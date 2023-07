L'oroscopo del 25 luglio 2023 raccomanda ai lavoratori che appartengono al segno dei Pesci di essere più decisi negli affari. Per gli Ariete che stanno vivendo un amore complicato questo è il momento giusto per mettere fine a una relazione. Per i Bilancia che hanno appena trovato un impiego è giunto il momento di mettere da parte una bella somma per eventuali investimenti futuri. A seguire l’astrologia di martedì 25 luglio e le previsioni su amore e lavoro con le pagelle zodiacali.

La vita sentimentale e lavorativa secondo l'oroscopo di martedì 25 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se dovete mettere fine a una relazione tossica, questo è il momento di farlo. Risolvendo subito questa situazione, potrete vivere l’estate senza problemi e in piena libertà. Alcuni progetti di lavoro spiccheranno il volo. Per chi è alla ricerca di un buon impiego, a breve arriverà una proposta molto ghiotta. Voto: 7

Toro – In amore, vi piace moltissimo la sensazione che state provando ma avete paura che qualche turbolenza rovini tutto. Cercate di eliminare questi pensieri negativi e di godervi pienamente l’affetto del vostro partner. A breve si presenterà l’occasione per migliorare la vostra posizione professionale, riflettete con calma prima di rinunciare.

Voto: 7,5

Gemelli – Le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia, segnata dai troppi problemi esterni. Se vi siete lasciati da poco, presto vi dimenticherete tutto il male che avete ricevuto dall’ex e vi butterete a capofitto in qualche avventura estiva. Nel campo lavorativo, c’è ancora qualche traccia di tensione da superare, molti penseranno di chiudere o cambiare.

Voto: 7

Cancro – Le turbolenze affrontate nei mesi scorsi possono considerarsi finalmente un lontanissimo ricordo. Le coppie che hanno resistito alle tempeste finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze. Sul fronte del lavoro, andateci con i piedi di piombo, se dovete stipulare qualche accordo o contratto.

Voto: 6,5

Previsioni dell'amore e del lavoro, martedì 25 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In amore, le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Non vi scoraggiate e non abbiate paura di mostrare ciò che provate: questa sarà la vostra arma vincente. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Voto: 7

Vergine – Le relazioni romantiche più durature andranno avanti in maniera serena. La comunicazione è l’arma vincente per un rapporto d’amore indistruttibile. Finalmente riuscirete a far capire all’altra persona che voi ci siete e che l’amate. In campo lavorativo, è giunto il momento di stabilire un piano per il futuro.

Il tempo è prezioso e non dimenticate che a casa avete una famiglia. Voto: 7,5

Bilancia – Dal punto di vista affettivo, molte cose non sono andate come vorreste negli ultimi mesi. Incomprensioni, litigi, noia, questi sentimenti negativi hanno minato l’equilibrio di coppia. Adesso è il momento di sorgere dalle ceneri e di vivere finalmente un’estate fantastica, con o senza il vostro partner. Periodo ottimo anche per chi ha appena trovato un buon lavoro. Iniziate a pensare come investire i vostri risparmi. Voto: 6,5

Scorpione – Il vostro lato migliore è quello di non giudicare. Il pudore, invece, nel dire le cose o nell’affrontare certi discorsi, vi manca. Equilibrate il vostro carattere e tutto andrà meglio.

Nel lavoro, avete bisogno di qualcuno che freni la vostra vanità. Il vostro mettervi sempre in mostra potrebbe danneggiare la vostra reputazione professionale. Voto: 6,5

La giornata di martedì 25 luglio secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per l’amore, questo è un periodo a dir poco movimentato. Le coppie un po’ spente potrebbero avere qualche ripensamento. Con il caldo, le cose potrebbero prendere una brutta piega, ma presto si rivolverà ogni cosa. Siete molto bravi a non farvi piegare dagli eventi avversi. Nel campo lavorativo, evitate ogni contrasto, se non potete farne a meno, cercate altrove. Attenzione alle spese di troppo. Voto: 6

Capricorno – Periodo di alti e bassi per i sentimenti, ma non ci saranno discussioni accese.

L’amore che lega i due amanti resiste a qualsiasi incidente di percorso. Alcuni potrebbero essere carenti sulla fedeltà. L'Oroscopo del lavoro dice che siete delle persone combattive e che nessuno riuscirà a farvi cambiare su un certo progetto. Voto: 6

Acquario – In amore, avete spesso la testa tra le nuvole. Chi ha una relazione romantica ha voglia di coccole, condividere il bello e il cattivo tempo. Siete fortunati ad avere un partner che vi ascolta e vi dà il pieno sostegno. Numerose saranno le occasioni per avviare un progetto di lavoro, questo potrebbe cambiare la vostra vita. Voto: 7

Pesci – Secondo l'oroscopo dell'amore, alcuni single finalmente troveranno l’anima gemella. Non dovete andare molto lontano per trovare la persona che fa al caso vostro.

Spesso la felicità è dietro l’angolo, ma molte volte si fa fatica a vederla. La vostra situazione economica e lavorativa si sta sbloccando. Siate decisi negli affari, non lasciate che alcuni clienti vadano altrove. Voto: 8