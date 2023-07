Lunedì 3 luglio sul piano astrale la Luna si farà Piena nel segno del Capricorno (dove risiede Plutone) alle ore 11:38, mentre il Sole assieme a Mercurio transiteranno nell'orbita del Cancro. Lilith, Venere e Marte, infine, protrarranno il moto in Leone, così come Nettuno assieme a Saturno resteranno stabili nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Ariete, meno entusiasmante per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: intraprendenti. Semaforo acceso sul verde per quanto riguarda le nuove conoscenze affettive che i nati Ariete faranno questo lunedì, specialmente il secondo decano che presumibilmente metterà in campo una buona dose di intraprendenza risultando più fascinoso che mai.

2° posto Toro: lavoro top. Secondo l'oroscopo di lunedì 3 luglio, i nati Toro sembreranno avere una marcia in più nelle vicende di stampo professionale, ancor di più coloro che hanno da poco intrapreso un nuovo progetto verso il quale fanno grande affidamento in termini di riuscita.

3° posto Capricorno: lucidi. Un'intuizione o un suggerimento proveniente da una persona fidata consentiranno ai nati Capricorno di trovare la soluzione adeguata per risolvere qualche bega economica legata alla famiglia d'origine.

I mezzani

4° posto Sagittario: nulla al caso. Oculati e ambiziosi, i nati Sagittario potrebbero non lasciare nulla al caso in questa giornata inaugurale di luglio, col segno di Fuoco che sarà disposto a sacrificarsi più del solito per raggiungere gli obiettivi che ha in mente.

5° posto Leone: essenzialità. Sia che si tratti di acquisti voluttuari che di impegni non indispensabili, i nati Leone preferiranno stare alla larga da tutto ciò che non rientra nella cerchia dell'essenzialità, in quanto avvertiranno il viscerale bisogno di prendersi del tempo tutto per loro.

6° posto Gemelli: ascoltare più campane.

Il fronte lavorativo sta rappresentando un po' il tallone d'Achille del periodo per i nati Gemelli e in questo lunedì, stando ai suggerimenti astrali, il segno d'Aria farebbe bene a non fidarsi soltanto delle sue sensazioni e opinioni ma porsi anche all'ascolto di amici e soci.

7° posto Acquario: sfuggire alla routine. La solita solfa quotidiana, lavoro in primis, potrebbe rappresentare una sorta di gabbia agli occhi dei nati Acquario nelle ventiquattro ore in questione, col segno Fisso che cercherà di evadere metaforicamente lanciandosi in azioni eccentriche e inusuali.

8° posto Pesci: chiudersi a riccio. Complice una parola o un gesto fuori posto da parte di un'amica o un familiare, i nati Pesci avranno buone chance di assumere un mood più introverso del solito, atteggiamento che li porterà a chiudersi a riccio anche nel ménage amoroso.

9° posto Scorpione: stop. Circostanze di causa maggiore, come un impedimento burocratico o delle ferie imposte da un capo, potrebbero giungere inaspettatamente al cospetto di casa Scorpione, coi nativi che dovranno gioco forza fermarsi e rinviare ogni desiderio di crescita professionale.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: distratti. Giornata estiva da prendere con le pinze quella che, con tutta probabilità, trascorreranno i nati Bilancia sul fronte professionale, in quanto la loro concentrazione latiterà e i vertici d'azienda non ne saranno affatto entusiasti.

11° posto Cancro: esausti. Il mondo degli affetti di casa Cancro, dalle amicizie agli amori passando per la famiglia originaria, avrà buone chance di essere messo a soqquadro questo lunedì, coi nativi che saranno chiamati a prendere coscienza che alcune questioni andrebbero bloccate prima possibile.

12° posto Vergine: pressioni esterne. Un genitore o un fratello, nel corso del 3 luglio, potrebbero in buona fede mettere addosso ai nati Vergine delle pressioni non indifferenti, magari attendendosi dagli stessi la vittoria di un evento sportivo o il conseguimento di un esame universitario con un bel voto.