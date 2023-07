L'oroscopo della giornata di giovedì 6 luglio prevede un Sagittario più affascinante sul fronte sentimentale grazie alla Luna e Venere, mentre Vergine dovrà essere più umile in amore. Cancro sarà chiamato a prendere alcune decisioni in ambito lavorativo, mentre Pesci sarà piuttosto puntiglioso in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 6 luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 6 luglio 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali grandiose per voi grazie alla Luna in trigono. Con Venere favorevole inoltre, il vostro rapporto con il partner tenderà a farsi socievole e appagante, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo avrete bisogno di nuove idee e stimoli affinché i vostri progetti possano funzionare. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale in crescita per voi nativi del segno. Mercurio, Saturno e Marte vi permetteranno di gestire in maniera più efficace le vostre mansioni, da poter ambire a coprire posizioni più rilevanti. In amore avrete ancora Venere in cattivo aspetto, che potrebbe rendere complicato il vostro rapporto con il partner. Avrete bisogno di ritrovare il giusto equilibrio. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo meno incoraggiante in amore a causa della Luna in opposizione. Il vostro modo di amare non sempre sarà apprezzato dal partner, e sarà importante non imporre la vostra volontà nei suoi confronti.

Nel lavoro vi darete da fare in questa giornata, facendo sempre del vostro meglio. Non spiccherete rispetto gli altri, ma il vostro contributo lo darete di certo. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Single oppure no, riuscirete a godervi questo periodo insieme alla vostra fiamma, e con un po’ di fortuna potrete aspirare a qualcosa in più.

Sul fronte professionale partirete alla carica con i vostri progetti grazie a questo cielo splendente, e sarete in grado di centrare grandi risultati grazie anche alle vostre scelte. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna e Venere vi permetteranno di vivere una relazione di coppia in perfetta sintonia in questa giornata di giovedì. Anche voi single sarete più affiatati con le persone che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

Sul fronte professionale potreste finalmente dare inizio a nuovi progetti, che possano darvi soddisfazioni a lungo termine. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che vedrà la Luna in quadratura in questa giornata di giovedì. Vi sentirete un po’ stanchi del vostro rapporto, come se avreste bisogno di una pausa. In verità, avrete solo bisogno di trovare nuova linfa nel vostro rapporto, ma dovrete avere un po’ di pazienza. In ambito lavorativo la vostra produttività e il vostro modo di fare non verranno messi in discussione grazie a stelle come Mercurio e Marte a favore. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in buon aspetto. Con la Luna e Venere dalla vostra parte, troverete la giusta sintonia all'interno del vostro rapporto, e sarete in grado di vivere bei momenti insieme.

Nel lavoro vi sembrerà di viaggiare con il freno a mano inserito, e la vostra produttività ne risentirà non poco. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di giovedì positiva in ambito professionale secondo l'oroscopo. Mercurio porterà buon senso e intraprendenza, mentre Marte vi darà tutte le energie di cui avrete bisogno. In amore non sarete così attivi, anzi, preferirete non avere a che fare con certi rapporti in questo periodo. Voto - 6️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete piuttosto affascinanti e in grado di attirare la giusta attenzione nei confronti della persona che amate. Sul fronte professionale Marte in quadratura vi toglierà energie, ma questo non vorrà dire che i vostri progetti non faranno progressi.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno un cielo complicato dal punto di vista professionale. Il pianeta Mercurio infatti sarà in opposizione, e non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi adatte. In amore godrete di una giornata stabile e, single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma si farà piuttosto interessante. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in Sagittario vi permetterà di essere più sinceri nei confronti del partner, ma affinché il vostro rapporto possa funzionare dovrete fare meglio di così. Sul fronte professionale alcune idee potrebbero venire ricompensate, altre potrebbero richiedere tempo o ulteriori esami prima di essere validi. Voto - 7️⃣

Pesci: andrete piuttosto bene in campo professionale in questa giornata, ciò nonostante potreste essere un po’ troppo puntigliosi in quel che fate. Sul fronte amoroso avrete la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, che potrebbe ostacolare il vostro rapporto con la persona che amate. Voto - 7️⃣