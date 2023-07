L'oroscopo del 23 luglio 2023 è pronto a dare le proprie previsioni per la penultima domenica del mese corrente per tutti i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche della giornata sono corredate dalle pagelle con voto da 0 a 10.

La vita sentimentale secondo l'oroscopo di domenica 23 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sulle questioni che riguardano la vostra vita sentimentale, in questo periodo siete demotivati. Nelle ultime settimane vi state concentrando molto sui progetti professionali da portare a termine. L'Oroscopo dell'amore vuole ricordarvi che è molto importante dare attenzione e ascolto al vostro partner.

Se continuate a trascurarlo, a metterlo in secondo piano, rischiate di perderlo per sempre. Voto: 6

Toro – Se negli ultimi giorni avete litigato con il vostro partner d'amore, è giunto il momento di fare pace e di ritrovare la complicità. Da parte vostra ci vorrà un po’ di impegno, soprattutto se le ferite non sono del tutto rimarginate. Voto: 6,5

Gemelli – Concludete questa penultima settimana di luglio con la stanchezza addosso. Non sopportate chiacchiere e lamentele e potreste anche perdere le staffe da un momento all’altro. L’amore potrebbe trasformarsi in un campo minato. Non date nulla per scontato e non agite con impulsività. Voto: 6

Cancro – La vostra rabbia potrebbe scatenarsi per motivi di soldi, oppure per la destinazione per le vostre vacanze di coppia o di famiglia.

Qualunque sia il motivo della vostra ira, la vostra relazione amorosa soffrirà moltissimo. Armatevi di pazienza, le cose torneranno al proprio posto e arriverà il sereno in casa vostra. Voto: 6

Previsioni degli astri per il giorno 23 luglio, amore: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Giornata ideale per riaccendere la fiamma della passione.

L'oroscopo vi incoraggia a realizzare il tanto desiderato progetto di coppia. Per i nativi del segno che vivono un rapporto insostenibile, è arrivato il momento di voltare pagina e di scrivere un nuovo futuro. Voto: 7

Vergine – Questa giornata di domenica porta tante novità e mette in primo piano le vostre idee, i vostri progetti di coppia.

Non mancheranno discussioni accese tra voi e le persone amate. Ci saranno momenti di tensioni alternati ad altri di serenità. Come dice un famoso detto: ‘L’amore non è bello se non è litigarello’. Voto: 6,5

Bilancia – Siete ancora alle prese con il passato, con dei ricordi che ancora bruciano nel vostro cuore. Alcuni nativi della Bilancia, invece, sono ancora indecisi tra due storie. Armatevi di pazienza e siate risoluti, ma soprattutto fate la vostra scelta e partite da zero. Voto: 6,5

Scorpione – In questo periodo siete molto combattivi, e questo è utile per eliminare le vostre incertezze, perplessità. Siete impulsivi di natura e vi perdete le staffe per una sciocchezza, e questo vi porta ad essere aggressivi con il malcapitato di turno.

Attenzione a non creare divari in famiglia o con il vostro partner. Voto: 6

La giornata di domenica 23 luglio secondo l'oroscopo dell'amore: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dovete sfruttare al meglio questo periodo per schiarirvi le idee e capire cosa turba il vostro animo. Potreste avere dubbi in merito a una decisione presa dal vostro partner e remargli contro. Se non volete rovinare il rapporto con il vostro partner, dovete prendere assolutamente una pausa di riflessione, per capire meglio le ragioni del vostro comportamento scorretto. Voto: 6

Capricorno – Non sarà facile silenziare i sentimenti negativi e distruttivi. Ci saranno circostanze in cui non riuscirete a vivere serenamente, specie in quest’ultima parte di luglio.

Se il partner continua ad alimentare la vostra gelosia, sicuramente vi metterete a studiare un piano per ricambiargli il favore. La tecnica ‘chiodo schiaccia chiodo’ porta solo danni nei rapporti, non dimenticatelo. Voto: 5

Acquario – Avete una grande voglia di trovare la persona giusta, ma non sarà facile per via delle nuove situazioni che vivrete. C’è chi si prenderà una brutta batosta e chi scoprirà un’amara verità. Il consiglio dell’oroscopo è di vivere il presente senza troppe aspettative. Divertitevi e prendere la vita con più filosofia. Voto: 6

Pesci – Per l'amore questo è un periodo decisamente tranquillo. Avete l’opportunità di riposarvi e di coltivare i vostri passatempi preferiti. Ritagliatevi i vostri spazi, prendetevi cura di voi stessi e della persona che amate. Lasciate fuori dalla vostra vita di coppia ogni preoccupazione. Voto: 8