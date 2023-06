L'oroscopo del fine settimana che va dal 10 all'11 giugno vede i Pesci raggiungere l'apice sul fronte amoroso grazie alla Luna nel segno, mentre Scorpione mostrerà una maggiore sensibilità in fatto di sentimenti. Gemelli dovrà saper bilanciare bene il rapporto con il partner, mentre Leone non dovrà sottovalutare alcune proposte professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 10 all'11 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 10-11 giugno 2023 segno per segno

Ariete: il fine settimana sarà tutto sommato tranquillo per i nati del segno, ciò nonostante, dovrete tenere in considerazione che con Venere in quadratura ancora per un po’, dovrete avere pazienza, ma soprattutto non dovrete buttarvi in ulteriori imprevisti d'amore.

Settore professionale discreto grazie a Marte in trigono, che vi aiuterà a gestire abbastanza bene i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali solide in questo fine settimana, grazie a un cielo davvero favorevole. In amore la Luna e Venere vi regaleranno splendide emozioni, che saprete come sfruttare e condividerle appieno con la persona che amate. Anche nel lavoro sarete produttivi e con idee interessanti da saper raggiungere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna contraria per buona parte del weekend. Secondo l'oroscopo non sarete così affettivi nei confronti del partner, e dovrete saper bilanciare bene il vostro rapporto. In ambito lavorativo non fatevi prendere dalla fretta, perché alcuni progetti potrebbero non riuscirvi.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale solida nella prima parte del weekend. Secondo l'oroscopo, però, la Luna sarà contraria alla fine della giornata di domenica, e dovrete fare attenzione a non essere troppo irritabili con il partner. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti senza troppe sbavature, e non dovrete vivere di rendita affinché possiate portare a casa buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti per i nati del segno. Soprattutto domenica, godrete di una buona Luna in trigono, che vi aiuterà a godere di una relazione affiatata. Nel lavoro meglio non correre troppi rischi, nonostante Marte sia in buon aspetto. Le energie non vi mancheranno, ma ci vorranno anche buone idee.

Voto - 7️⃣

Vergine: non sarà così interessante il fine settimana dal punto di vista sentimentale, almeno nella sua prima parte. Dovrete attendere che la Luna si farà da parte affinché possiate sfruttare la posizione favorevole di Venere per vivere un buon rapporto. Molto bene invece in ambito lavorativo grazie alla buona posizione di Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo fine settimana di giugno non avrà molto da offrirvi dal punto di vista sentimentale, considerato che oltre a Venere, anche la Luna sarà in cattivo aspetto. Soprattutto la giornata di domenica, potrebbe rivelarsi davvero complicata per il vostro rapporto. Anche nel lavoro dovrete fare attenzione a quali scelte professionali prenderete.

Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo del prossimo weekend favorevole dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi sorridono, e voi mostrerete una maggior sensibilità buoni sentimenti nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella seconda e terza decade. Nel lavoro invece potrebbe essere necessario fare mente locale, comprendere dove potete migliorare e impegnarvi di più per proporre progetti migliori. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo non particolarmente entusiasmante dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del fine settimana. Single oppure no, dovrete fare attenzione alla Luna in quadratura, in particolare durante la giornata di sabato. Bene invece il settore professionale grazie a Marte in trigono.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in Pesci vi darà una mano durante la giornata di sabato, ciò nonostante, con Venere ancora in opposizione per qualche giorno, dovrete pazientare ancora un po’ prima di risollevare le sorti del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro siete in un periodo di massima forma, dove i vostri progetti renderanno davvero bene. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale abbastanza appagante durante il prossimo fine settimana per i nati del segno. Single oppure no, avrete l'occasione di costruire un rapporto davvero sano con la vostra fiamma. In ambito lavorativo attenzione alle decisioni che prendere per i vostri progetti, perché non tutte potrebbero rivelarsi ideali. Voto - 7️⃣

Pesci: raggiungerete il culmine sul fronte amoroso in questo fine settimana grazie alla Luna in congiunzione.

Insieme a Venere in trigono, potrete vivere momenti davvero unici, che possono rafforzare il vostro legame con il partner. Per quanto riguarda il lavoro sarete produttivi e con le giuste idee per raggiungere risultati davvero ambiziosi. Voto - 9️⃣