L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 luglio consiglia ai single dell’Acquario di avere molta pazienza, i nati dell’Ariete devono fare molta attenzione a Saturno, mentre le persone nate sotto il segno del Sagittario devono affrontare qualche cambiamento importante.

Approfondiamo quindi le previsioni degli astri dedicate alla settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 luglio per l’ambito amoroso e sentimentale.

L'amore secondo l'oroscopo della settimana 17-23 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Saturno può portarvi qualche difficoltà nella vostra vita coniugale.

Se le cose stanno così, dovrete capire che queste difficoltà non hanno lo scopo di complicarvi la vita, ma vogliono costringervi a cambiare il vostro rapporto di coppia. Se vivete da soli, l’influenza di Giove darà il via a un periodo favorevole agli incontri romantici. Forse questa volta incontrerete qualcuno che vi farà battere forte il cuore.

Toro – Non rinchiudetevi nella routine quotidiana. Andate a vedere uno spettacolo con il vostro partner, oppure coinvolgetelo in qualche attività che fa bene alla relazione. Ogni occasione sarà buona per spezzare la routine. I single in cerca d’amore faranno un incontro decisivo, oppure riceveranno una rivelazione sensuale finora sconosciuta.

Gemelli – Plutone potrebbe complicare la vita di alcune coppie, dove l’incomprensione regna sovrana.

Ma per la maggior parte dei nativi dei Gemelli, l’influenza maggiore della settimana sarà quella di Venere in aspetto positivo. Per i cuori solitari del segno, la dea dell’amore aumenterà di dieci volte il vostro potere di seduzione e risveglierà la vostra sensualità. Il vostro cuore batterà più forte e molti di voi saranno pronti a innamorarsi.

Questo impatto sarà ancora più evidente se appartenete alla terza decade.

Cancro – I single non passeranno inosservati. Il vostro fascino farà breccia nel cuore di molti pretendenti, e vivrete momenti appassionati. Tra le turbolenze di Urano, le pulsioni romantiche di Nettuno e l’erotismo di Plutone, avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Il vostro rapporto di coppia vivrà un periodo movimentato. Fate attenzione, non mettete la testa sotto la sabbia per fingere che tutto vada bene; la tecnica dello struzzo non ripaga mai.

Previsioni dell'amore per la settimana 17-23 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Dovreste prendere in considerazione un viaggio da soli. Questo permetterà sia a voi che al partner di pensare meglio e di verificare se la tenuta del vostro amore. Se siete ancora single, potrete benissimo rivendicare la vittoria quando ci sarà una bellissima configurazione del Sole. Penserete di aver finalmente trovato la persona giusta per voi. Aspettate di conoscerla meglio prima di parlare di convivenza o matrimonio.

Vergine – Avete diritto a momenti di felicità, qualunque sia la vostra attuale situazione sentimentale, perché Venere distillerà influssi molto positivi.

Ma ciò non impedirà che vari fastidi vengano ad assediarvi. Ciò che conta è saper assaporare appieno ciò che è piacevole e non fissarsi su ciò che è doloroso. Imparate a prendere sempre la vita dal lato positivo, soprattutto in amore.

Bilancia – La fortuna vi sorriderà. Sarà necessario approfittarne senza indugio per consolidare i rapporti esistenti. I single invece, con questo aspetto di Plutone, devono stare attenti alle nuove conoscenze. Alcuni nati della Bilancia si impantaneranno all’inizio di una storia d’amore.

Scorpione – Marte aumenterà il vostro magnetismo. Vi darà anche il coraggio di controllare meglio le vostre emozioni, ma il vostro partner potrebbe rivelarsi sfuggente ed evasivo.

A volte avrete l’impressione che il vostro partner sia pianificando qualcosa alle vostre spalle, tuttavia, non cercate di forzare il suo mistero. Se siete single, Marte risveglierà la vostra libido. Venere, al contrario di Marte, potrebbe deludervi.

Previsioni dell'oroscopo settimanale dal 17 al 23 luglio, amore: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vita di coppia sarà sotto i riflettori degli astri. Alcuni nativi del Sagittario inizieranno a chiudere con il passato doloroso, mentre gli altri cominceranno a cambiare completamente il loro modo di guardare ai rapporti coniugali. Questo cambiamento potrebbe anche portare a una rottura, oppure a instaurare un nuovo tipo di relazione di coppia.

Alcuni single del segno intraprenderanno una storia d’amore.

Capricorno – Questa settimana segnerà per alcuni single un rafforzamento del legame con una persona che interessa, oppure un incontro appassionato con una persona più giovane e piena di ardore che saprà distrarvi e farvi ridere. In ogni caso la vostra vita sentimentale fiorirà sotto il felice influsso di Venere in ottimo aspetto. Chi ha invece un legame da tempo non deve aspettarsi la minima indulgenza dal partner: la vostra relazione potrebbe anzi essere seriamente destabilizzata.

Acquario – Urano sconvolgerà la vostra vita sentimentale. Tuttavia, se vi impegnate, potete finalmente trovare un terreno comune con il vostro partner e seppellire l’ascia di guerra per un po’.

Niente di troppo eccitante in vista per i single. Alcuni potrebbero trovare conforto da un amico o un’amica importante, mentre altri si accontenteranno della loro cerchia familiare per ingannare la loro solitudine. Pazienza, presto arriverà il vostro turno.

Pesci – In questa terza settimana di luglio sarete di umore molto romantico grazie all’ottimo aspetto di Venere. Molti nativi dei Pesci perderanno la testa per qualcuno anche se, attualmente, hanno perso ogni speranza nei confronti dell'amore. Avranno diritto a una relazione felice, un affetto condiviso, con una persona adatta a loro.