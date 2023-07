Martedì 4 luglio troveremo sul piano astrale Luna e Plutone transitare nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Nettuno e Saturno risiederanno in Pesci. Marte e Venere protrarranno il moto in Leone, così come il Sole e Mercurio resteranno stabili nel domicilio del Cancro. Il Nodo Nord, Urano e Giove, infine, continueranno il transito nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Bilancia e Ariete.

Sul podio

1° posto Capricorno: decisi. Secondo l'oroscopo di martedì 4 luglio, i nati Capricorno sembreranno avere chiaro in mente gli obiettivi da perseguire e cosa fare esattamente per raggiungerli in tempi celeri, specialmente il primo decano che si rivelerà più determinato che mai.

2° posto Toro: upgrade. Giornata d'inizio mese che, con buona probabilità, profumerà di promozioni al lavoro per i nati Toro, incarichi di maggiore responsabilità che inorgogliranno il segno Fisso ma, al contempo, faranno intendere allo stesso che dovrà essere ancora più concreto del solito d'ora in avanti.

3° posto Cancro: eliminazioni. Se l'interiorità dei Cancro questo martedì fosse un reality show, sarebbero chiamati a eliminare diversi concorrenti, in quanto alcuni tra loro rappresenteranno metaforicamente dei lati del loro essere che non avranno più senso di esistere.

I mezzani

4° posto Vergine: sostegni. Una persona fidata, perlopiù facente parte la sfera professionale, potrebbe fornire ai nati Vergine un sostegno morale e pratico non indifferente nelle ventiquattro ore in questione, col segno di Terra che apprezzerà di buon grado.

5° posto Leone: concreti. Martedì estivo che per i nati Leone rappresenterà un momento adatto per accantonare fantasie e idee rivoluzionarie così da lasciare spazio ai lati più pratici e materialistici dell'esistenza.

6° posto Acquario: motivi reali. Un attrito avuto in precedenza con una persona cara farà optare i nati Acquario, nel corso del 4 luglio, a mettersi di buzzo buono per scoprire i motivi reali che hanno indotto la controparte ad assumere un mood burbero nei loro riguardi.

7° posto Gemelli: effetto prezzemolo. Il tallone d'Achille di casa Gemelli questo martedì avrà buone chance di essere la molteplicità di impegni in programma, a causa dei quali i Gemelli saranno chiamati a presenziare in ognuno di essi col rischio di stressarsi non poco.

8° posto Scorpione: provocatori. Semaforo acceso sul giallo per i rapporti relazionali che intavoleranno i nati Scorpione questo martedì, col segno d'Acqua che sarà tentato sovente di lanciare delle provocazioni qui e lì facendo saltare la mosca al naso ai più.

9° posto Sagittario: spazientiti. Perdere la brocca o peccare d'impazienza saranno due rischi che correranno i nati Sagittario in questo giorno d'inizio stagione, col segno di Fuoco che mal tollererà soprattutto la poca coerenza di coloro che non manterranno la parola data.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: reset. Col Nodo Lunare Nord prossimo a lasciare l'Asse Toro-Scorpione e il proseguo del mese del compleanno dell'amico/nemico Cancro, i nati Bilancia parranno vivere questo periodo, compreso il martedì in questione, come se gran parte della loro vita fosse stata resettata e dovessero ripartire dalla costruzione delle fondamenta.

11° posto Ariete: non sentirsi all'altezza. Martedì di luglio dove i nati Ariete potrebbero avvertire la sgradevole sensazione di non sentirsi all'altezza in merito a qualche attività legata al nucleo familiare che non hanno mai fatto prima d'ora, ad esempio organizzare il battesimo per il loro primo bimbo.

12° posto Pesci: in cerca di rilassamento. La voglia di rimboccarsi le maniche, ma anche di avere a che fare col mondo circostante, latiterà questo martedì in casa Pesci, visto che proveranno a concedersi una piccola e rigenerante oasi di relax preferibilmente in un'atmosfera silenziosa.