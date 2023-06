Nella giornata di domenica 11 giugno 2023, l'Oroscopo vedrà in cima alla classifica il segno dell'Ariete, ma saranno molti segni di terra gli indiscussi protagonisti della giornata. L'Acquario avrà del tempo da dedicare per sé, mentre l'ambito sentimentale della Bilancia sarà in calo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di domenica: Ariete in testa alla classifica

1° Ariete: riuscirete a valorizzare al meglio i vostri progetti, finendo con il concluderli nel migliore dei modi ed al tempo stesso estrapolare quanti più guadagni possibili.

In amore l'affinità di coppia vi renderà non solo più armonici ma anche predisposti ad atteggiamenti più romantici.

2° Vergine: finalmente avrete modo di fare un investimento che potrebbe cambiare e migliorare la vostra quotidianità e che possa anche ridare uno slancio decisamente inaspettato anche al lavoro e agli affari. Ci saranno occasioni di dialogo molto più convincenti con la persona amata, e anche dei momenti di passione.

3° Toro: un rialzo degli affari sarà un'ottima occasione per poter mettere in pari moltissime situazioni che nel corso della settimana sono rimaste in sospeso, secondo l'oroscopo. Dei passi in avanti significativi si riscontreranno anche nell'interazione con i colleghi, negli ultimi tempi messa a dura prova.

4° Acquario: finalmente darete l'avvio allo shopping e alla scoperta di situazioni nuove che vi porteranno in dono anche qualche avventura. Secondo l'oroscopo avrete anche del tempo per voi che potrebbe essere utile per sperimentare nuovi hobby. Il lavoro adesso potrebbe essere sicuramente procrastinato senza risvolti negativi.

Pesci equilibrato

5° Gemelli: avrete un buonumore che andrà decisamente controcorrente in questo periodo, e avrà a che fare prevalentemente con l'affetto che vi circonda. Con l'amore state rinascendo a nuova vita e avrete delle motivazioni di stampo familiari ben più forti di quelle sentimentali.

6° Scorpione: avrete una dose di divertimento che potrebbe farvi staccare la spina molto più agevolmente, e senza sentirvi in colpa per averlo fatto.

Di conseguenza, avrete anche un atteggiamento decisamente più sciolto con le persone che vi sono accanto.

7° Leone: dare una nuova vita a qualcosa che con il tempo è andata deteriorandosi potrebbe essere un inizio che vi permetterà di essere molto più comunicativi e disposti a mettere da parte qualche piccolo desiderio personale per poter far spazio alle esigenze familiari.

8° Pesci: tenervi delle ore per voi stessi e successivamente fare tutto ciò che il lavoro richiede sarà un buon metodo per dosare le vostre energie in questo momento. Lo stress potrebbe essere un bel grattacapo ora che avete degli impegni inderogabili, ma con un po' di sforzo farete davvero molto.

Responsabilità per Cancro

9° Bilancia: farete di tutto per non annoiarvi sul lavoro e stare in casa al momento potrebbe essere l'unica opzione a vostra disposizione.

Secondo l'oroscopo dovrete rivedere qualche amicizia che recentemente vi ha messo in difficoltà con i vostri sentimenti. L'amore non sarà contemplato, al momento.

10° Capricorno: avrete un affaticamento che senza riposo potrebbe semplicemente aggravarsi. Secondo l'oroscopo avrete a che fare con un progetto che non sarà facile portare a termine, per cui vi conviene attendere un momento migliore.

11° Sagittario: avrete pochi risultati a fronte di una situazione molto impegnativa che vi ha tenuti sotto scacco per molte giornate. Secondo l'oroscopo fare qualche strappo alla regola con la persona amata non sarà facile, e forse darà anche luogo a fraintendimenti.

12° Cancro: purtroppo le responsabilità familiari potrebbero essere sempre più pressanti, ma l'aiuto indiscusso del partner o di un membro importante della famiglia potrebbe darvi qualche piccolo rialzo. Ci saranno delle spese inderogabili da affrontare, e non sarà facile conciliare molte cose in una sola giornata.