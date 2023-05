Secondo l’oroscopo del 5 maggio 2023 [VIDEO] questa è una giornata litigiosa per i nati sotto il segno del Leone, e rilassante per le persone che appartengono al segno della Vergine. A causa della distrazione, i nati in Cancro avranno difficoltà ad affrontare le difficoltà quotidiane. Di seguito trovate le previsioni astrologiche dettagliate e le pagelle per la giornata di venerdì 5 maggio.

La giornata di venerdì 5 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo potreste guardare la vostra dolce metà con occhi diversi.

C’è chi si sentirà in balia della noia e chi delle insoddisfazioni. Alcuni membri della famiglia non vi aiuteranno a vivere serenamente il rapporto di coppia. In campo lavorativo, è molto importante avere idee chiare sui progetti da mettere in cantieri. Per il commercio e le iniziative private, si prospetta un periodo buono. La stanchezza fisica e mentale potrebbe creare qualche fastidio fisico. Voto: 6

Toro – Vi sentirete bene con voi stessi, ma sarete anche molto impulsivi. Nelle questioni di carattere pratico siete molto forti e indistruttibili. Se il vostro rapporto di coppia è solido, vi attendono giornate favorevoli. Se siete gelosi del vostro partner, non fatevi vedere troppo possessivi.

Se la vostra relazione d’amore è quasi al capolinea, vuol dire che è arrivato il momento di voltare pagina e di prendere strade diverse. Attenzione ai cambiamenti di temperatura, potreste avere un calo fisico. Tutto sommato, però, godete di buona salute. Voto: 7

Gemelli – Le novità più belle arrivano nel settore dedicato agli affetti e alla famiglia.

Questa giornata vi permette di parlare apertamente dei problemi avuti con il vostro partner, magari continuerete a scontrarvi a viso aperto, ma nel vostro cuore avrete la certezza che vi amate tanto. In campo economico, vi muovete meglio e con molta probabilità le vostre finanze miglioreranno. Un po’ di vitamine per rinforzare il fisico non guasterebbe.

Voto: 6,5

Cancro – Siete distratti e avete difficoltà ad affrontare alcuni imprevisti. Economicamente, la vostra posizione non cambierà di una virgola. Non siate avventati in merito ai finanziamenti o investimenti, meglio fare un passo alla volta. In amore, valutate attentamente ogni situazione, non prendete decisioni dettate dal vostro carattere impulsivo. Non fatevi trascinare in situazioni che non c’entrano niente con voi, altrimenti mancherete di rispetto a voi stessi. Voto: 6,5

Previsioni degli astri, venerdì 5 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Giornata litigiosa in famiglia. Non fate il leone ruggente, dire di sì non fa male all’anima. In questo periodo avrete le idee poco chiare e il vostro carattere impulsivo potrebbe mandare a monte tutti i progetti a cui state lavorando.

Giornata imprevedibile anche per quelli che solo soli da tanto tempo. Non fatevi troppe domande e non siete neanche spericolati. Ciò che conta in questo periodo è divertirsi con responsabilità. Cercate di non arrivare a senza sena forze ed energie. Voto: 6

Vergine – Un’atmosfera più rilassata vi darà modo di realizzare tutto ciò che avete in mente. Presto otterrete quella soddisfazione che state inseguendo da tempi immemori. Finalmente la fortuna gira dalla vostra parte. Chi inizia una relazione solo per puro divertimento, potrebbe scoprirsi innamorato, anzi, innamoratissimo. Per il lavoro e i soldi, si prospetta una giornata ottima, dovete solo rimboccarvi le maniche e dare il meglio di voi stessi sul campo.

Voto: 7,5

Bilancia – Cercate di non separare mai mente e cuore. Non è il momento giusto per fare una scelta che potrebbe rivelarsi sbagliata. Il rapporto di coppia oscillerà tra alti e bassi, potrebbe trattarsi solo di un momento di assestamento, capita in una relazione d’amore. Se percepite le prime avvisaglie di una crisi di coppia, cercate di fare chiarezza subito. Se le ignorate, rischiate di ritrovarvi a vivere una vita da single. La stanchezza e il nervosismo possono mettere in pericolo la vostra salute. Voto: 6,5

Scorpione – Solo avete fiducia nelle vostre capacità potete sbarcare il lunario, oppure rendere la vostra vita molto interessante e piena di soddisfazioni. Alcuni nati in Scorpione si sentiranno pronti ad affrontare qualsiasi tipo di ostacolo.

In amore, darete e riceverete in cambia altrettanto. Forse è il periodo perfetto per dare vita a un vecchio sogno nel cassetto. Lavoro e soldi sono in continuo miglioramento, presto raccoglierete i frutti delle vostre fatiche. Siete in grado di affrontare fatiche e doveri, visto che salute ed energia ne avete da vendere. Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 5 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Siete un po’ fiacchi in questo periodo, ma dovete fare di tutto per reagire e assolvere ai compiti quotidiani. Uscite e state in mezzo alla gente, più persone conoscete e più vi sentite bene. Alcuni single potrebbero iniziare una nuova storia d’amore. Non è un periodo eccellente per il lavoro e i soldi, ma non fatevi schiacciare da questa situazione scomoda e sofferente.

Presto vedrete la luce in fondo al tunnel e ogni cosa si risolve al meglio. Voto: 6

Capricorno – Fate un bilancio di quello che avete fatto dall’inizio dell’anno, programmando anche nuovi obiettivi che fanno bene alla vostra vita lavorativa e sentimentale. Per le coppie, si prospetta un periodo felice, alcune decideranno per una convivenza, altre sogneranno di avere figli e altre ancora l’acquisto di una casa o di accontentarsi di un viaggio. La situazione lavorativa sarà più prospera, economicamente parlando, rispetto a prima. Voto: 7

Acquario – Qualche problema economico o relazionale potrebbe tenervi impegnati più di quanto vorreste. Resistete e affrontate tutto con maggiore lucidità e serenità.

Neanche per l’amore sarà troppo sereno. Potreste essere gelosi, dubbiosi. Potreste essere insoddisfatti di come vanno le cose con il vostro partner. Portate pazienza, presto tornerete più pimpanti che mai. Voto: 6

Pesci – Avete la testa altrove, forse per un buon motivo. Una questione complicata nata negli ultimi mesi finalmente si risolverà. L'Oroscopo consiglia di avere più fiducia in voi stessi e di cogliere al volo le buone opportunità che si presentano nella vostra vita Apprezzatevi per quello che siete e accettate solo chi è in grado di vedere la bellezza del vostro cuore. La situazione economica presto tornerà a splendere: abbiate pazienza. Voto: 6,5