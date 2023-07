L'oroscopo di domenica 16 luglio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno sono pronte a rivelare tutti i segreti della vita dei segni zodiacali. Amore e vita sociale hanno il primo posto, ma ci sono anche altri campi di interesse come quello degli hobby e delle passioni individuali. È presente anche una classifica che permette di rapportare la posizione del proprio profilo con quella di tutti gli altri.

Ecco i dettagli dell'oroscopo del 16 luglio 2023.

Oroscopo del 16 luglio: i primi segni in classifica

Bilancia (1° posto): sarete ben organizzati.

Questa giornata non vi coglierà impreparati. Al contrario, riuscirete a vivere tutti i momenti desiderati. La compagnia degli amici sarà incredibile, ma concentrerete buona parte delle attenzioni su quella del partner. Il rapporto di coppia crescerà.

Leone (2° posto): sarete al settimo cielo. Vivrete una giornata intensa sia dal punto di vista sentimentale che sociale. Interagire con il partner in modo completo, senza barriere comunicative di alcun tipo. Sarete spontanei, aperti al confronto e pronti a crescere insieme.

Sagittario (3° posto): la vita tra le mura domestiche non farà per voi. Nonostante il caldo implacabile, deciderete di organizzare qualche piccola avventura da vivere con gli amici.

Vi manterrete attivi, in modo da non rischiare di cadere nell'apatia. Potreste anche conoscere qualcuno di molto speciale.

Toro (4° posto): sarete molto sinceri con le persone care. Cercherete di usare dei toni moderati, ma non avrete alcuna intenzione di mentire. Le persone che vi vogliono davvero bene apprezzeranno questo lato del vostro carattere.

Potreste contare su un ampio gruppo di amici.

Previsioni zodiacali del 16 luglio: i segni al centro della classifica

Ariete (5° posto): questa giornata non sarà eccessivamente impegnativa. Vi muoverete con sicurezza, cercando di non farvi distrarre da situazioni futili. Dal punto di vista sentimentale non ci saranno grandi progressi, ma non perderete la fiducia.

Al contrario, dimostrerete di essere più positivi che mai.

Acquario (6° posto): in un partner cercherete delle caratteristiche ben precise. Sarete convinti di aver trovato la persona giusta, ma vorrete attendere ancora un po' prima di fare la vostra mossa. Il vostro interlocutore potrebbe stupirvi con una mossa davvero inaspettata.

Gemelli (7° posto): non avrete molta voglia di trascorrere la giornata in famiglia. Di recente, infatti, ci sono state alcune discussioni che vi hanno allarmato. L'obiettivo sarà quello di affrontare la situazione con calma, senza essere troppo precipitosi. Il tempo vi darà ragione.

Pesci (8° posto): sarete in attesa di una svolta. Vi impegnerete al massimo per cercare di trasformare in realtà i vostri sogni.

Per il momento, però, non ci saranno ancora i presupposti. Dovrete essere pazienti, propositivi e comunicativi. Sicuramente, non rimarrete delusi.

Previsioni astrologiche del 16 luglio: gli ultimi posti

Capricorno (9° posto): vi sareste aspettati di vivere una giornata completamente diversa. Purtroppo, questo 16 luglio metterà a dura prova la vostra pazienza. Vi sembrerà di non avere alcuna via di uscita. Gli amici, la famiglia e il partner non vi sapranno dare consigli utili.

Cancro (10° posto): il partner vi deluderà. Il suo atteggiamento non sarà molto positivo nei vostri confronti. Tenderà a rimproverarvi in pubblico, senza rendersi conto della gravità del suo gesto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di tentare un confronto diretto.

Vergine (11° posto): avrete a cuore i vostri progressi lavorativi. Neanche durante questa giornata di relax riuscirete a staccare la spina. Per voi sarà un valore aggiunto, ma amici, famiglia e partner non la vedranno allo stesso modo. I loro dubbi potrebbero diventare invadenti.

Scorpione (12° posto): non sarete molto loquaci. Non avrete voglia di parlare dei vostri problemi perché sarete certi di non ricevere alcuna comprensione. Gli amici e la famiglia tenderanno a preoccuparsi, ma ignorerete le loro domande. Attenzione a non esagerare con questo atteggiamento.