È entrata ormai nel vivo la seconda settimana del mese di luglio per tutti i segni zodiacali: anche nelle prossime ore proseguiranno i cambiamenti e le novità sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo dell'11 luglio 2023.

La prima sestina

Ariete: in amore gli incontri che nasceranno adesso saranno quelli giusti, per questo motivo non vi conviene restare chiusi in voi stessi. Nel lavoro ci sono tante cose da fare, è arrivato il momento di farsi valere.

Toro: per i sentimenti - con la Luna nel segno - potrebbe tornare qualche momento di disagio, arriveranno dei piccoli distacchi con la persona amata.

Nel lavoro, se state cercando di risolvere un problema, le giornate che arrivano ora sono promettenti.

Gemelli: a livello amoroso il cammino sentimentale è decisamente importante adesso e i single del segno non dovranno sottovalutare i propri incontri. Nel lavoro non si escludono delle chiamate, ma anche delle occasioni per rimettersi in gioco.

Cancro: in amore - dopo due giorni conflittuali - da ora si potrà ripartire, anche se la situazione è ancora stancante. A livello lavorativo se avete aperto un'attività un po' di tempo fa, da adesso arrivano i primi frutti.

Leone: in amore la Luna in opposizione comporta qualche difficoltà, vi sentirete comunque energici. Nel lavoro se non riuscite a chiudere una trattativa non preoccupatevi, siate sempre propositivi e migliorerete.

Vergine: per i sentimenti potrebbero arrivare delle risposte e un incontro sarà favorito. Nel lavoro ci sono grandi opportunità in questo periodo, la giornata porterà a grandi cose in vista del futuro.

Stelle e oroscopo dell'11 luglio 2023: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso le passioni che nascono ora saranno interessanti grazie anche a Venere che sarà positiva per gran parte dell'estate.

Nel lavoro, se dovete chiedere una promozione o un avanzamento non tiratevi indietro adesso.

Scorpione: in amore sarà importante vivere una storia senza riserve, attenzione solo ad alcuni pianeti ora in aspetto dissonante. A livello lavorativo concentratevi di più, in particolare se dovete affrontare un incontro.

Sagittario: per i sentimenti è un periodo che porta alcune difficoltà, c'è comunque voglia di ripartire da qui ai prossimi giorni.

Nel lavoro buona carica di energia utile per raccogliere tutto quello che arriverà.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata che porta uno stato di maggiore forza, grazie anche a Marte favorevole, quindi c'è la possibilità di ottenere molto di più adesso. Nel lavoro è una giornata migliore del previsto, gli incontri sono favoriti.

Acquario: in amore è una giornata nervosa, probabilmente siete lontani dalla persona amata. Nel lavoro non c'è voglia di discutere, per questo motivo sarà necessario mantenere la calma per capire cosa è meglio fare.

Pesci: in amore torna una buona energia, attenzione soltanto ad alcune dispute aperte da tempo. Nel lavoro le persone che hanno un'attività in proprio dovranno ora essere ora più prudenti.