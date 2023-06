L'oroscopo sull'amore del weekend del 1° e 2 luglio 2023 vede in vetta i Leone, che potranno finalmente confessare ciò che provano alla persona amata. All'opposto ci sarà il segno del Capricorno, accompagnato dai Pesci.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend: autostima alle stelle per Leone

1° Leone: la vostra autostima in amore potrebbe essere la chiave giusta per esternare i vostri sentimenti e farli apparire meno tentennanti. Secondo l'oroscopo la famiglia e il partner saranno i due punti focali da cui non distoglierete l'attenzione per niente al mondo.

La passione sarà appannaggio di entrambe le giornate, senza alcuna differenza.

2° Vergine: finalmente la vostra relazione subirà un punto di svolta che potrebbe essere molto favorevole non solo per la vostra storia in sé ma anche per il vostro umore. Secondo l'oroscopo potreste fare degli incontri che vi faranno battere il cuore all'impazzata. L'aria di spensieratezza potrebbe appartenere anche all'ambito domestico.

3° Ariete: sarete dotati di forti emozioni sul piano sentimentale, per cui non sarà difficile per la vostra storia d'amore trovare finalmente un punto di approdo per poter costruire qualcosa di più tenace e solido. Secondo l'oroscopo gli incontri potrebbero darvi delle avventure, ma anche la prospettiva di un amore molto più stabile.

4° Cancro: con i sentimenti vivrete un fine settimana al di sopra delle aspettative. L'ambito romantico si farà strada nella vostra mente con delle sorprese niente male che vi renderanno le cose più semplici, soprattutto se avete avuto dei diverbi piuttosto recenti. Secondo l'oroscopo le due serate saranno più passionali che mai.

Novità per Bilancia

5° Bilancia: le novità si riscontreranno nelle amicizie e nella voglia di sperimentare nuovi orizzonti amorosi. Avrete le carte in regola per voltare pagina dopo una relazione alquanto burrascosa e di ritornare a nuova vita. Potreste essere al centro dell'attenzione nella vostra cerchia amicale, e ora questo sarà molto più importante di tutto il resto.

6° Scorpione: questo fine settimana potrebbero esserci dei bellissimi momenti di passione e di romanticismo, anche se via via che trascorreranno le ore potrebbero diventare sempre più sporadici. Sicuramente potreste fare qualche incontro che sarà molto prolifico per il lato amicale.

7° Toro: forse ci saranno delle incomprensioni in famiglia, ma con l'ambito sentimentale l'umore potrebbe alzarsi e farvi sentire più innamorati che mai. Secondo l'oroscopo con qualche amicizia si creerà un clima di collaborazione molto favorevole per moltissimi aspetti della quotidianità.

8° Sagittario: amare in questo momento significherà essere più responsabili e maturi, di lasciare per un po' le questioni personali per dedicarvi completamente alla persona amata e agli affetti.

Sarà una occasione propizia per valutare cosa sia giusto da fare per poter vivere una storia d'amore equilibrata.

Acquario sottotono

9° Gemelli: salverete in extremis una situazione conflittuale che potrebbe sciupare veramente il vostro fine settimana. Secondo l'oroscopo avviare dei gesti carini che possano tirare su il morale alle persone vicine sarà un toccasana anche per voi stessi. Gli incontri per i single potrebbero essere decisamente limitati.

10° Acquario: potreste non avere l'umore adatto per pensare all'amore, e la marea di responsabilità che arriveranno a causa dell'ambiente domestico e familiare potrebbero far allontanare progressivamente la vostra mente da questo tipo di sentimentalismo.

Forse nelle due serate riuscirete a godervi qualche momento di spensieratezza.

11° Pesci: l'amore in questo periodo sarà l'ultimo dei vostri pensieri a causa di molti impegni che non vi lasceranno tregua, per cui avrete occasione in un altro momento di fare qualcosa di concreto per il partner. Con la famiglia potrebbero verificarsi delle incomprensioni proprio per alcune questioni lavorative.

12° Capricorno: dovrete rivedere le vostre priorità, perché con tutta probabilità la vostra relazione non vi sta lasciando molto spazio, finendo con il dover scegliere. Purtroppo ci saranno troppe incomprensioni che favoriranno una eventuale separazione.