L'oroscopo della giornata di lunedì 22 maggio 2023 vede in basso alla classifica il segno del Capricorno, mentre tra i favoriti spiccano molti dei segni di Acqua. Ci saranno emozioni nuove per il Toro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di lunedì: Cancro in testa alla classifica

1° Cancro: avere tutto a portata di mano sul piano professionale, quindi sarete perfettamente in grado di concludere degli affari che potrebbero portare non solo guadagni, ma anche un ulteriore passo per la vostra carriera. Il pomeriggio e la serata saranno interamente dedicati all'amore e ai sentimenti, anche con le amicizie.

2° Toro: le emozioni si faranno strada nel corso della giornata di lunedì su tutti i fronti, a cominciare dall'amore che potrebbe rivelarsi ricco di sorprese e di sensazioni uniche. Scoprirete anche un vostro lato nascosto in questo momento potrebbe essere davvero positivo per le relazioni interpersonali.

3° Gemelli: soddisfatti. Si presenterà un lunedì pieno di certezze e di grandi soddisfazioni sul piano professionale, mente in amore avrete una stagione piena di colpi di scena davvero molto interessanti, soprattutto se siete single. Secondo l'oroscopo potreste anche avere una serata romantica.

4° Scorpione: ci saranno dei risvolti sul lavoro che potrebbero essere davvero ottimali per le vostre finanze, finendo anche per essere produttive anche sul piano personale.

Avrete anche del tempo libero per poter dare libero sfogo alla vostra creatività.

Leone creativo

5° Sagittario: finalmente il vostro lato sentimentale si farà strada per poter emergere e avviare una bella giornata ricca di emozioni, sia per voi che per la persona amata. Gli affari potrebbero prendere una piega del tutto inaspettata in questo momento.

6° Vergine: vi state avvicinando sempre di più alla meta che vi siete prefissati, e nella giornata di lunedì ci potrebbero essere dei risultati che faranno da preludio ad altri sempre più soddisfacenti. Secondo l'oroscopo potreste essere anche più disponibili con i colleghi.

7° Bilancia: questa giornata sarà piuttosto stabile, senza situazioni positive particolarmente rilevanti e senza niente che possa intristirvi.

Secondo l'oroscopo avrete qualche piccola tensione dovuta allo stress, ma niente che lasci supporre qualcosa di negativo.

8° Leone: creativi. Avrete molta creatività che aspetta soltanto di essere tirata fuori, per cui esitare in questo momento potrebbe essere controproducente per qualche progetto in essere particolarmente importante per i vostri investimenti.

Ariete solitario

9° Pesci: avrete qualche difficoltà con gli impegni professionali, ma anche a relazionarvi con qualcuno all'interno del contesto familiare o lavorativo. Sarete sempre e comunque ottimisti e pronti per delle sfide che si presumono essere molto difficili.

10° Ariete: evitare qualche discussione potrebbe essere un espediente per migliorare sensibilmente il vostro umore, ma sarà una bella impresa e di certo dovrà essere fatta esclusivamente per voi stessi.

Qualche spesa in più potrebbe essere poco produttiva per le finanze.

11° Acquario: avrete molti nervi tesi, e sarà necessario prendersi una pausa da tutto e da tutti per poter dare maggior slancio alla vostra personalità. Avrete molto per cui pianificare in vista di qualche progetto, per cui evitate di perdere la concentrazione.

12° Capricorno: avrete molti pensieri negativi per la testa, e distrarvi per migliorare il vostro umore potrebbe essere fattibile anche se difficile. Dovrete anche fare i conti con una stanchezza che proprio non vuole saperne di andare via, ma al contempo in serata vi sentirete molto meglio.