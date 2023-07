L'oroscopo dal 24 al 30 luglio è pronto a dare delucidazioni sull'andamento settimanale di coloro che sono già in coppia. La Vergine potrebbe aggiungere concretezza al rapporto, mentre l'Acquario organizzerà delle attività con il partner.

Scopriamo ora le previsioni astrali dei 12 segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali dal 24 al 30 luglio sull'amore: i primi sei segni

Ariete: in amore potrebbero esserci dei cambiamenti importanti, alcune situazioni faticheranno infatti a rimettersi nella giusta carreggiata. Parlatene comunque con la vostra dolce metà.

Toro: un incontro particolarmente interessante potrebbe porvi di fronte ad una scelta, sarete tentati di intraprendere una strada nuova anche se questa al momento non sarà priva di ostacoli.

Gemelli: la settimana potrebbe scorrere in maniera piuttosto serena e avrete la possibilità di organizzare qualcosa di importante con la persona amata. Approfittate del momento favorevole.

Cancro: dopo qualche momento di difficoltà potreste ritrovare una certa tranquillità, andate diretti su quella strada e vi toglierete delle soddisfazioni. Il vostro partner sarà particolarmente fiero di voi.

Leone: l'amore potrebbe finalmente esplodere, sarete presi da un turbinio di emozioni che farete fatica a controllare.

La persona amata sarà particolarmente soddisfatta per la passione che metterete nella vostra relazione.

Vergine: la vostra storia si potrebbe sviluppare in maniera più concreta rispetto a come la state vivendo attualmente, potreste avere in mente di fare dei progetti futuri insieme alla vostra dolce metà.

Le previsioni zodiacali dal 24 al 30 luglio per coloro che sono in coppia: i restanti segni

Bilancia: in amore potreste non trascorrere delle giornate particolarmente esaltanti, fatevene una ragione e cercate quantomeno di essere sereni con voi stessi. L'importante è che la situazione non sfoci in discussioni inutili.

Scorpione: potreste dover superare alcuni ostacoli prima di trovare la serenità con la vostra dolce metà, non abbattetevi nei momenti di particolare difficoltà ma non esaltatevi quando le cose andranno per il verso giusto.

Sagittario: la vostra relazione potrebbe non andare più nel modo che desideravate, la settimana potrebbe essere propizia per prendere delle importanti decisioni. Se non state bene procedete in maniera diretta e inequivocabile.

Capricorno: ci potrebbero essere delle difficoltà in ambito sentimentale, potreste non trovare la quadratura giusta con la persona amata. Non abbattetevi e cercate di migliorare la vostra situazione.

Acquario: il vostro rapporto di coppia si svilupperà in maniera elettrizzante, avrete la possibilità di organizzare alcune attività di relax con la vostra dolce metà e di farla sentire davvero importante. Un tocco di romanticismo non guasterebbe.

Pesci: in amore potreste essere giunti al termine della vostra relazione, prima di dare tutto per finito ponderate bene la situazione e concedete al vostro partner la possibilità di esprimere il suo punto di vista.