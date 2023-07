L'oroscopo del weekend del 15 e del 16 luglio 2023 relativo alla fortuna annuncia la risalita nella classifica per i nati sotto il segno del Capricorno e per quelli del Cancro.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna, con la relativa classifica.

L'oroscopo della fortuna: Leone carico

1° Capricorno: un weekend di shopping sarà esattamente quello che ci vorrà per scaricare la tensione della settimana, di vivere dei momenti di forte convivialità e per concedervi del riposo. Avrete modo di impegnarvi per qualche progetto ambizioso del tutto originale, restate pronti a ogni evenienza.

2° Cancro: i traguardi che riuscirete a raggiungere in questo weekend vi faranno sentire soddisfatti e potrebbero portare dei guadagni insperati. Secondo l'oroscopo avrete energie per poter seminare nuove idee.

3° Leone: la carica di cui sarete dotati in questo fine settimana sarà letteralmente senza precedenti, considerano un intero arco mensile. Andrete a ruota libera con quei progetti che finalmente troveranno un nuovo sbocco grazie all'interazione eccezionale di idee che scorrono veloci nella vostra squadra in ambito professionale.

4° Pesci: avvantaggiarvi su vari progetti potrebbe essere di grande aiuto per alcuni affari che non potrebbero essere rimandati. Ora la fortuna vi conferirà i propri influssi positivi sul piano pecuniario.

Finalmente potreste anche fare qualche esperienza che farà maturare la vostra carriera.

Guadagni per Vergine

5° Sagittario: anche se le energie potrebbero scarseggiare in modo molto repentino, la fortuna sarà così eccezionale che non serviranno situazioni accessorie per poter raggiungere i traguardi che avete in mente per la vostra carriera.

Secondo l'oroscopo potrebbero esserci delle occasioni più uniche che rare sul piano finanziario.

6° Vergine: le spese possono essere coperte da alcuni guadagni e risparmi in eccesso. Nella vostra squadra di lavoro non mancheranno i momenti di forte complicità che saranno essenziali anche per gli obiettivi che avete in comune.

7° Toro: fare qualche affare adesso potrebbe rivalutare la vostra situazione finanziaria, spingendola verso una stabilità molto più forte. Lasciarsi andare al riposo adesso potrebbe essere controproducente per qualche guadagno in più.

8° Acquario: qualche vicenda che vi ha messi sotto scacco nell'ultimo periodo si sta lentamente sbrogliando ma l'impazienza in questo momento potrebbe giocarvi brutti tiri, come una stanchezza che potrebbe arrivare prima del previsto.

Ostacoli per Scorpione

9° Scorpione: potreste avere a che fare con qualche ostacolo di troppo che non vi lascerà in pace con gli affari e che potrebbe mandare a monte anche qualche progetto personale. Avrete dalla vostra parte la fortuna solamente in alcuni momenti particolari, ma farci affidamento sarà a dir poco controproducente.

10° Ariete: fate attenzione al calo che sta prendendo piede nelle vostre vicende professionali e finanziarie, ciò vi aiuterà a salvare qualche progetto in extremis e senza un aiuto particolare. Avrete qualche segnale preoccupante di stanchezza che sarebbe meglio ascoltare il prima possibile.

11° Bilancia: dovreste evitare di spendere per far fronte a una situazione finanziaria un po' precaria e che al momento troverà poche metodiche per sbloccarsi. Avrete modo di riflettere bene sulle prossime mosse finanziarie per poter risollevare la vostra economia.

12° Gemelli: avvertirete una grande stanchezza che con tutta probabilità non si placherà troppo presto. Avrete bisogno di un' idea diversa dal solito, ma che non potrebbe essere disponibile nell'immediato. Al momento la fortuna non sarà una buona accompagnatrice, soprattutto se avete dei progetti da portare avanti.