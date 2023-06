Secondo l'oroscopo del 6 giugno 2023 i nati in Pesci che amano la solitudine sbagliano a chiudere la porta in faccia ai sentimenti. Gli Ariete devono vivere la relazione romantica con calma e tanta pazienza, mentre i Cancro devono cercare di capire che cosa vogliono dall’amore. Scoprite come sarà la vostra giornata dal punto di vista sentimentale leggendo le previsioni degli astri con le pagelle zodiacali per il giorno 6 giugno.

La giornata di martedì 6 giugno secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Calma e tanta pazienza, soprattutto se siete ancora follemente innamorati della vostra dolce metà.

Se nelle ultime settimane il vostro rapporto di coppia è stato minato da incomprensioni e tensioni, è arrivato il momento di fare chiarezza altrimenti rischiate di allontanarvi sempre di più. Prima di alzare i toni e dire parole pesanti, contate fino a dieci. Voto: 5

Toro – Secondo l’Oroscopo dell’amore, questa è una giornata serena per affrontare le questioni di cuore. Se nei giorni precedenti ci sono stati dei dubbi, delle perplessità, questo è il momento giusto di voltare pagina. Se avete capite cosa non va nella vostra relazione amorosa, cambiatelo. Siate dolci, disponibili e corteggiate la persona che vi sta accanto. Un po’ di attenzione in più giova al vostro legame. Voto: 7

Gemelli – Vi attende un periodo ricco di soddisfazioni in famiglia e nella vita quotidiana.

Se dovete fare una scelta importante, sapete farvi valere. Potreste ad esempio sistemare definitivamente l’intruso, che troppo spesso si impiccia nella vostra relazione romantica. Vi aspettano giornate cariche di sensualità e con il partner le cose fileranno lisce. Voto: 7,5

Cancro – Preparatevi a vivere un periodo spensierato e romantico.

Alcuni nati in Cancro sono bisognosi di affetto e di attenzione. Non mancheranno gli incontri, magari una vecchia storia potrebbe rifiorire. Dovete solo capire meglio cosa volete da un rapporto d’amore. Una volta capito, sarà più facile ottenerlo. Voto: 7

Previsioni delle stelle, martedì 6 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se state tentando di costruire qualcosa con la vostra dolce metà, finalmente troverete il coraggio di fare un passo in più.

Non ascoltate chi parla di tempi duri, quello che conta è l’amore, vi darà la forza di superare ogni difficoltà. Quelli che ancora non si sono dichiarati, lo faranno sicuramente entro la fine di giugno. Voto: 7

Vergine – In quest’ultimo periodo avete dimostrato poca pazienza in amore. Forse non avete riflettuto abbastanza sulle vostre relazioni e che al primo ostacolo avete gettato la spugna. Non è il modo migliore per affrontare l’amore, ma pian piano cambierete atteggiamento. Voto: 6

Bilancia – Secondo l'oroscopo dell’amore, è arrivato il momento di mettere un punto alle storie complicate. Se avete dato una possibilità al vostro partner e non è servito a nulla, dovete voltare pagina e guardare oltre.

Alcune persone non cambiano neppure se lo vogliono davvero: rassegnatevi. Chi ha avuto più fortuna deve iniziare a essere più realista e mettere in cantiere nuovi progetti duraturi. Voto: 6,5

Scorpione – Periodo positivo per riprendere la strada buona, dopo averla smarrita negli ultimi mesi. La vostra insofferenza ha influito negativamente con chi vi stava accanto. Adesso potete trattare con pazienza il vostro amore e riprendere un discorso lasciato a metà per stanchezza. Tornerete ad avere più fiducia l’uno nell’altro. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo martedì 6 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Grandi prospettive per i single del segno e per chi ha avuto problemi per colpa di un partner poco presente.

Potete finalmente prendervi la rivincita, le occasioni non mancheranno. Ovviamente, non buttatevi sul primo che passa, potreste pentirvene. Alcune coppie dovranno affrontare un cambiamento radicale. Voto: 6,5

Capricorno – Dopo vari litigi e capricci di ogni genere, questa giornata vi ridarà un po’ di senno e vi permetterà di raggiungere una tranquillità interiore. Alcune coppie sono alle prese con decisioni che riguardano il futuro. Da questo momento in poi dovete essere sinceri sia con voi stessi che con gli altri. Voto: 6,5

Acquario – Nel corso di questa giornata potreste avere delle scocciature con una persona che avete frequentato e che vi siete subito resi conto che non meritava il vostro affetto e la vostra fiducia.

Questa persona, però, cercherà in tutti i modi di convincervi a darle un’altra possibilità. Avete bisogno di un periodo di assestamento, prendete ogni decisione con calma. L’amore sa aspettare. Voto: 6

Pesci – Le cose in amore non vanno alla grande già da un bel po’, forse siete troppo menefreghisti e questo blocca chi vorrebbe avvicinarsi a voi. I rapporti, in questo periodo, non sono il vostro forte. C’è chi rinuncerà a una storia d’amore in favore alla solitudine. Secondo l'oroscopo questa convinzione è sbagliata perché non trova giusto chiudere la porta in faccia ai sentimenti. Voto: 5