L'Oroscopo del mese di luglio vedrà un Leone focoso in ambito sentimentale grazie a Venere, stabile nel suo cielo, mentre Mercurio attraverserà tre segni zodiacali.

Vergine sarà attiva sul lavoro e con qualche idea interessante da sviluppare, mentre Pesci vivrà una relazione tranquilla e affiatata. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni zodiacali relative al mese di luglio.

Previsioni oroscopo luglio 2023 segno per segno

Ariete: il mese di luglio continuerà a darvi soddisfazioni dal punto di vista sentimentale. Il pianeta Venere vi darà ancora sostegno dal segno amico del Leone, e il vostro rapporto ne beneficerà sicuramente.

Anche voi single avrete buone occasioni per rendere unica quest'estate. Sul fronte professionale potrebbero esserci rapidi cambiamenti a causa di Mercurio in continuo movimento. Dovrete essere in grado di adattarvi in fretta a nuovi ambienti e progetti. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo del mese di luglio non così promettente dal punto di vista sentimentale. Venere sarà ancora in quadratura dal segno del Leone, quasi immobile, di conseguenza non sarà facile trovare soddisfazioni all'interno del vostro rapporto. Anche sul fronte professionale dovrete rimanere vigili e saper gestire nuove mansioni. Mercurio vi darà qualche grattacapo nella parte centrale di luglio, per poi aiutarvi a fine mese, quando sarà in trigono.

Voto - 6️⃣

Gemelli: continuerete a godere di una relazione di coppia stabile. Venere continuerà a privilegiare il vostro rapporto e il vostro modo di essere romantici, e sarà dunque importante mantenere questa stabilità. In ambito lavorativo, alcuni progetti andranno bene nella prima parte del mese, merito anche della posizione favorevole di Mercurio.

Attenzione però all'ultima parte di luglio, perché potrebbero sorgere degli imprevisti. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale discreta. La situazione non cambierà di molto, ciò nonostante il vostro rapporto faticherà un po' ad essere romantico. Se dovesse esserci qualche scivolone, sarà importante riprendersi velocemente. Sul fronte professionale, Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti.

State attraversando un periodo importante, e per voi sarà una priorità cercare di fare tutto alla perfezione. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un mese di luglio focoso dal punto di vista sentimentale grazie a Venere nel vostro cielo. Il pianeta dell'amore non si sposterà dal vostro segno, e non mancheranno i bei momenti per voi e la persona che amate. Anche voi single potreste rendere quest'estate più bollente. In ambito lavorativo godrete del passaggio di Mercurio nel vostro segno, mentre Marte si allontanerà dal vostro cielo. In ogni caso, avrete ancora buone probabilità di raggiungere ottimi successi. Voto - 9️⃣

Vergine: il pianeta Marte arriverà nel vostro segno zodiacale a luglio, mentre Mercurio vi darà una mano alla fine del mese.

Sul fronte professionale, dunque, sarete più abili in quel che fate, soprattutto voi nati nella prima decade, con idee interessanti da sviluppare. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, non ci saranno grandi cambiamenti: ciò nonostante, se la vostra relazione di coppia va piuttosto bene, non ci sarà alcun motivo di stravolgerla. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile e piacevole secondo l'oroscopo del mese di luglio. Venere continuerà a sorridervi e a darvi una mano dal segno del Leone. In questo caldo mese estivo potrete dunque concentrarvi di più sulla vostra vita sentimentale, anche voi cuori solitari. Sul fronte professionale, invece, il mese di luglio potrebbe non iniziare al meglio a causa di Mercurio che inizialmente potrebbe procurare qualche spiacevole imprevisto.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la parte centrale dell'estate non sarà così intrigante per voi nativi del segno. Venere, infatti, rimarrà in quadratura dal segno del Leone. Sarà importante riguadagnare fiducia nei confronti della persona che amate, senza fare i romanticoni, ma con i fatti. Nel lavoro avrete qualche buona idea da sviluppare, ma considerato che Mercurio cambierà spesso posizione, dovrete seguire con attenzione il susseguirsi degli eventi. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Venere in trigono dal segno amico del Leone, il mese di luglio si rivelerà pieno di passione. Single oppure no, non abbiate paura di condividere i vostri sentimenti con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade.

Sul fronte professionale potrete sentire un po' di stanchezza a causa di Marte in quadratura. Attenzione, inoltre, a Mercurio nella parte finale del mese. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che non cambierà più tanto per voi dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete ancora abbastanza in sintonia con il partner, ciò nonostante sarà importante non superare certi limiti affinché il vostro rapporto possa funzionare. Per quanto riguarda il lavoro, le prime settimane potrebbero rivelarsi più complicate del previsto a causa di Mercurio in opposizione, ma per fortuna sarete in grado di recuperare terreno velocemente, grazie anche a pianeti favorevoli come Giove e Marte, oltre che allo stesso Mercurio alla fine di luglio.

Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Venere continuerà a complicarvi la vita sentimentale che sarà poco romantica. Dovrete avere ancora pazienza affinché le cose tra voi e la vostra anima gemella possano funzionare. Anche sul fronte professionale dovrete avere gli occhi aperti e non lanciarvi in progetti che potrebbero rivelarsi troppo complicati per voi. Voto - 6️⃣

Pesci: il lavoro tornerà a darvi qualche soddisfazione in più. Buona parte del mese di luglio si rivelerà produttiva per voi, ma attenzione all'ultima settimana, perché Mercurio potrebbe darvi qualche imprevisto. In amore godrete di momenti di serenità insieme alla persona che amate, frutto dell'impegno e amore che dimostrerete nei suoi confronti. Voto - 8️⃣