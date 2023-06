L'oroscopo del mese di luglio 2023 per la fortuna vedrà come indiscusso protagonista il Sole presente nella costellazione del Cancro, mentre Marte sarà nella costellazione del Leone. I Pesci saranno in ribasso, mentre ritornerà in vetta il segno dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di luglio della fortuna: Toro andrà a gonfie vele

1° Toro: con le questioni economiche che andranno a gonfie vele, non ci sarà niente che tenga di fronte alla vostra voglia di osare sul lavoro con la vostra creatività.

Le idee infatti adesso si faranno sempre più folte e al tempo stesso originali, avendo anche una particolare cura per i dettagli. L'ambiente lavorativo potrebbe essere inaspettatamente stimolante e regalarvi anche delle emozioni che avete provato solo poche volte nella vita sul piano professionale.

2° Scorpione: ci saranno occasioni di fare fortuna con il denaro e di suscitare l'interesse dei colleghi con delle idee decisamente originali. Secondo l'oroscopo sarete al centro dell'attenzione grazie alla vostre doti comunicative, e con queste potreste incentivare anche degli affari che potrebbero farvi fare un giro di vite davvero singolare. La vostra autonomia potrebbe diventare molto più solida con il trascorrere delle settimane.

3° Leone: questo mese di luglio potrebbe portarvi moltissime novità che vi faranno pesare il lavoro il meno possibile. Non dovreste preoccuparvi di impegni e progetti vari, di denaro oppure di un clima favorevole nell'ambiente lavorativo. La fortuna di questo periodo sarà fra le migliori di quest'anno, e la vostra attività potrebbe anche fruttarvi molto di più rispetto alla norma.

Secondo l'oroscopo gli sforzi saranno compensati da notevoli dosi di energia.

4° Ariete: ci sarà molta fortuna sia per l'ambito professionale che per quello legato alle faccende di stampo economico, secondo l'oroscopo. Avvierete delle iniziative progettuali che faranno aumentare il vostro carisma e la voglia di fare sempre nuove esperienze, il che potrebbero portarvi anche all'estero.

Ci saranno nuovi investimenti che potrebbero migliorare di molto la vostra quotidianità sul piano domestico e anche avvalorare qualche idea su un eventuale acquisto importante.

Ottimi affari per Sagittario

5° Sagittario: gli affari andranno molto meglio di quello che avete pensato in un primo momento. Secondo l'oroscopo la vostra forza potrebbe essere in grado di fare molte più ore di lavoro e di sorvolare su alcune questioni che potrebbero solamente rallentarvi senza alla fine insegnarvi nulla. Con la vostra esperienza potreste creare una fortuna che andrà al di là di quella che avete avuto finora. Gli ostacoli adesso saranno soltanto un vago ricordo, secondo l'oroscopo.

6° Vergine: ci saranno progetti che state portando avanti senza nulla di nuovo.

Potreste avere dei risvolti interessanti nel momento in cui prenderete atto di qualche iniziativa ma al momento qualcosa potrebbe trovare degli ostacoli con altri affari. I guadagni avranno un forte potenziale sulle spese, e fare shopping adesso potrebbe essere un ottimo metodo per distrarvi senza lasciar andare troppo la concentrazione, secondo l'oroscopo.

7° Gemelli: non potrete lamentarvi sul piano finanziario. Alcune decisioni prese in un passato prossimo saranno davvero ottimali se pensate a questo momento. Avrete qualche responsabilità che vi darà qualche grattacapo, ma sarà nulla in confronto alla mole di soddisfazioni che riuscirete a collezionare in questo momento e che potrete godere nel fine settimana.

Purtroppo ci saranno momenti in cui con la squadra si creerà un clima di disaffezione molto importante.

8° Capricorno: la vostra gentilezza in ambiente lavorativo potrebbe essere la chiave per andare incontro a qualche incomprensione all'interno del contesto lavorativo. Sarete molto onesti ed efficaci con alcuni progetti, ma al tempo stesso qualche mossa potrebbe rivelarsi controproducente per i vostri affari. Anche se ci sarà un lieve calo delle vostre risorse pecuniarie, non ci saranno ostacoli che terranno e sfizi che non riuscirete a togliervi.

Bilancia cauto

9° Bilancia: essere cauti con le vostre finanze potrebbe essere un metodo per conservare la vostra fortuna, in questo momento. Sarà il caso di non spendere troppo e di rafforzare la vostra produttività in modo sostanziale, secondo l'oroscopo.

Sul lavoro i colleghi potrebbero non esservi molto vicini, per cui essere il più autonomi possibile potrebbe incrementare non solo la vostra autostima ma anche estendere le probabilità di fare carriera, secondo l'oroscopo.

10° Cancro: attraverserete un momento abbastanza precario con le finanze, e dovreste andare molto piano con le spese e con la prospettiva di investire troppo denaro in qualcosa che al momento non vi serve. Potreste avere molte responsabilità che non vorreste ma affrontarle da soli al tempo stesso potrebbe rivelarsi molto comodo. Con la squadra di lavoro potrebbero crearsi momenti di conflittualità molto significativi. Avrete bisogno di una tregua nei fine settimana, secondo l'oroscopo.

11° Pesci: farvi coraggio in questo mese non sarà facile. Dovrete affrontare del duro lavoro che molto probabilmente vi prosciugherà di tutte le vostre energie e anche di qualche risorsa di carattere economico. Con i colleghi si potrebbero avviare delle discussioni piuttosto burrascose e correrete il rischio di non essere compresi. Lavorare in solitaria sarà dura, ma non così tanto come potreste prospettare. Ora fare qualche sacrificio in più sarà doveroso nei vostri stessi confronti.

12° Acquario: secondo l'oroscopo lavorare con i colleghi potrebbe mettervi in uno stato di noia e di agitazione, portandovi anche ad avere un atteggiamento molto conflittuale con le persone che vi circondano. Avrete qualche punta di disagio che potrebbe incentivare le incomprensioni e favorire anche la distrazioni, che nel mese di luglio 2023 saranno all'ordine del giorno. Sarete anche sovraccarichi di responsabilità e di impegni, secondo l'oroscopo.