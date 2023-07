L'oroscopo della giornata di martedì 4 luglio prevede un Leone particolarmente magnetico in amore grazie alla presenza benefica di Venere, mentre Mercurio aiuterà i nativi Scorpione ad essere più affidabili e pratici al lavoro. Piccole tensioni in amore potrebbero mettere in difficoltà i nativi Bilancia, mentre Capricorno mostrerà maggior espansività. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 4 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 4 luglio 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale sottotono in questa giornata di martedì a causa della Luna in quadratura.

Il vostro amore non sempre sarà così disinteressato nei confronti del partner, causando qualche dissapore nei confronti della persona che amate. Anche nel lavoro ultimamente farete fatica ad essere precisi in quel che fate, con risultati che riflettono il vostro impegno. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni oroscopo che vedranno la Luna in trigono dal segno amico del Capricorno. Dimostrerete maggior interesse nei confronti del partner, soprattutto nel tentativo di mettere fine a certe discussioni. Per quanto riguarda il lavoro sarete sul pezzo in questa giornata, in grado di mettere su buone idee che possono darvi grandi soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di martedì piacevole sul fronte sentimentale per voi nativi del segno.

Potrete contare sulla presenza benefica del pianeta Venere per condividere emozioni e sentimenti con la vostra fiamma e lasciarvi andare. In ambito lavorativo sarete concentrati sui vostri progetti, ma non dovrete perdere di vista altre mansioni altrettanto importanti. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in opposizione non vi renderà così affabili secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Single oppure no, potreste avere qualche problema personale o con una persona in particolare, che v'impedirà di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Sul fronte professionale sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità, e in grado di gestire abbastanza bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Leone: Venere in congiunzione vi permetterà di essere più magnetici e amorosi nei confronti delle persone che amate.

Soprattutto voi single, potreste riuscire ad attirare l'attenzione della persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro sarete abili in quel che fate, ma con questo cielo farete fatica a distinguervi. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di martedì. La Luna vi sorriderà dal segno del Capricorno e, single oppure no, la vostra vita amorosa sarà più interessante, soprattutto se nel vostro cuore avete già qualcuno da amare. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare sui vostri progetti, e energie a sufficienza da saperli gestire bene. Voto - 8️⃣

Bilancia: con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno, piccole tensioni potrebbero affiorare nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo.

Single oppure no, può capitare di avere dei problemi personali. L'importante sarà non prendersela con la persona che amate. Sul fronte professionale alcuni imprevisti potrebbero mettervi in difficoltà. Attenzione dunque alle scelte che prenderete. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo tutto sommato discreto in amore grazie alla Luna in sestile. Avrete più a cuore gli interessi e bisogni del partner, ma con Venere in quadratura non sarà così semplice tenere a galla il vostro rapporto. Nel lavoro Mercurio e Marte vi permetteranno di essere più affidabili in quel che fate, e in grado di raggiungere risultati soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: una splendida Venere in trigono dal segno del Leone aprirà questa serena giornata di martedì secondo l'oroscopo.

Single oppure no, il vostro modo di amare sarà sicuramente apprezzato agli occhi della vostra fiamma. Sul fronte professionale potreste sentirvi un po’ stanchi a causa di Marte in quadratura. Fortunatamente, sarete comunque in grado di portare a termine correttamente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in congiunzione vi permetterà di mostrare maggiore espansività nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo la vostra produttività potrebbe non essere così entusiasmante a causa di questo cielo. In ogni caso, cercherete di fare comunque del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vi vedrà nel pieno di una crisi di coppia anche in questa giornata di martedì a causa di Venere in opposizione.

Avrete bisogno di ricostruire il vostro rapporto, ma per farlo, prima, dovrete essere in grado di mettere a tacere ogni dissapore avuto con il partner. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ma potrete non essere così sicuri delle scelte che prenderete. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna vi sorriderà dal segno del Capricorno, e vi metterà a vostro agio per godere di una giornata abbastanza romantica. Nel lavoro potrete contare su Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Attenzione però a Marte opposto, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 7️⃣