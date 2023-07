Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 10 al 16 luglio invitano i Gemelli ad essere un po' più creativi. I Pesci, invece, sono facilmente impressionabili.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siete un po' irascibili e facilmente impressionabili. Cercate di allargare i vostri orizzonti dal punto di vista professionale. In amore è necessario un po' di creatività.

11° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 luglio rivelano che è necessario fare un po' di chiarezza nel vostro cuore. Se vi sentite un po' confusi, forse dovete darvi del tempo.

10° Leone: l'inizio della settimana potrebbe essere un po' più turbolento del solito. Verso la metà, però, inizierete a sentirvi un po' più sereni. Cercate di riflettere prima di prendere decisioni importanti.

9° Toro: in amore vi sentite un po' confusi. Cercate di essere un po' più cauti e di non trarre subito delle conclusioni particolarmente affrettate. Le stelle vi invitano a credere in voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: bisogna essere dinamici e propositivi. Nella sfera professionale è importante mettere delle cose al proprio posto. Per quanto riguarda l'amore, invece, siate più istintivi.

7° Acquario: secondo le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 10 al 16 luglio i nati sotto questo segno devono avere maggiore polso.

Se prendete una decisione, non vi rimuginate su continuamente.

6° Vergine: non amate vivere troppo alla giornata, ma preferite agire seguendo dei progetti. Questo, però, non sempre è possibile in quanto ci sono delle situazioni in cui è necessario rischiare.

5° Scorpione: seguire il cuore non è mai sbagliato, tuttavia, ci sono delle circostanze in cui sarebbe opportuno trovare un punto di incontro anche con la ragione.

Non fatevi prendere dall'agitazione.

Oroscopo segni fortunati dal 10 al 16 luglio

4° in classifica Gemelli: cogliete al volo delle occasioni. Cercate di essere reattivi e di non accettare passivamente le cose che vi capitano. Meglio essere creativi e non perdersi troppo nei meandri della mente.

3° Cancro: cercate di essere un po' più flessibili.

Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete tenere gli occhi ben aperti. Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

2° Sagittario: non sempre è possibile riuscire a realizzare tutti i desideri, tuttavia, quello che conta è non smettere mai di provare. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri.

1° Capricorno: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Vi sentite appagati e sereni. Le previsioni dell'oroscopo della prossima settimana preannunciano giorni davvero infuocati e passionali.