L'oroscopo della giornata di domenica 16 luglio prevede uno splendido Cancro in ambito amoroso grazie alla Luna nel segno, mentre il Capricorno potrebbe mostrarsi un po’ arrogante. Fuoco e passione arderanno nei nati del Leone, mentre i rapporti sociali dei nati dell'Acquario potrebbero non essere così concilianti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 16 luglio.

Previsioni oroscopo domenica 16 luglio 2023 segno per segno

Ariete: la settimana non si chiuderà al meglio, per colpa della Luna in quadratura. I vostri sentimenti nei confronti del partner sono chiari, ciò nonostante dovrete essere in grado di saper gestire anche quei momenti di difficoltà all'interno del vostro rapporto.

In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi in questo periodo considerato Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Toro: la Luna verrà in vostro soccorso in questa giornata di domenica. Se volete arrivare preparati a un incontro amoroso, sappiate che non si tratterà solo di sentimenti: dovrete entrare in empatia con la persona che amate e capirla solo con lo sguardo. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma con Mercurio in quadratura non aspettatevi la perfezione. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali gradevoli. Godrete di una relazione di coppia davvero appagante grazie a Venere, in grado di superare qualunque difficoltà. Sul fronte professionale le competenze non vi mancano, ciò nonostante non dovrete imporre a tutti i costi la vostra opinione per non causare instabilità tra voi colleghi.

Voto - 8️⃣

Cancro: è una splendida domenica secondo l'oroscopo. I vostri sentimenti nei confronti del partner saranno più chiari, e sarà possibile vivere il vostro rapporto con una maggior intesa. In ambito lavorativo non abbiate paura di impiegare il vostro tempo in progetti diversi dal solito. Con un po’ di fortuna, potreste ottenere risultati interessanti.

Voto - 8️⃣

Leone: fuoco e passione arderanno tra voi e la persona che amate in quest'ultima giornata della settimana. Anche voi cuori solitari sarete abbastanza socievoli e romantici e con un po’ di fortuna potreste attirare l'attenzione della persona che amate. In ambito lavorativo sarete abbastanza produttivi, con risultati tutto sommato positivi.

Voto - 8️⃣

Vergine: giornata abbastanza tranquilla. La Luna in sestile vi permetterà di sentirvi più a vostro agio con il partner. Se siete single dovrete essere più sciolti e diretti nei confronti della vostra fiamma. In ambito lavorativo attenzione alla comunicazione tra voi colleghi, perché non sempre potrebbe essere così chiara. Voto - 8️⃣

Bilancia: avrete bisogno di rinforzare il legame con la vostra anima gemella. La Luna in quadratura infatti potrebbe mettere in dubbio alcuni aspetti del vostro rapporto, che andranno discussi direttamente con la vostra anima gemella per essere risolti. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di fare importanti progressi, e ottenere risultati davvero interessanti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata di domenica. Secondo l'oroscopo, potrete recuperare un po’ d'intesa con il partner, ciò nonostante saranno ancora tante le cose da risolvere. In ambito lavorativo concentratevi di più sulle vostre responsabilità, cercando di prendere le giuste decisioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo migliore sul fronte sentimentale ora che la Luna non sarà più opposta. Vi sentirete più uniti alla vostra anima gemella, con la voglia di condividere tutto della vostra vita con chi amate. Per quanto riguarda il lavoro state recuperando terreno grazie a Mercurio in trigono, con risultati sempre più soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Capricorno: potreste mostrarvi un po’ arroganti nei confronti di amici o familiari, addirittura verso il partner.

La Luna in opposizione non vi farà affatto bene. Cercate di moderare il vostro atteggiamento. Sul fronte professionale presterete attenzione alle spese e alle giuste priorità affinché i vostri progetti possano andare avanti senza intoppi. Voto - 6️⃣

Acquario: questo periodo non vi gioverà affatto secondo l'oroscopo. Le difficoltà di comunicazione con il partner saranno tante, e potreste sentire il vostro rapporto quasi come se fosse un peso. Sul fronte professionale avrete meno voglia del solito, ciò nonostante non lascerete i vostri progetti indietro. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna che si sposterà nel segno del Cancro, riuscirete a concludere davvero bene questa settimana un po’ altalenante. Sarete un po’ più fiduciosi per la vostra relazione di coppia, ma attenzione a non avere aspettative troppo alte. Sul fronte professionale non avrete motivo di strafare, perché state coprendo attualmente una buona posizione, e i risultati che state ottenendo non sono così male. Voto - 8️⃣