione tutte quelle ore di seduzione telefonica. E quali sono i risultati? Niente, siete più soli che mai. I nati nella terza decade devono cercare di coltivare giorno per giorno la loro relazione appena nata e di non preoccuparsi di paure immotivate. Alcuni single dell’Ariete si ritroveranno a combattere tra la voglia di stare a casa e rilassarsi o accettare l’invito di persone amiche. L'Oroscopo consiglia di optare per la seconda opzione.

Toro – Se state cercando disperatamente un aiuto esterno, trovatelo nel consiglio di un amico. Entro la fine di maggio riuscirete a risolvere parte dei problemi che vi assillano.

I nati nella prima decade hanno ascoltato i consigli delle stelle e ora sono pronti per innamorarsi. Non abbiate paura dell'amore. Questa settimana, combattete la pigrizia e gettatevi nella vita: andate in un club, accettate gli inviti dei vostri amici fidati, organizzare un pigiama party. Siate positivi.

Gemelli – Questa settimana dovrete essere più ottimisti che mai, poiché una fantastica offerta di lavoro verrà fatta prima del weekend.

I nati nella terza decade soffrono parecchio la solitudine. Le stelle raccomandano di essere più pazienti. Il vostro desiderio e la vostra passione si raccenderanno all’improvviso.

Cancro – Non aspettatevi delusioni o successo questa settimana. Non troverete l’amore che avete sognato ma trascorrerete molte ore felici con i vostri familiari o amici.

Se siete della seconda decade, vedrete che il mondo è pieno di avidità, eccitabilità e provocazione. Per i giovani di questo segno, questa potrebbe essere la prima fantastica volta che fate l’amore. Se c’è affinità tra voi e la persona che avete conosciuto da qualche settimana, le stelle consigliano di aprirvi: presto potrebbe essere troppo tardi.

La settimana 22-28 maggio secondo l'oroscopo per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – È arrivata una grande settimana, piena di nuovi incontri e di fantastiche opportunità. Quelli che appartengono alla terza decade dovrebbero ricordare che condividere il proprio spazio personale non è facile per nessuno. Le stelle vivaci e piene di energie di questa settimana significano che c’è un’atmosfera di festa, quindi, uscite e incontrare alcune persone.

Non cedete troppo alle lusinghe che fin dall’inizio vi hanno fatto una brutta impressione.

Vergine – Emotivamente le cose stanno peggiorando, ma non è colpa delle stelle. I nati nella seconda decade possono aspettarsi momenti di felicità. Vi sentirete di nuovo ottimisti e otterrete quello che volete. Non siate così timidi, chiamate alcuni amici per trascorrere insieme momenti spensierati. Siete allergici alle discussioni, quindi, evitate qualsiasi disaccordo.

Bilancia – Il tempo è dalla vostra parte. Le stelle favoriscono i pensatori positivi di questo segno. Quelli che sono nati nella prima decade devono riorganizzare le proprie aspettative per rendere più solida e stabile una relazione appena nata.

A quelli della terza decade che si sentono tristi, l'oroscopo consiglia di tirare fuori il coraggio e andare da un evento all’altro. Ci vorrà del tempo, ma presto assaporerete la felicità. Riflettete con calma prima di buttarvi a capofitto in una relazione troppo seria.

Scorpione – Per voi, essere single è un peso e non riuscite ad assaporarlo con gioia. Le stelle consigliano di riflettere su ciò che volete veramente. Quelli della prima decade potranno comunicare i loro sentimenti nascosti. Questa settimana potrebbe essere noiosa, ma gli astri suggeriscono di chattare sui social perché lì incontrerete sicuramente qualcuno che vi farà ridere. State alla larga da tutto ciò che vi fa soffrire.

Previsioni astrologiche per la settimana dal 22 al 28 maggio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Se non volete passare il resto dei vostri giorni a chiacchierare con i vostri animali domestici, dovete dare libero sfogo alle vostre doti di seduzione. I nati nella prima decade si sbarazzano dei loro musi lunghi e iniziano a essere allegri. Una serata bollente è nel vostro destino. Dovete solo volerla e dozzine di corteggiatori cadranno ai vostri piedi. Questa settimana dovete decidere se volete restare single oppure se state cercando disperatamente la vostra anima gemella.

Capricorno – Alcuni single inizieranno una storia d'amore importante e dopo un inizio traballante andrà tutto bene. Per quelli che sono nati nella prima decade, raccogliere sospetti nei confronti della persona interessata è diventata un’ossessione.

Cercate di eliminarli il prima possibile, potreste soffrire troppo. Alcune sere vi sentirete stanchi e non avrete voglia di uscire con le persone care. Meglio tenere a bada il vostro carattere irascibile: potrebbe rovinare i rapporti.

Acquario – Non siete in grado di fare qualcosa per la vostra vita e afferrare le giuste opportunità? Siate pazienti, poiché il successo arriva un passo alla volta, ma alla fine ci arriverete. Se appartenete alla prima decade, vivete al massimo le sensazioni che provate questo periodo, ma pensateci bene prima di iniziare una relazione turbolenta. Sostenete un amico o un familiare che è triste; siate pazienti e provate a proporgli una bella serata fuori.

Pesci – La vostra immagine migliorerà questa settimana e coinvolgerete gli altri in tutto ciò che fate.

Se siete nati nella seconda decade, proverete sentimenti romantici nei confronti di un Ariete e, essendo determinati, otterrete esattamente quello che volete. Infine, l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 maggio consigliano di non reagire in maniera sproporzionata a qualche situazione che vi fa soffrire. Un po’ di obiettività non fa mai male.