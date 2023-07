L'oroscopo di giovedì 27 luglio aiuta a comprendere in che modo i movimenti dei corpi celesti agiranno sulle energie dei segni zodiacali. Toro, Leone e Scorpione avranno ancora delle tensioni da sciogliere. Per i Pesci tornerà il sereno in amore.

Oroscopo di giovedì 27 luglio: Ariete appagato dai sentimenti

Ariete: la vostra priorità saranno i sentimenti e sia che si tratti di amore o di amicizia avrete buone opportunità. Saranno favoriti i nuovi incontri e se ci sono alcuni problemi in coppia sarà facile chiarire con la persona amata.

Toro: le preoccupazioni creeranno un po' di tensione e starà a voi trovare la giusta calma per guardare agli ostacoli con più lucidità.

Non è il momento adatto per prendere decisioni importanti e si consiglia di aspettare tempi migliori.

Gemelli: la giornata sarà molto positiva per voi che avrete un'energia invidiabile. La passionalità sarà la chiave giusta per vivere piacevoli momenti in coppia e le emozioni non mancheranno per chi è in cerca dell'anima gemella.

Cancro: gli amici vi daranno quella marcia in più di cui avrete bisogno e vi renderete conto di aver trascurato qualcuno di importante. Avrete anche voglia di evadere, ma se siete in coppia pensate bene a quello che fate.

Oroscopo del giorno: Vergine serena e brillante

Leone: sarete piuttosto nervosi e la gelosia potrebbe prendere il sopravvento. Ricordate che la cosa migliore da fare è parlare con la persona amata e risolvere insieme i dubbi.

Al lavoro ci saranno belle sfide da affrontare.

Vergine: sarà un giovedì sereno e il partner apprezzerà la vostra disponibilità. In campo professionale sarete brillanti e concentrati e questo vi permetterà di pensare a nuovi progetti da concretizzare nelle prossime settimane.

Bilancia: tenderete a chiudervi in voi stessi, ma questo vi porterà ad essere distanti dalla persona amata.

Provate, invece, ad esprimere i vostri sentimenti liberamente. Il lavoro sarà piuttosto difficile perché non riuscirete a trovare la concentrazione.

Scorpione: vivrete con passione la vostra relazione, ma sarete anche molto gelosi e possessivi rischiando qualche discussione. La determinazione sarà l'arma vincente al lavoro e per questo otterrete presto dei risultati positivi.

Capricorno in vena di conquiste, Acquario verso chiarimenti

Sagittario: dopo mesi davvero difficili riuscirete a recuperare al lavoro con delle belle novità. Questo, tuttavia, potrebbe attrarre invidie e gelosie a cui dovreste stare attenti, In famiglia tutto procederà nel modo più sereno.

Capricorno: l'oroscopo del giorno annuncia che sarà un giovedì ricco di novità positive per voi. Se non nasconderete i vostri sentimenti sarà facile conquistare qualcuno che vi piace da tempo. Potrebbe arrivare una proposta di lavoro.

Acquario: se c'è stata qualche tensione in coppia arriverà il momento di chiarire grazie alla saggezza che vi contraddistingue. In campo professionale potreste avere un'idea brillante che sarà ripagata con la stima dei capi.

Pesci: tornerà il piacere di trascorrere del tempo con il partner e avrete voglia di fare nuovi progetti per il futuro insieme. Al lavoro avrete poca concentrazione e voglia, quindi dovrete faticare il doppio ma sarà meglio non rimandare.