Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Cancro: siete un po' passivi e mostrerete una certa difficoltà nel prendere delle decisioni in maniera diretta e immediata. Specie nel lavoro questo potrebbe essere un intralcio.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del 26 giugno vi invitano a prendere di petto certe situazioni. Soprattutto dal punto di vista professionale stanno per arrivare delle novità, siate pronti.

10° Pesci: in amore non vi sentite molto sicuri. Se ci sono dei dubbi che vi stanno assalendo, cercate di riflettere un po' più a fondo prima di trarre conclusioni affrettate. Interessante momento per i nuovi incontri.

9° Bilancia: allentare la presa in certi casi può essere di fondamentale importanza. Non siate troppo polemici e cercate di riflettere prima di prendere delle decisioni, specie in amore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: ci sono delle opportunità che andrebbero colte al volo. Non dovete fermarvi dinanzi niente e nessuno. Dal punto di vista professionale, invece, è meglio no tirare troppo la corda.

7° Ariete: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere e la cosa potrebbe causarvi qualche piccolo intoppo.

Non abbiate paura di seguire il vostro cuore e vedrete che non ve ne pentirete.

6° Toro: mettete da parte un po' di orgoglio se davvero ci tenete ad una persona o ad una situazione. Le stelle vi esortano a guardarvi attorno e ad essere un po' più lungimiranti.

5° Gemelli: l'oroscopo del 26 giugno vi invita ad essere precisi.

Siate attenti e propositivi e non abbiate paura di osare e di mettervi in gioco. Le stelle sono favorevoli soprattutto dal punto di vista professionale.

Oroscopo primi quattro segni del 26 giugno

4° in classifica Leone: ci vuole l'istinto in certe occasioni. Non siate troppo polemici e, soprattutto, imparate a fidarvi meno delle persone che vi circondano.

Anche per gli amici, ricordate sempre: "Pochi ma buoni".

3° Scorpione: le stelle sono un po' ballerine, ma oggi potete tirare un sospiro di sollievo. In amore potreste riscoprire delle vecchie passioni e delle fiamme potrebbero riaccendersi. Attenti a non scottarvi.

2° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 26 giugno vi invitano a non fermarvi mai. Se ci tenete davvero ad arrivare lontani è opportuno andare avanti e rischiare.

1° Sagittario: finalmente siete fuori da uno stato di agitazione che vi ha attanagliato per un po' di tempo. Adesso non dovete fare altro che riprendere in mano la vostra vita e darvi da fare.