L'oroscopo dal 17 al 23 luglio è pronto a dare delucidazioni sull'andamento settimanale di coloro che sono già in coppia. I Pesci potrebbero avere poca energia, mentre il Leone potrebbe organizzare qualcosa di particolarmente interessante.

Scopriamo ora le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali dal 17 al 23 luglio per sull'amore: i primi sei segni

Ariete: l'amore potrebbe essere al centro delle vostre giornate e soprattutto i primi giorni della settimana potrebbero essere molto interessanti. Approfittatene per regalare momenti emozionanti al vostro partner.

Toro: in amore potreste essere particolarmente nervosi e poco accondiscendenti, cercate però di usare la testa e se vedete che le cose si mettono male non calcate troppo la mano. Non generate discussioni inutili.

Gemelli: complice la vostra stanchezza potreste non essere affatto brillanti nella vita di coppia, questo la vostra dolce metà lo capirà e non vene farà assolutamente una colpa. Attendete tempi migliori.

Cancro: la vostra relazione potrebbe avere uno scatto importante, se avevate in mente qualcosa di concreto e stimolante questa sarà la settimana giusta per svilupparlo. Andate a mille e non preoccupatevi delle conseguenze.

Leone: sarà una settimana importante in ambito sentimentale, la vostra dolce metà vi chiederà maggiore vicinanza e voi non avrete problemi a concedergliela.

Potreste anche organizzare qualcosa che la renda particolarmente felice e soddisfatta.

Vergine: il vostro partner vi potrebbe chiedere progetti importanti per il vostro futuro di coppia, prima di assecondarlo cercate di capire bene cosa realmente volete dalla vostra vita. Non forzate la mano e rifletteteci bene.

Le previsioni zodiacali dal 17 al 23 luglio per coloro che sono in coppia: i restanti segni

Bilancia: cercate il supporto di persone che ritenete speciali, questa settimana potrebbe essere abbastanza dura per voi e avere vicino la persona amata vi farà sentire comunque protetti e al sicuro.

Scorpione: le stelle non saranno propriamente dalla vostra parte e le discussioni saranno inevitabilmente all'ordine del giorno.

Cercate di limare qualche eccesso di nervosismo e incrociate le dita perché lo faccia anche il vostro partner.

Sagittario: in amore potreste ricevere novità interessanti dal vostro partner, che potrebbero portarvi a prendere una decisone importante. Un passo in avanti della vostra relazione sarebbe più che auspicabile.

Capricorno: non sarete dell'umore adatto per regalare smancerie e coccole alla persona amata, cercate quantomeno di non polemizzare su tutto e di non riversare su di lei il vostro nervosismo.

Acquario: non sarà la settimana adatta per prendere decisioni importanti, se notate del malessere nei confronti della vostra dolce metà non significa che dovrete forzatamente fare delle scelte.

Attendete di essere maggiormente sereni.

Pesci: non avrete l'energia e la volontà di affrontare una discussione che si rimanda di settimana in settimana, prima o poi dovrete metterci testa ma se potete evitate di farlo nell'immediato.