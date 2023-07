L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 luglio. L'Astrologia, come sempre, è pronta ad illuminare la giornata di lunedì.

Le previsioni zodiacali si concentrano in questo contesto sulla seconda sestina, ossia quella che va da Bilancia a Pesci. Siete curiosi di scoprire cosa vi riserveranno le stelle ad inizio settimana?

Ben messi dal punto di vista astrologico pochi segni: in bella evidenza troviamo Bilancia, valutata con cinque stelle e pronta a brillare con la sua eleganza e armonia. Da non sottovalutare i nati sotto il segno dei Pesci, perché anche per loro il 3 luglio si prospetta particolarmente favorevole.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: top del giorno. In arrivo un ottimo lunedì 3 luglio. La Luna brillerà nel segno del Capricorno, regalando massimo supporto a voi nativi e anche a coloro che avranno la fortuna di incrociare il vostro cammino. Secondo le previsioni zodiacali di lunedì, la vostra immaginazione sarà esuberante, mostrando una grande creatività in ogni ambito della vostra vita. In amore, una notte appassionata potrebbe essere il catalizzatore per riacquistare fiducia. Per i single, la giornata promette grandi successi: idee innovative e situazioni stimolanti daranno un nuovo slancio alle vostre intenzioni.

Si invita caldamente a valutare nuove proposte o, se non ne avete, ad intraprendere qualcosa di nuovo nei prossimi giorni. Preparatevi a vivere una giornata ricca di possibilità e opportunità anche nel lavoro.

Scorpione: ★★★. La giornata di avvio della nuova settimana vi vedrà immersi in un periodo lento ma inesorabile, diciamo pure un po' sottotono.

L'opposizione tra Venere e Urano porterà riflessi negativi in diverse situazioni. L'oroscopo giornaliero prevede che, soprattutto in amore, una certa "fame d'affetto" sarà predominante: sappiamo quanto i sentimenti siano importanti per voi nativi dello Scorpione, quindi vi chiediamo di avere pazienza. Tuttavia, a partire già da martedì prossimo, inizierete a vivere una lenta ma progressiva ripresa della positività, sia a livello sentimentale che lavorativo.

Dopo qualche giornata in cui la vostra vitalità è stata minore, fortunatamente recupererete rapidamente. Siate fiduciosi che le cose miglioreranno e preparatevi a cogliere le opportunità che verranno.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 3 luglio pronostica un periodo abbastanza difficile da mantenere entro certi limiti. La prima giornata della nuova settimana si preannuncia sottotono, ma cosa aspettarsi dagli astri? Senz'altro, in amore potreste sentirvi abbastanza giù di morale, anche senza un reale motivo apparente. Se vi trovate in tale situazione, potrebbe essere meglio rimandare eventuali impegni, soprattutto se importanti o legati alla coppia o alla famiglia. Dedicate un po' più di tempo a voi stessi.

Per i single, i rapporti in generale potrebbero non essere eccelsi. Provate a mettere in campo un po' di ironia e un pizzico di umorismo che non guasta, invece di irritarvi di fronte ad ogni piccola provocazione. Per quanto riguarda il lavoro, dato il periodo non proprio soddisfacente, è consigliabile aspettare il vostro turno prima di agire.

Oroscopo e stelle del 3 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo del giorno indica un periodo ottimo in arrivo. Vi saranno situazioni interessanti e altre meno, ma senz'altro le saprete affrontare con saggezza e intraprendenza. Siete pronti a gioire nell'amore? Beh, possiamo svelare già da ora che sarà sicuramente un buon momento per affetti e sentimenti in generale.

Infatti, avrete il potere decisionale nelle questioni amorose. Aprirvi al vostro partner potrebbe migliorare il rapporto oppure metterlo alla prova se non foste soddisfatti. Tuttavia, tenete a mente che la premura e l'approssimazione non sono mai stati buoni consiglieri. Non cercate di speculare, ma siate sinceri e generosi con la persona che amate. Per quanto riguarda i single, non solo il lunedì ma anche i prossimi giorni porteranno momenti di grande tenerezza e comprensione (con quella persona speciale che sapete). Quindi, non esitate ad agire: fatelo subito. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci alcune prospettive in via di definizione. Grazie al vostro impegno avrete sicuramente successo.

Acquario: ★★★★. La giornata di questo nuovo lunedì si prospetta abbastanza buona. Secondo l'Astrologia, si tratta di una giornata immersa nella solita routine, ma con l'aiuto degli effetti positivi della combinazione Luna-Giove potrete gioire di attimi altamente positivi. Per quanto riguarda l'amore, attenzione all'atteggiamento ammiccante, se non travolgente, di una persona che avete appena conosciuto. State attenti a non fare passi falsi, perché il vostro partner non vi perdonerebbe di certo. Per i single, le "trame amorose" potrebbero diventare un po' complicate, e i fili dei sentimenti si intrecceranno in situazioni quasi surreali. Mantenete la calma e aspettate di avere idee più chiare, va bene?

Per quanto riguarda il lavoro, l'oroscopo del giorno al Sagittario invita a prestare particolare attenzione, soprattutto se state per mettere in pratica progetti impegnativi. Controllate bene che siano privi di rischi e valutate ogni dettaglio con cura.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 3 luglio prospetta un inizio settimana molto favorevole per voi, grazie all'auspicio di astri positivi in accordo con il vostro segno. Per quanto riguarda l'amore, l'Astrologia suggerisce di dare ascolto al cuore: potrebbero risvegliarsi curiosità o desideri repressi, magari sentire l'esigenza di fare qualcosa di diverso dal solito. Se di recente avete avuto litigi con il partner, con qualche familiare o un'amicizia, basterebbe aggiungere un tocco di leggero umorismo per riportare la serenità.

I single in questa giornata godranno di una buona tranquillità mentale, tale da riflettersi anche sul corpo, donando benessere e salute. Gli aspetti planetari del momento invitano a manifestare chiaramente i sentimenti verso la persona che fa battere il vostro cuore. Riguardo al lavoro, non mancheranno il coraggio e la buona volontà. Nuove opportunità potranno spiccare il volo e il settore economico potrebbe registrare un aumento significativo. Siate pronti a cogliere le sfide e a fare il massimo.