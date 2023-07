L'oroscopo della giornata di sabato 22 luglio prevede un Capricorno più simpatico grazie alla Luna in trigono, mentre Toro mostrerà maggior comprensione nei confronti del partner. Sagittario non sarà così amichevole nei confronti del partner, mentre un po’ di stanchezza potrebbe colpire i nativi Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 22 luglio.

Previsioni oroscopo sabato 22 luglio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale gradevole all'inizio di questa settimana. Tra voi e il partner scorrerà un buon rapporto, merito di Venere in trigono dal segno amico del Leone.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza attivi, con idee tutto sommato interessanti da applicare ai vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Toro: sarete più comprensivi nei confronti del partner in questa giornata di sabato. La Luna vi darà una mano con il vostro rapporto, ciò nonostante, sarà comunque importante non avere alte pretese. Per quanto riguarda il lavoro non avrete paura degli imprevisti. Sarete sempre pronti a dare il meglio di voi. Voto - 7️⃣

Gemelli: il weekend non inizierà al meglio per voi nativi del segno. La Luna sarà in quadratura dal segno della Vergine, e potrebbe causarvi qualche incomprensione di troppo. Anche per quanto riguarda il lavoro potreste non essere nelle condizioni migliori.

Marte potrebbe mettervi in difficoltà, e stancarvi un po’ troppo. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, potrete contare sulla Luna in buon aspetto per vivere una relazione appagante, grazie anche al vostro atteggiamento più maturo e romantico.

Nel lavoro avrete buone idee su cui scommettere per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale positiva in questa giornata di sabato. Il weekend inizierà con un certo ottimismo da parte vostra, e sarete in grado di condividere sentimenti ed emozioni verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro forse sarete un po’ meno attivi, ciò nonostante vi darete comunque da fare per portare a termine i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di sabato ottima grazie alla Luna in congiunzione al vostro cielo. Single oppure no, sarete abbastanza seducenti e in grado di catturare l'attenzione della persona che amate in un gioco di sguardi davvero romantici. Sul fronte professionale vi darete da fare in questa giornata grazie a Marte in congiunzione, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà il pianeta Venere privilegiarvi in questa giornata di sabato. Single oppure no, curerete di più i rapporti in famiglia o con la vostra fiamma, raggiungendo una splendida intesa. Sul fronte professionale sarete abbastanza attivi, ma non sempre sarete così brillanti. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo.

Il vostro umore non sarà affatto male, e sarà possibile stabilire un dialogo con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro sarete più agguerriti grazie a Marte in sestile, con maggiori energie e voglia di fare. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, potreste non essere così amichevoli nei confronti del partner secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Attenzione dunque al vostro modo di atteggiarvi nei confronti del partner o di un vostro familiare. Per quanto riguarda il lavoro vi serviranno idee migliori da applicare ai vostri progetti professionali. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo che vi vedrà più simpatici e attivi sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo.

Single oppure no, vi godrete questa giornata in compagnia delle persone che amate, godendo di momenti davvero splendidi. Sul fronte professionale vi prenderete cura dei vostri progetti con impegno, ma attenzione a non chiedere troppo da voi stessi. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete un po’ troppo introversi in amore secondo l'oroscopo di sabato. Essere così chiusi nei confronti delle persone che amate non vi aiuterà a godere di rapporti migliori. Anche nel lavoro sarà necessario recuperare terreno. Dovrete rimettervi in carreggiata e dimostrare le vostre abilità come siete soliti fare. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di sabato che vedrà ancora la Luna in opposizione secondo l'oroscopo. Single oppure no, dovrete avere pazienza, ma soprattutto, non dovrete agire d'impulso. Per quanto riguarda il lavoro investite più tempo su alcune idee che potrebbero rivelarsi davvero geniali. Voto - 6️⃣