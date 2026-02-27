Le anticipazioni del Paradiso delle Signore, delle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 marzo rivelano che Ettore farà una confessione a Odile, che spingerà la donna a compiere un gesto inaspettato. Rosa apprenderà che la banca Guarnieri ha finanziato una delle imprese che hanno costruito sui terreni contaminati, che hanno causato l'avvelenamento di molti bambini. Tra Cesare e Irene la situazione sarà sempre più tesa. Johnny sarà ad un passo dal palesare i suoi sentimenti alla ragazza, ma poi si tirerà indietro.

Ettore spinge Odile a compiere un gesto spiazzante al Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, Umberto continuerà a tenere sotto controllo Ettore, spingendo Marcello ad intercedere per allontanare Odile da Marchesi. Ettore e Greta, intanto, inizieranno a nutrire dei sospetti su Matteo. Nello specifico, crederanno che sia stato lui ad essere mandato da Umberto a Londra per indagare sulla loro madre. Quando i due riceveranno la conferma che le cose siano andate esattamente in questo modo, Ettore rivelerà tutto a Odile, spingendo la donna a compiere un atto inaspettato.

Umberto, nel frattempo, vivrà un momento di gloria insieme a Enrico. Il Sindaco di Milano, infatti, deciderà di consegnare loro un attestato di civica benemerenza, ma proprio durante i preparativi alla cerimonia, Guarnieri riceverà una telefonata che lo lascerà spiazzato scombussolando i suoi piani.

Rosa, poi, scoprirà che la banca Guarnieri ha finanziato una delle ditte che ha costruito sui terreni contaminati.

Johnny fa un passo indietro con Irene

La linea di lingerie di Veleria subirà una grande battuta d'arresto, ma Marcello aiuterà la donna a risollevarsi procurandole un appuntamento con un suo ex socio per cercare di rilanciare la linea. La complicità che nascerà tra i due sarà tangibile. Delia incoraggerà Cesare a riconciliarsi con Irene, ma la giovane farà fatica a lasciarsi andare, mentre troverà conforto in Johnny. Quest'ultimo sarà sul punto di manifestarle i suoi sentimenti, ma poi deciderà di fare un passo indietro. Il ragazzo arriverà addirittura a spronare la giovane a riconciliarsi con Cesare.

In caffetteria, infine, arriverà Ivana Fabbri, una cuoca super referenziata proposta da Don Saverio.

Gli ascolti del Paradiso in crescita

La puntata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, del Paradiso delle Signore, ha registrato un aumento negli ascolti pari a +0,56%, raggiungendo uno share del 19.04% guadagnando la stima e l'interesse di 1.571.000 spettatori. Risultati che, ancora una volta, confermano il grande successo di una serie che, malgrado gli anni che passano, continua ad interessare molto il pubblico da casa.