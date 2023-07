Le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 luglio invitano i nati sotto il segno del Capricorno ad essere un po' più attenti in amore, i progetti lavorativi non possono assopirvi totalmente. I Vergine, invece, potrebbero avere qualche piccolo contrattempo nel lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: non siete molto attenti in questo periodo e questo potrebbe causarvi qualche piccolo contrattempo nel lavoro. Dal punto di sentimentale, invece, siate più aperti.

11° Leone: l'Oroscopo del 14 luglio vi invita ad essere dinamici.

Siete un po' spenti e fiacchi e questo non è mai un bene. Le stelle vi esortano a dare maggiore adito ai vostri sentimenti.

10° Pesci: non sempre la scelta giusta è quella che rende felici. Cercate di seguire un po' di più il vostro cuore e non date troppo peso a quello che dicono gli altri.

9° Toro: in guerra e in amore tutto è lecito, e questo si è sempre detto. le stelle vi invitano ad essere reattivi e determinati. Sul lavoro stanno per aprirsi delle opportunità, meglio approfittarne.

Previsione 14 luglio posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: la Luna sta per entrare nel vostro segno e questo vi renderà più suscettibili del solito. I nati sotto questo segno sono un po' ansiosi, quindi, bisogna darsi una regolata.

7° Scorpione: giornata molto intensa dal punto di vista professionale, ma di solito lo preferite. Questo perché non amate stare senza far nulla o perdere tempo. In amore siete molto pratici, forse anche troppo.

6° Acquario: l'oroscopo del giorno 14 luglio vi vede un po' indecisi. Se non sapere qualche scelta prendere, specie sul lavoro, chiedete consiglio a qualcuno che sia più esperto.

5° Gemelli: se ci sono stati degli alti e bassi in amore o in famiglia, adesso è giunto il momento di recuperare. Non restate con le mani in mano aspettando che le cose ambino, ma datevi da fare.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Capricorno: siete molto impegnati con alcuni progetti, meglio darsi da fare e non perdersi in chiacchiere.

In amore, invece, siete stati un po' troppo distratti, adesso è tempo di recuperare un po'.

3° Cancro: non siate troppo polemici e vedrete che vi troverete bene. Le stelle vi invitano ad essere audaci e reattivi. Giornata piena di consapevolezze per voi.

2° Bilancia: non permettete a nessuno di ostacolarvi. Questo per voi è un grande momento di rivalsa e di riscatto, sia in amore sia nel lavoro. La cosa importante è osare sempre.

1° Ariete: secondo le previsioni dell'oroscopo del 14 luglio dovete osare e non dovete voltarvi alle spalle. Questo è un ottimo momento per dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete.