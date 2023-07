L'oroscopo del weekend 5-6 agosto 2023 preannuncia novità importanti, con diverse opportunità e imprevisti per tutti i segni astrologici. Di seguito approfondiamo i dettagli delle previsioni per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la vita di coppia è triste per chi non sta vivendo dei momenti piacevoli. Chi è in bilico tra due storie deve ascoltare solamente il cuore e fare una scelta. Alcune situazioni lavorative non soddisfacenti e vanno affrontate con calma.

Toro: nella relazione amorosa serve del tempo per sanare una crisi.

I cuori solitari hanno bisogno di più riposo e tranquillità. Il troppo nervosismo può creare dei problemi lavorativi.

Gemelli: per le relazioni nate da poco è un fine settimana interessante. Chi ha una causa legale in corso può ricevere una mediazione vantaggiosa. Nella salute è in corso un recupero generale ottimo.

Cancro: nella vita di coppia le discussioni vanno evitate. I single sono più forti e guardano al futuro con molto ottimismo. Per qualcuno forse è il momento giusto per iniziare delle cure disintossicanti per il fisico.

Leone: nel weekend possono nascere delle complicazioni all'interno della vita di coppia. Chi cerca l'amore può stancarsi più facilmente del previsto. Nell'ambito lavorativo è un momento buono.

Vergine: la relazione di coppia è piuttosto agitata e nervosa. I cuori solitari devono evitare di fare le ore piccole. Nel campo lavorativo è possibile concludere un buon accordo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: qualcuno potrà confermare che le scelte fatte di recente sono quelle giuste. Chi cerca l'amore ora preferisce solamente le persone positive.

Nella sfera lavorativa si apre un periodo davvero migliore del previsto.

Scorpione: per essere più tranquillo, chi è in coppia deve fare delle lunghe passeggiate. I single devono invece rilassare la mente il più possibile. Alcuni nuovi progetti lavorativi possono continuare molto lentamente.

Sagittario: i cuori solitari hanno bisogno di una persona che li stimoli il più possibile.

La coppia è felice perché è pronta a fare quello che desidera. Chi cerca un nuovo lavoro può avere delle buone opportunità.

Capricorno: chi cerca l'amore è contento perché una semplice amicizia può diventare qualcosa di più. Chi ha un legame di coppia sente l'esigenza di confidarsi con alcune persone. Per chi ha affrontato dei momenti difficili di recente, da ora ci sono dei vantaggi.

Acquario: il fine settimana della vita di coppia parte bene, ma con l'incedere delle ore ci possono essere dei contrasti. I cuori solitari sono intrattabili perché hanno troppe polemiche da sedare. E' possibile ricevere una buona notizia.

Pesci: qualcuno potrebbe voler fare una richiesta d'amore alla dolce metà. Il lavoro può avere dei cambiamenti improvvisi e creare ansia. Gli sforzi eccessivi vanno assolutamente evitati.