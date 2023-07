Nella giornata di mercoledì 19 luglio 2023, l'Oroscopo sarà ottimale per i segni di fuoco, in particolare per il Leone e il Sagittario. Per il Toro ci saranno novità, mentre per i Pesci si verificherà una spinta notevole verso il successo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco con la relativa classifica.

L'oroscopo di mercoledì, segno per segno: Toro denso di novità

1° Sagittario: la voglia di osare stavolta verrà davvero premiata grazie alla vostra intraprendenza e alla vivacità di cui sarete dotati nel corso di questa giornata in particolare.

Secondo l'oroscopo in amore le vicende nella coppia raggiungeranno il punto più alto.

2° Leone: ora più che mai i guadagni potrebbero accontentarvi sul piano economico, mentre con gli affetti si creerà un clima davvero sorprendente. Farete faville sul lavoro grazie alla cooperazione con quei colleghi che si sentiranno davvero in sintonia con voi.

3° Toro: le novità che si presenteranno sul piano degli affari per voi potrebbero costituire un giro di vite significativo sia per la carriera che per i guadagni. Avrete a disposizione molto tempo libero in cui potrete dare libero sfogo alla vostra creatività e ai vostri passatempi preferiti.

4° Bilancia: sarete del leader indiscussi sul piano professionale, e non avrete rivali nell'intraprendere una nuova sfida che potrebbe essere molto utile per i vostri guadagni.

Anche in amore avrete una nuova situazione, decisamente molto più spensierata e senza malumore.

Pesci in accelerazione

5° Acquario: riacquisterete molta della vostra originalità che è stata lasciata da parte nel corso delle giornate precedenti. In amore e negli affetti state ritornando a un livello molto più moderato e affabile.

avrete delle belle energie, non sprecatele per questioni non rilevanti.

6° Pesci: questo periodo di rialzo potrebbe subire un'accelerazione notevole, soprattutto per quanto riguarda l'ambito affaristico. Sentirvi al centro dell'attenzione sul posto di lavoro potrebbe conferirvi una maggiore autostima e una propensione molto più paziente nei confronti delle sfide.

Continuate così.

7° Gemelli: avere qualche responsabilità in più adesso potrebbe essere sia positivo che negativo per il vostro segno. Secondo l'oroscopo avrete anche un po' di incarichi impegnativi che potrebbe essere molto stressanti e anche controproducenti per la concentrazione.

8° Ariete: avrete dei momenti di tentennamento in amore, soprattutto se recentemente non ci sono state situazioni esattamente idilliache per voi, e dovrete fare in modo che almeno l'umore ritorni a livelli accettabili. Secondo l'oroscopo avrete qualche piccola sorpresa dal partner.

Calo in amore per Vergine

9° Vergine: l'ambito amoroso purtroppo potrebbe non brillare sul serio, e anzi, potrebbe accrescere il vostro senso di spossatezza sia fisica che dal punto di vista mentale.

Secondo l'oroscopo avrete la necessità di una pausa che potrebbe rinforzarvi davvero e senza troppo tempo.

10° Cancro: fare qualche passo indietro e ricominciare dal principio per voi sarà una sfida bella ardua da compiere, ma prepararsi mentalmente non sarà un problema nel corso di questa giornata. Evitare tutto ciò che vi fa stare male sarà difficilissimo per voi, cercate di essere soprattutto in pace con voi stessi.

11° Capricorno: avrete una giornata molto noiosa e forse anche ripetitiva e non sempre riuscirete a spezzare il senso di monotonia che si creerà. Secondo l'oroscopo avrete anche molto da fare sul piano familiare, per cui non avrete né tempo né voglia di fare qualcos'altro che non sia inerente all'ambito domestico.

12° Scorpione: il lavoro vi assorbirà completamente e spesso e volentieri potrebbe darvi dei risultati molto scarsi. Evitare di essere troppo duri con voi stessi vi darà l'occasione di coccolarvi un po'. In amore ci saranno segnali da capolinea.