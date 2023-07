L'oroscopo della settimana dal 24 al 30 luglio consiglia ai single dell’Ariete di non scherzare troppo con il fuoco. I cuori solitari nati sotto il segno dell’Aquario devono affrontare alcuni problemi importanti, mentre quelli dei Pesci devono affrontare alcune stelle non positive e fare attenzione alle parole. Scoprite come sarà la vostra settimana da single, consultando le seguenti previsioni astrologiche per le giornate che vanno da lunedì 24 a domenica 30 luglio.

L'oroscopo dell'amore per i single, settimana 24-30 luglio: Ariete, Gemelli, Cancro

Ariete – Fate attenzione: se giocate troppo con il fuoco, rischiate di scottarvi. Pensate piuttosto a voi stessi, a soddisfare qualche desiderio personale, a un look che vi incuriosisce davvero. Smettetela di scherzare con il fuoco. Se siete della terza decade, ricordate che essere single moltiplica il numero degli incontri, ma anche dei rimpianti. Combatterete con l’idea di riposare a casa e rilassarvi, oppure accettare l’invito dei vostri amici. Le stelle suggeriscono la seconda opzione.

Toro – Questa settimana la vostra pazienza raggiungerà il limite e cercherete un modo per sbarazzarvi di qualcuno che è interessato a voi.

Non ha senso usare le buone maniere, questo lo sapete benissimo. I nati nella seconda decade saranno ancora più difficili da accontentare del solito e si rifiuteranno di accogliere la freccia di Cupido. Combattete la pigrizia ed esplorate il mondo: andate in un locale molto frequentato, accettate gli inviti dei vostri cari, organizzate una festa.

Insomma, siate positivi. L'Oroscopo consiglia di uscire dagli schemi e di conoscere nuove persone: potreste trovare l’anima gemella.

Gemelli – Vi piace molto la libertà di essere single, ma allo stesso tempo desiderate vivere una relazione d’amore. Non sarà facile, ma le stelle di questa settimana vi aiuteranno a ottenere quello che volete.

Se siete nati nella seconda decade, dovete fare attenzione al vostro tono di voce e ammorbidire il vostro atteggiamento, anche se state attraversando un periodo particolarmente emotivo. Il vostro desiderio e la vostra passione si riaccenderanno improvvisamente.

Cancro – Non è facile fondere il romanticismo nella vita da single, ma ci provate lo stesso. I nati nella prima decade devono smettere di essere egoisti, occorre essere più amorevoli. Solo così un abbraccio può essere appagante. Ricoprite di attenzioni la persona che vi è vicina: non vi lascerà mai più. Le stelle vi consigliano di trascorrere più tempo con i vostri cari, magari proponete un gioco da tavola, sicuramente loro apprezzeranno.

Previsioni astrologiche per i single, settimana dal 24 al 30 luglio: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Siete seri come sempre, finirete per creare un deserto attorno a voi. Nessun amico, nessuno sguardo compiacente e nemmeno una spalla su cui piangere. Quelli della terza decade dovrebbero conoscersi meglio. Solo allora saranno in grado di comunicare con gli altri. A volte, è come se non sapesse cosa volete. Con queste stelle vivaci ed energiche dovete fare attenzione agli incontri: uno di questi incontri potrebbe nascondere il vostro vero amore.

Vergine – Questa settimana regala incontri interessanti. Non si esclude qualche gioco di seduzione, oppure un bel viaggetto. I single della terza decade vedranno rinforzati la loro naturale esuberanza e potranno cercare nuovi incontri entusiasmanti e relazioni erotiche ad alto potenziale.

Non siate timidi, chiamate alcuni amici che avreste voluto invitare fuori per trascorrere un po’ di tempo insieme.

Bilancia – Una settimana di scaramucce per i single del segno, ma vi renderete conto che è inutile discutere e che non ne vale la pena. L’amicizia è tutto ciò che conta. Quelli della prima decade stanno pensando a una persona appena conosciuta. È strano per persone come voi che sono così tradizionaliste. A quelli nati nella terza decade che si sentono un po’ tristi, l’oroscopo consiglia di tirare fuori tutto il coraggio e di partecipare a vari eventi mondani. Ci vorrà del tempo, ma questa felicità vi piacerà. Le stelle raccomandano di non ignorare chi vi è sempre stato affezionato.

Scorpione – A volte, fare un passo indietro è la cosa più ragionevole da fare. Avete giocato con il fuoco e ora rischiate di scottarvi le dita. L’unica cosa da fare in questo periodo è scappare. Quelli della seconda decade dovranno affrontare alcuni cambiamenti che riguardano la vita da single. Questa potrebbe essere una settimana noiosa, ma le stelle suggeriscono di chattare con una persona divertente.

La settimana dei single secondo l'oroscopo dal 24 al 30 luglio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Che cosa vi aspettate da una vacanza estiva? Una tranquilla settimana di relax, un’esplosione di cultura, oppure una storia d’amore? Se appartenete alla prima decade, non lasciatevi scoraggiare dalle piccole liti che dovrete affrontare: saprete rialzarvi e lottare per ottenere ciò che avete sempre desiderato.

Dovete decidere se volete restare single, oppure cercare disperatamente la vostra anima gemella. La palla è nelle vostre mani.

Capricorno – Qualcuno riuscirà a far sciogliere il vostro cuore di ghiaccio. In realtà, non ve ne renderete conto, ma quando lui o lei vi dedicherà delle attenzioni speciali, vi scioglierete come il gelato al sole. Quelli della terza decade, cercheranno di non affrettare un evento e lasceranno che la situazione si sviluppi spontaneamente. Se volete un consiglio dalle stelle, non pretendete di avere sempre una risposta: è controproducente.

Acquario – Siete molto concentrati sul lavoro e cercherete di dimenticare le questioni sentimentali, ma vi renderete conto che non ne vale la pena.

I nati nella terza decade hanno bisogno di creatività. Come single, affrontate i vostri problemi in maniera positiva e troverete soluzioni alternative. Sostenete un amico che è triste; siate pazienti e provate a proporgli una bella serata fuori. Ascoltate il vostro cuore e vi darà la risposta che cercate.

Pesci – La routine quotidiana continua ad annoiarvi. La vita da single è dura, specialmente per quelli che sognano un amore come nelle favole. Quelli che appartengono alla terza decade si sentiranno irrequieti e non sapranno cosa vogliono, ma desidereranno qualcosa di nuovo. Stelle non molto positive questa settimana. Non preoccupatevi, le cose andranno meglio. L'oroscopo consiglia di riflettere con calma prima di parlare: potreste pentirvi di aver detto troppo.