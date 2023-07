L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 luglio. In programma interessanti previsioni per questo nuovo giovedì. Saranno valutati in questo contesto soltanto i simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire come andrà la giornata in analisi?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. La giornata che vi aspetta sarà piuttosto ardua da portare a termine, considerando la situazione astrologica attuale. Le previsioni indicano che potreste essere messi alla prova da difficoltà o ostacoli vari. L’oroscopo suggerisce di concentrarsi soprattutto in amore. Con una Luna in contrasto, avrete qualche problema a restare sereni. Fate il possibile per evitare ogni momento di nervosismo: a volte non riuscirete a trattenervi dal riversare sulla persona amata le vostre tensioni. Single, se state cercando la soluzione ad un problema che vi tormentava da tempo, fidatevi che le giornate future porteranno una risposta.

Nel frattempo, fate il pieno di energia e mettete ordine intorno a voi, sia nella vostra mente che nel vostro cuore. Nel lavoro, l’occasione giusta si farà vedere quando meno ve lo immaginate.

Scorpione: ★★★★. Per voi nativi il giorno che verrà non sarà né positivo né negativo. Quindi, quasi niente di sicuro su cui fare affidamento; però non sarà nemmeno troppo difficile da affrontare.

Possiamo dire che il periodo sarà in equilibrio tra positività e negatività, con una leggera inclinazione verso il lato buono. In amore, il cielo del periodo sarà piuttosto propizio e favorirà sicuramente la complicità di coppia. La vita sentimentale andrà avanti tranquillamente e si mostrerà sempre più affascinante ed equilibrata.

Single, le previsioni relative all’oroscopo dicono che vi troverete abbastanza bene. Un soffio di ottimismo vi darà una visione allegra della vita. Se riuscirete a controllare la vostra impazienza, avrete la meglio su tutto e tutti. Nel lavoro, confrontando la vostra situazione attuale con il vostro passato, sarete in grado di trarre il meglio dalle vostre riflessioni e restare sereni.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 13 luglio invita a stare attenti nelle relazioni sociali o lavorative. La giornata infatti è stata valutata sottotono, quindi è necessaria molta cautela da parte vostra. In questo scenario poco favorevole quindi, il periodo vi vede abbastanza confusi sul da farsi, soprattutto in amore.

In alcuni casi, anche se parlerete poco, saranno i vostri gesti eloquenti a far capire al partner i vostri pensieri più profondi. Il consiglio delle stelle è quello di non deludere la persona amata con reazioni scomposte o con le solite arrabbiature (che non mancano mai). Single, avrete un umore variabile soprattutto nei rapporti con gli altri. In parte questo periodo negativo potrebbe portare ad essere incoerenti con alcune decisioni prese tempo fa. Cercate di rilassarvi, solo così inizierete a respirare un po’ di serenità. Nel lavoro invece si prospetta un periodo piuttosto impegnativo, sicuramente meno soddisfacente del previsto.

Oroscopo e stelle del 13 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. L'Astrologia del periodo mette in evidenza una giornata decisamente statica, senza momenti particolari, positivi o negativi che siano. Possiamo dire che la maggior parte di voi nativi vivrete la tipica giornata fiacca, copia di mille altre già passate. La giornata andrà meglio se prenderete le cose con leggerezza e ironia. Se l’amore per voi è solo ‘questione di feeling’, allora saprete come tenervi il partner ben vicino. Il desiderio di imporsi potrebbe portare a fare mosse sbagliate in amore. Vorreste un partner più docile, ma siete attratti dai caratteri forti. Non dedicatevi a lavori o hobby che richiedono lunghi tempi d’esecuzione: vi stanchereste prima di finirli.

Un modo per rendere più interessante la vostra giornata potrebbe essere quello di provare qualcosa di diverso dal solito che dia la possibilità di divertimento e relax.

Acquario: ★★★★★. Per molto di voi del segno, l'arrivo di giovedì porterà in dote una giornata molto positiva, soprattutto in amore. Anche molti altri aspetti della vostra vita quotidiana andranno bene, almeno in parte. In generale quindi, vi suggeriamo di approfittare del momento favorevole per realizzare qualcosa di importante o duraturo. Soprattutto buone opportunità in arrivo nei settori legati alle normali attività giornaliere. Una buona organizzazione del tempo a disposizione vi permetterà di superare anche le difficoltà impreviste: affrontate un problema alla volta, senza paura.

In coppia avrete voglia di rivivere i bei tempi, quando eravate liberi e spensierati: ritornare sui luoghi dove siete stati felici insieme, anche solo con il pensiero, darà senz'altro benefici allo spirito. Nel frattempo, preparate qualche progetto per l’autunno, perché qualcuno tra voi dovrà ripartire da zero nel lavoro.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 13 luglio, prevede il sorgere di una splendida giornata all’orizzonte, soprattutto grazie alla positività riflessa sia dal Sole che da Mercurio. Questa parte della settimana quindi, a differenza di quanto succede normalmente, sarà molto facile per voi nativi: lasciarsi trasportare da sogni o illusioni potrebbe essere un buon modo per favorire un po’ di relax mentale.

Un periodo piacevole per tutta la famiglia invece potrebbe iniziare da metà pomeriggio: con una persona della Vergine o del Toro potreste programmare qualcosa di buono da mettere in pratica, non appena questa ondata di caldo torrido finisca. Sappiate che, nel caso foste single, che il periodo estivo riaccende la vostra sensualità: sfruttatela tutta, ok? Parlando di attività lavorative, se ci sono stati problemi è normale che adesso dobbiate recuperare: fatelo con calma.