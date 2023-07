L'oroscopo della giornata di martedì 11 luglio prevede un Toro più allegro in amore grazie alla Luna nel segno, mentre Leone potrebbe essere un po’ irrequieto o preoccupato nei confronti del partner. Pesci vivrà una giornata molto equilibrata, mentre Marte aiuterà i nativi Capricorno a reagire al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 11 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 11 luglio 2023 segno per segno

Ariete: questo martedì vi darà una marcia in più in ambito amoroso secondo l'oroscopo, complice una bella Venere in trigono dal segno del Leone, che aumenterà l'intesa tra voi e la persona che amate.

Single oppure no, non abbiate paura nel mostrare le vostre emozioni. Nel lavoro farete le vostre valutazioni, ma con Mercurio in quadratura, dovrete calcolare eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Toro: mostrerete maggiore allegria in questa giornata di martedì grazie alla Luna in congiunzione. Il vostro rapporto con il partner sarà migliore, anche se avrete ancora molta strada da fare prima di poter recuperare terreno. Nel lavoro, quando siete sereni, riuscirete a dare il meglio di voi, e poter ambire un po’ più in alto. Voto - 8️⃣

Gemelli: i buoni sentimenti non mancheranno secondo l'oroscopo della giornata di martedì grazie a Venere in sestile. Se siete single, oppure siete già impegnati, queste calde giornate estive saranno il pretesto ideale per godere di una relazione appagante.

In ambito lavorativo potrete ottenere buone soddisfazioni se sarete in grado di gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali migliori rispetto alle giornate precedenti. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, e vi darà quella marcia in più utile per godere di un rapporto migliore. In ambito professionale sarete sicuri delle vostre capacità, e in grado di raggiungere i vostri obiettivi con i mezzi a vostra disposizione.

Voto - 8️⃣

Leone: oroscopo di martedì che vedrà una fastidiosa Luna in quadratura. In amore mostrerete un atteggiamento irrequieto o preoccupato, che potrebbe portare delle complicazioni nel vostro rapporto. Settore professionale nel complesso discreto. Anche se andrete bene, vi piacerebbe potrebbe cimentarvi in mansioni più alla vostra portata.

Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno renderà interessante questa giornata di martedì dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, potrebbero arrivare interessanti occasioni per godere di momenti davvero affiatati con la vostra fiamma. In ambito lavorativo potrete contare sulla presenza benefica di Mercurio e Marte per mettere a segno progetti ben fatti. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale più godibile ora che la Luna non sarà più sfavorevole, lasciando spazio a questa luminosa Venere in sestile. Ritroverete una buona intesa con il partner, che però dovrete saper coltivare e gestire al meglio. In ambito lavorativo ascoltate i consigli degli altri, perché potrebbero tornarvi molto utili.

Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di martedì difficile per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Oltre a Venere, anche la Luna sarà sfavorevole, e in questo periodo potreste sentire la mancanza di un vostro affetto. Per quanto riguarda il lavoro, sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, soddisfano le esigenze di colleghi e superiori. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo favorevole sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Con Venere in trigono, vi sentirete davvero affiatati con il partner, da poter godere di momenti davvero romantici. Sul fronte professionale potrete riuscire a mettere insieme buoni progetti quando avete una tabella di marcia già delineata. Voto - 7️⃣

Capricorno: il pianeta Marte vi darà una mano in questa giornata di martedì, soprattutto in ambito lavorativo.

Mercurio sarà sfavorevole, ciò nonostante sarete in grado di reagire e cercare di fare del vostro meglio. In amore potrete contare sulla Luna in buon aspetto per godere di una relazione abbastanza piacevole. Voto - 7️⃣

Acquario: con i sentimenti non sarete proprio il massimo in questo periodo secondo l'oroscopo, soprattutto considerato che anche la Luna sarà contraria. Dovrete fare ordine nella vostra mente e cercare di fare qualcosa per godere di una relazione migliore. Sul fronte professionale riuscirete a cavarvela, anche se con i risultati che state ottenendo, farete fatica a distinguervi. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto in questa giornata di martedì.

Single oppure no, la vostra maturità e comprensione vi permetteranno di trovare una splendida intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio sarà favorevole, e con le giuste idee, unite alla giusta ottimizzazione, porterete a casa interessanti risultati. Voto - 8️⃣