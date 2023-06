L'Oroscopo di luglio 2023 sul lavoro è pronto a indicare le previsioni per i 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno del Leone avranno degli obiettivi da raggiungere, mentre quelli del Capricorno dovranno dimostrare di essere sempre all'altezza.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche del mese di luglio 2023 sul lavoro.

Previsioni zodiacali di luglio sul lavoro: i primi sei segni

Ariete – Vi potrebbero capitare diverse occasioni dal punto di vista professionale. Cercate solo di capire se potranno essere quelle giuste e se saranno migliorative rispetto alla situazione attuale.

Ragionateci sopra.

Toro – Potreste avere diverse opportunità che andranno sfruttate al meglio, saranno possibili anche avanzamenti di carriere. Dovete però sacrificarvi e rendervi disponibili anche se vi costerà qualche giorno in meno di vacanza.

Gemelli – Potreste avere tantissime idee ma non sempre riuscirete a concretizzarle. Sforzatevi maggiormente di trovare la chiave giusta per presentare un progetto che i vostri superiori e i colleghi possano considerare di livello superiore.

Cancro – Non vi gettate a capofitto esclusivamente sul lavoro, potreste ottenere importanti risultati ma il prezzo da pagare potrebbe essere alto. Un corretto equilibrio tra aspetto professionale e vita privata farà la differenza.

Leone – Avrete degli obiettivi da raggiungere, perseguiteli senza avere il minimo dubbio e azzerate le perplessità. Da alcune vostre scelte potrebbe derivare gran parte del vostro futuro professionale, siate oculati e pragmatici.

Vergine – Potreste avere delle buone opportunità in campo professionale, siate concentrati sul traguardo da tagliare e prendete seriamente ogni aspetto lavorativo.

I dettagli potrebbero fare la differenza.

Previsioni astrologiche di luglio sull'aspetto lavorativo: i restanti segni

Bilancia – Non abbiate paura, accettare avanzamenti di carriera e relative responsabilità. Fate ricorso a tutte le vostre idee e al vostro talento per non far rimpiangere la scelta a coloro che vi hanno dato tanta fiducia.

Avete tutte le carte in regola per raggiungere l'obiettivo.

Scorpione – Mettete sempre tanta passione in tutto quello che siete chiamati a decidere ma se trattasi di una importante scelta professionale dovrete anche far ricorso alla ragione. Pensateci attentamente, non sempre la strada vecchia è così sgangherata rispetto a quella nuova.

Sagittario – Cercate di imparare da qualche collega più esperto di voi, non date per scontato cose delle quali non siete a conoscenza se non parzialmente. Un bagno di umiltà potrebbe essere molto utile per farvi apprezzare veramente.

Capricorno – Non mollate di un millimetro e dimostrate di essere sempre sul pezzo, verrà molto apprezzato dai vostri superiori che potrebbero anche decidere di premiarvi.

State tranquilli vi spetterà poi anche un meritato riposo.

Acquario – Non fatevi omologare sai pensieri altrui, andate avanti con le vostre conoscenze e con il vostro talento. Non sempre chi vi propone un aiuto lo fa con le migliori intenzioni, state alla larga dai falsi santoni.

Pesci – Mettete tutta la creatività possibile in un progetto che state seguendo, anche altre persone potrebbero accorgersi delle vostre capacità e proporvi qualcosa di veramente interessante, sotto l'aspetto professionale ed economico.