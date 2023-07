Giovedì 6 luglio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel domicilio dell'Acquario, mentre Plutone risiederà nell'orbita del Capricorno. Marte, Lilith e Venere, intanto, protrarranno il moto in Leone, così come il Nodo Nord, Urano e Giove resteranno stabili in Toro. Sole e Mercurio, infine, continueranno la sosta in Cancro, come Nettuno e Saturno permarranno sui gradi dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Bilancia, meno benevolo per Scorpione e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: persuasivi. Secondo l'oroscopo di giovedì 6 luglio, i nati Bilancia potrebbero avere una marcia in più sul fronte comunicativo, ambito caratteriale dove risulteranno estremamente persuasivi nell'ambiente professionale e suadenti in coppia.

2° posto Ariete: dinamici. L'arma supplementare che, con buona probabilità, sfoggeranno questo giovedì estivo i nati Ariete sarà una forte propensione alla dinamicità, specialmente in termini di velocità di elaborazione cerebrale ma anche esecutiva.

3° posto Acquario: mondani. Vogliosi di accantonare le beghe legate alla quotidianità, i nati Acquario saranno inclini nelle ventiquattro ore in questione a concedersi una parentesi mondana insieme alle amiche storiche oppure in compagnia della dolce metà.

I mezzani

4° posto Leone: taciturni. Se da un lato l'eloquio dialettico di casa Leone, nel corso del 6 luglio, parrà subire una battuta d'arresto, dall'altro lato i Leone godranno di una fresca e proficua lucidità mentale che si rivelerà una manna dal cielo per faccende di stampo economico.

5° posto Sagittario: dritte. Una persona cara, perlopiù un amico, potrebbe consigliare ai nati Sagittario di interrompere una relazione tossica o eliminare in via definitiva il cibo spazzatura, dritte che il segno di Fuoco farebbe meglio a fare presto proprie.

6° posto Toro: dosare le energie. Rendendosi conto, sin dalla mattinata di questo giovedì, di poter contare su un esiguo bottino energetico, i nati Toro saranno chiamati a fare di necessità virtù, centellinando le poche forze a disposizione per adempiere le attività più importanti in programma.

7° posto Vergine: rinvii. Sia che si tratti di un elettrodomestico che di un pezzo di ricambio per l'automobile, i nati Vergine avranno buone chance di rinviare tale acquisto al prossimo futuro, in quanto ci saranno spese più impellenti delle quali occuparsi in questo giorno di luglio.

8° posto Gemelli: effetto gabbia. La relazione sentimentale dei nati Gemelli, specialmente per coloro che vivono una storia di lunga durata, potrebbe assumere dei toni asfissianti per il segno d'Aria, in quanto quest'ultimo avvertirà di essere succube di alcune scelte fatte dal partner.

9° posto Pesci: timorosi. Giovedì estivo durante il quale i nati Pesci avranno ottime possibilità di nutrire qualche timore verso il nuovo che avanza, col segno d'Acqua che preferirà rintanarsi nella sua comfort zone piuttosto che sperimentare un po'.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: lavoro flop. Semaforo acceso sul rosso per i nati Capricorno, soprattutto il terzo decano, sul fronte professionale in questa giornata d'inizio mese, in quanto il segno Cardinale verrà scavalcato da una nuova leva nelle gerarchie aziendali.

11° posto Scorpione: arrendevoli. I nati Scorpione questo giovedì sembreranno vestire i panni di Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento, in quanto avvertiranno di essere in guerra per una causa persa proprio come il protagonista dell'opera di Miguel de Cervantes.

12° posto Cancro: burberi. Il segno del Cancro potrebbe essere il nemico giurato di se stesso questo giovedì, in quanto l'ombra plutoniana farà scorgere al segno d'Acqua nemici dappertutto e a risentirne sfavorevolmente sarà il carattere burbero che metterà in campo.