L'oroscopo della giornata di lunedì 31 luglio prevede un Cancro sentimentalmente fragile per via di questa Luna contraria, mentre i Pesci non dovranno agire d'istinto al lavoro. I Gemelli avranno buon gusto in amore, mentre la Vergine sarà più rilassata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 31 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 31 luglio 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà l'astro argenteo in cattivo aspetto in questa giornata di lunedì. Potreste non essere così amichevoli nei confronti del partner, con il rischio di causare qualche spiacevole malinteso.

In ambito lavorativo ve la caverete bene, ma dovrete essere più professionali per risultati migliori. Voto - 7️⃣

Toro: il mese di luglio si chiuderà con un sorriso per voi nativi del segno. Potrete contare sulla posizione favorevole della Luna per vivere un rapporto dolce e piacevole con la persona che amate, ma ricordatevi sempre che avete Venere alle spalle. Il lavoro andrà molto bene, grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto che porteranno buone idee e voglia di fare. Voto - 7️⃣

Gemelli: avrete buon gusto in amore in questa giornata di lunedì. Soprattutto voi single, sarete particolarmente socievoli e simpatici nei confronti delle persone a voi più care, soprattutto voi nati nella terza decade.

Nel lavoro meglio non correre troppi rischi al momento. Anche se avete ottenuto discreti successi, meglio non spingersi troppo oltre. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in opposizione vi renderà sentimentalmente fragili. Vivere un bel rapporto dunque non sarà così facile, soprattutto se tra voi e la vostra anima gemella c'è già qualcosa che non va.

In ambito lavorativo state finalmente raccogliendo i frutti del vostro duro impegno. Saranno giornate faticose, ma sicuramente soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di lunedì serena per voi nativi del segno in ambito amoroso. Venere in congiunzione terrà sull'attenti il vostro rapporto, e non mancheranno bei momenti tra voi e il partner.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete fare attenzione in questo periodo, ma con il giusto impegno, arriveranno buoni risultati. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale soddisfacente in questa prima giornata della settimana e ultima del mese. Potrete contare sulla Luna in buon aspetto, che vi regalerà momenti ricchi di amore. Il lavoro si rivelerà davvero produttivo in questo periodo. Le stelle vi aiuteranno, e potrete ambire in alto. Voto - 9️⃣

Bilancia: periodo sottotono sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà messo in discussione dalla Luna in quadratura. Voi single preferirete trascorrere del tempo solo con le persone di cui vi fidate. In ambito lavorativo sarà una giornata discreta, purtroppo priva di risultati davvero rilevanti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali discrete in ambito amoroso secondo l'oroscopo. La Luna vi darà una mano in questa giornata di lunedì. Troverete una maggiore intesa con il partner, ma sarà comunque lontana da periodi che si sono rivelati più floridi. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi, ciò nonostante meglio non correre troppo. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di lunedì convincente in amore secondo l'oroscopo. I buoni sentimenti non mancheranno tra voi e il partner, che sarà la vostra spalla anche nei momenti difficili. Difficoltà in arrivo invece in ambito lavorativo a causa di queste stelle poco convincenti, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in congiunzione renderà questa giornata più interessante dal punto di vista sentimentale. Vi avvierete verso un mese di agosto migliore per voi e per il partner, soprattutto voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppe difficoltà, con risultati davvero soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una giornata difficile per voi sul fronte sentimentale. Venere sarà ancora in opposizione per voi, e sarà motivo di qualche discussione con il partner. Il lavoro sarà tutto sommato discreto, ma sarete ancora molto lontani da risultati più soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Pesci: con Marte e Mercurio in opposizione potrebbero rendere difficile il lavoro in questa giornata.

Sarà necessario non agire d'istinto e prendere i vostri progetti con la dovuta cautela. Sul fronte amoroso sarà un lunedì piacevole grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, il sostegno delle persone che amate si rivelerà prezioso. Voto - 7️⃣