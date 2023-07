Secondo le previsioni dell'oroscopo del 16 agosto i nati sotto il segno del Cancro devono affaticarsi meno. I Sagittario, invece, devono parlare un po' di più.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: se una persona a voi cara vi ha fatto un torto, forse sarebbe il caso di parlarne. A volte potrebbero esserci dei fraintendimenti di poco conto che potrebbero essere risolti rapidamente.

11° Ariete: siete molto energici, ma in certe occasioni sono le opportunità a mancare. Ad ogni modo, l'Oroscopo del 16 agosto vi invita a non darvi per vinti e a non aspettare che certi treni ripassino.

10° Pesci: state maturando poco alla volta e ricordate che non è mai troppo tardi per imparare, a prescindere dall'età che avete. In amore bisogna rischiare se si vuole ottenere qualche risultato.

9° Scorpione: siete molto più consapevoli e maturi in questo momento della vostra vita. Se ci sono stati degli alti e bassi in passato, adesso è tempo di rimettere tutto sulla retta via.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: siate audaci e non abbiate paura delle conseguenze delle vostre azioni. In amore e nel lavoro stanno per arrivare delle novità, quindi, cercate di mantenervi ottimisti.

7° Leone: secondo l'oroscopo del 16 agosto, i nati sotto questo segno devono necessariamente essere lungimiranti.

Il periodo vi invita a cogliere al volo delle occasioni, se non volete correre il rischio di restare indietro.

6° Capricorno: questo è un periodo saturo di novità. Cercate di essere intraprendenti e di non focalizzarvi solamente sulle cose a voi note. Il bello della vita è anche vagare verso l'ignoto e fare nuove esperienze.

5° Gemelli: siete molto diplomatici in questo periodo, forse anche troppo. Questo potrebbe spingervi ad essere parecchio cinici. Nei rapporti professionali potrebbe andar bene, ma in quelli sentimentali bisogna smussare un po'.

Oroscopo dei primi quattro segni del 16 agosto

4° in classifica Cancro: giornata di impegni e di faccende da sbrigare.

Di solito non amate stare senza far nulla, pertanto, alla monotonia preferite sempre la vita frenetica, ma non sforzatevi troppo.

3° Vergine: in amore siete tranquilli, ma non date nulla per scontato. Apprezzate sempre quello che vi appartiene. Sul lavoro sarebbe opportuno prendersi un po' di tempo da dedicare a sé.

2° Bilancia: secondo le previsioni dell'oroscopo del 16 agosto i nati sotto questo segno devono essere più perspicaci. Ci sono delle novità da afferrare al volo, anche a rischio di dover rivedere i piani.

1° Acquario: confidate di più in voi stessi e nell'amore e l'affetto delle persone che vi circondano. Dopo le cadute bisogna rialzarsi, e questa è una cosa che voi sapete fare perfettamente.