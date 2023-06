Nella giornata di venerdì 2 giugno 2023, l'Oroscopo rivedrà in risalita il segno dell'Acquario finalmente libero da ogni vincolo, mentre rimarranno stabili Pesci e Toro. Ci saranno incertezze per il segno della Bilancia e del Leone.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 2 giugno per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: shopping per Pesci

1° Acquario: finalmente liberi. Essere liberi in questo momento per voi significherà fare avventure davvero fuori dall'ordinario, di essere responsabili solo per voi stessi e di dedicarvi interamente alle vostra passioni.

Un viaggio, seppure breve, potrebbe ridonarvi quella vivacità che è andata a perdersi nell'ultimo periodo.

2° Pesci: avrete a portata di mano quel senso di libertà che spesso vi è mancato negli ultimi giorni, specialmente a causa del lavoro. Sentirvi allegri e vivaci adesso potrebbe favorire un pomeriggio con le amicizie, dello shopping, oppure potreste organizzare una serata davvero romantica con la persona amata.

3° Toro: maturi. Apparirete molto responsabili davanti al partner, e sarà esattamente così. La vostra mente elaborerà una vasta gamma di possibilità che prenderanno in considerazione il vostro futuro, sia che lo facciate da soli oppure in compagnia della persona amata.

4° Vergine: arriveranno delle certezze sul piano sentimentale che sicuramente faranno molto bene alla vostra vita di coppia, mentre un incontro per i single potrebbe favorire la nascita di un grande amore o di una amicizia che potrebbe durare piuttosto a lungo, secondo l'oroscopo.

Ritorni per Scorpione

5° Cancro: avrete un atteggiamento molto armonico con le persone che vi circondano per cui spesso e volentieri avrete a che fare con una situazione di complicità con la persona amata. Gli affari andranno bene, secondo l'oroscopo, ma avrete anche qualche piccolo ostacolo, anche se di poco conto.

6° Scorpione: arriverà qualcuno che potrebbe essere un'ottima spalla su cui riversare qualche piccolo sfogo, oppure ci sarà una riunione con una persona del passato estremamente importante per voi.

Secondo l'oroscopo riuscirete ad avere una serata alquanto particolare.

7° Capricorno: sfide amorose. Subentreranno delle sfide in amore che però potrebbero essere facilmente aggirate grazie alla vostra volontà di proseguire la vostra storia. Il partner potrebbe avviare delle delucidazioni utili per poter fare un passo decisivo, secondo l'oroscopo.

8° Sagittario: distesi. Se la distensione sarà caratterizzata da un notevole passo avanti nella vostra storia d'amore, lo stesso non si potrà dire degli affari, che in questo momento necessitano di una soluzione. Il lavoro sarà abbastanza spedito, ma la dinamicità mentale sarà in ribasso.

Gemelli in difficoltà con le relazioni

9° Bilancia: incertezze. Le oscillazioni, soprattutto in amore, non fanno per voi. Dovrete cercare di pensare a voi stessi, al vostro denaro, al lavoro e a tutte quelle attività che vi permetteranno di essere sempre più indipendenti, finendo così con l'esserlo sempre di più anche con la mente.

10° Gemelli: avrete parecchie difficoltà a relazionarvi in questo periodo, ad esprimervi con la persona amata e a ridisegnare i vostri orizzonti sul piano professionale.

Una attenta analisi di qualche cambiamento da apporre alla vostra quotidianità potrebbe riscontrare dei miglioramenti.

11° Leone: sfiduciati. Potreste avere molta poca fiducia nelle persone in questo momento, magari anche di chi vi è sempre stato vicino. Al momento lo stress e la tensione potrebbero farvi vedere le cose in maniera sbagliata e addurre qualche responsabilità ad altri.

12° Ariete: tenderete a fidarvi meno delle amicizie che avete all'attivo e proverete a fare qualcosa per rimettervi in contatto con qualcuno che molto probabilmente è lontano. Fare attenzione a qualche malessere fisico sarà produttivo per la vostra attività.