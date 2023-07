L'oroscopo della giornata di mercoledì 19 luglio prevede un Sagittario tranquillo e concentrato in ambito lavorativo, mentre Leone sarà in grado di prendere decisioni vincenti. Mercurio illuminerà i nativi Bilancia, mentre la Luna continuerà a causare grattacapi ai nativi Scorpione e Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 19 luglio.

Previsioni oroscopo mercoledì 19 luglio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì godibile dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Non darete per scontato il vostro rapporto con il partner, curando al meglio ogni momento che potrete trascorrere insieme.

Sul fronte professionale potrebbe finalmente arrivare un po’ di stabilità, utile per valutare al meglio le prossime mosse. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale che continuerà a mettervi in difficoltà in amore secondo l'oroscopo. La vostra sensibilità nei confronti del partner potrebbe non essere così elevata, e il vostro rapporto potrebbe essere un po’ freddo. Sul fronte professionale dovrete essere più organizzati nei vostri progetti, e cercare di essere più abili. Voto - 6️⃣

Gemelli: vi sentirete davvero bene insieme alla vostra anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Non avrete timore di nulla, sarete piuttosto aperti nei confronti del partner, e sempre con il giusto atteggiamento.

In ambito professionale sarete abbastanza attivi, ciò nonostante non dovrete essere troppo oppressivi né con voi stessi né con i colleghi. Voto - 8️⃣

Cancro sfera sentimentale positiva in questa giornata di mercoledì. Il vostro modo di amare sarà apprezzato dal partner. Questo cielo inoltre regolerà il vostro rapporto affinché possa funzionare al meglio.

In ambito lavorativo potreste ottenere nuovi progetti da svolgere, che vi permetteranno di ambire a guadagni superiori. Voto - 8️⃣

Leone: non potrete chiedere di meglio in questo mercoledì di luglio secondo l'oroscopo. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà davvero splendido, merito anche della Luna e di Venere in congiunzione al vostro segno.

Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Mercurio sarà importante, e i permetterà di prendere decisioni vincenti nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo favorevole sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Vi sentirete piuttosto bene insieme alla vostra anima gemella, e con pazienza e comprensione, tutto andrà per il verso giusto. Sul fronte professionale potrete contare sul sostegno di Giove, che vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 7️⃣

Bilancia: Mercurio illuminerà la vostra giornata in ambito professionale secondo l'oroscopo. Sarete in grado di fare scelte ponderate per i vostri progetti, con risultati più che soddisfacenti. In amore sarete avvolti da un certo magnetismo che vi permetterà di godere di una splendida intesa con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna e Venere continueranno a mettervi in difficoltà anche in questa giornata di mercoledì. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà piuttosto rigido. Sarà importante cercare il dialogo affinché si possa cercare di risolvere alcuni problemi tra di voi. Nel lavoro attenzione alle vostre finanze. Meglio evitare certe spese in questo periodo. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale eccellente secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Sarete favoriti dalla Luna e da Venere, e il vostro rapporto con il partner non potrà che brillare. Molto bene anche in ambito lavorativo grazie a Mercurio, vostro alleato nella scalata al successo, che vi renderà tranquilli e concentrati nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì stabile per voi nativi del segno. Il vostro rapporto con il partner sarà abbastanza piacevole e privo di momenti critici. Godetevi dunque questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto ottimisti sui vostri progetti, accettando eventuali critiche o consigli che possano permettervi di migliorare. Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà un mercoledì convincente per voi nativi del segno, colpa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Farete molta fatica a entrare in sintonia con la vostra fiamma. Potrebbero dunque esserci troppe discussioni tra voi e il partner che faticherete a risolvere. Anche sul fronte professionale non sarete così abili in quel che fate, complici stelle come Giove e Mercurio sfavorevoli.

Voto - 5️⃣

Pesci: sfera sentimentale piacevole in questa giornata di mercoledì. Godrete di splendidi momenti insieme alla vostra anima gemella. Non abbiate dunque paura di mostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza abili in quel che fate, e in grado di prendere sempre le giuste decisioni per i vostri progetti. Voto - 7️⃣