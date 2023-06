Secondo l'oroscopo del 30 giugno 2023 sarà un periodo complicato per i Pesci che hanno una relazione amorosa. Inoltre consiglia ai Toro di fare qualcosa di piacevole con la persona amata. Per i Sagittario questo è il periodo giusto per lanciare nuovi progetti di lavoro. Per sapere che cosa accadrà nelle prossime 24 ore dal punto di vista dell’amore e del lavoro consultate le seguenti previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 30 giugno e le pagelle zodiacali con voto da zero a dieci.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo di venerdì 30 giugno: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, molti di voi sono giù di morale per via di alcune tensioni ancora irrisolte. Le insoddisfazioni potrebbero essere frutto della vostra fantasia, forse cercate qualcosa che è difficile da trovare nella realtà. In campo lavorativo, c’è chi riprenderà le redini dei propri progetti e chi stringerà buone collaborazioni. Voto: 6,5

Toro – Approfittate di questo weekend per fare qualcosa di piacevole con la vostra dolce metà, o con chi volete. Se la vostra storia d’amore sta ancora attraversando un periodo complicato, presto capirete qualcosa di molto importante che riguarda il vostro legame. L'Oroscopo del lavoro consiglia di non lasciare il certo per l’incerto.

Il tempo è restauratore: ripara e risolve tante cose. Voto: 7

Gemelli – Una persona a cui volete tanto bene inizierà a cambiare atteggiamento nei vostri confronti. Molto probabilmente le avete insegnato qualcosa d’importante. Dovete essere fieri di voi stessi. La vostra situazione economica e lavorativa è poco stabile, fate qualcosa per rimediare.

Voto: 6,5

Cancro – L'oroscopo dell'amore vi consiglia di avere più fiducia della persona che vi piace tanto. Lasciate alle vostre spalle i periodi negativi e guardate al futuro con occhi nuovi. Datevi un’altra possibilità, pensate positivo. Anche se il vostro lavoro vi sembra noioso, è necessario rispettare le regole generali e le idee degli altri.

Voto: 6,5

Previsioni degli astri per il giorno 30 giugno, amore e lavoro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se dovete chiarire qualcosa con il vostro partner d'amore, questa è la giornata perfetta per esprimere le vostre esigenze e i vostri punti di vista. In seguito, potrebbero nascere degli equivoci e delle incomprensioni. Nel campo lavorativo, ci sono molte sfide da affrontare, abbiate pazienza. Mettete un po’ di soldi da parte, serviranno per le spese non programmate. Voto: 6,5

Vergine – Non vi è mai piaciuto scendere a compromessi, ma se volete riportare la serenità nella vostra vita di coppia, dovete riconoscere anche i vostri errori e fare un passo indietro. In questo periodo siete troppo presuntuosi.

Rilanciate la vostra posizione lavorativa o la vostra azienda. Maggiore serenità anche nel settore economico. Voto: 6,5

Bilancia – Questo periodo complesso vi mette tutti alla prova, soprattutto quelli che hanno una relazione romantica. Un momento di scoraggiamento capita a tutti, ciò che conta è affrontare ogni ostacolo insieme. Il rapporto di coppia si rafforzerà. Nel lavoro, molte insicurezze crescono in voi, ma grazie alla vostra testardaggine riuscirete a portare a termine i vostri compiti. Voto: 6

Scorpione – Per l’amore, è una giornata decisamente positiva. L’unica nota storta è la vostra impulsività, cercate di moderarla. C’è chi metterà fine a una storia logora e chi prenderà una decisione importante con il partner.

Sul fronte del lavoro, cercate di essere più diplomatici, ogni tanto fermatevi a riflettere. Occhio agli accordi e agli investimenti. Voto: 8

La giornata di venerdì 30 giugno secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Si chiude una storia, se ne apre un’altra. Per molti Sagittario, l’estate sarà una stagione di ripensamenti e di dubbi. Se la vostra relazione d’amore è ben collaudata, tutto filerà liscio come l’olio. Se, invece, traballa, mettete la parola fine e vivete il presente attimo dopo attimo. Fate partire i nuovi progetti di lavoro, questo periodo favorevole vi aiuta a ottenere un discreto successo. Voto: 6,5

Capricorno – In amore, un rapporto vero va costruito passo dopo passo, giorno dopo giorno.

Se non c’è quella scintilla speciale, il rapporto di coppia è destinato a disintegrarsi. Valutate attentamente le vostre sensazioni, senza ascoltare ciò che dicono gli altri. Muovetevi con prudenza, sia nel lavoro che con i soldi. Voto: 6

Acquario – È una giornata confusa in amore. Potreste fare un passo falso, oppure dire qualcosa di troppo. Smettetela di attaccarvi ai dettagli, arrivate al dunque. Cambiando modo di vedere le cose, la vostra vita di coppia ritroverà la serenità di una volta. In campo lavorativo, alcuni ritardi o imprevisti vi costringeranno a rivedere i vostri piani. Voto: 5

Pesci – Per l’amore, questo è un periodo difficile, ma i vostri cari vi aiuteranno a superarlo. Nella prima parte della giornata sarete più comunicativi, nella seconda invece sarete impulsivi e pronti a creare scompiglio in casa. Contate fino a cento prima di rispondere alle provocazioni. L'oroscopo del lavoro raccomanda di non sottovalutare la concorrenza. Tirate dritto. Voto: 5,5